Uber decepciona con resultados para el segundo trimestre mientras su archirrival Lyft se regodea

Multinacionales

Uber decepcionó hoy en su entrega de resultados, reportando ventas para el segundo trimestre que estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas y pérdidas se ampliaron a US$ 5.240 millones, desde US$ 878 millones en el mismo período del año pasado.

La mayor parte de las pérdidas fueron atribuidas a compensaciones en acciones asociadas con la oferta pública inicial en mayo, un gasto de rutina para las empresas que se abren a bolsa. Las pérdidas ajustadas -una métrica más comúnmente usada para las empresas de viajes compartidos, que excluye intereses, impuestos y otros gastos- se más que duplicaron a US$ 656 millones, pero no llegaron a los US$ 979,1 millones que esperaban en promedio los analistas consultados por Bloomberg.

Uber generó US$ 2.870 millones en ingresos ajustados durante el período abril-junio, un alza de 12% respecto del año anterior y por debajo de los US$ 3.050 millones que esperaban los analistas. Las reservas brutas, una medida utilizada para medir la demanda de viajes, subió 31% a US$ 15.760 millones.

Ayer, Lyft reportó pérdidas e ingresos que superaron las estimaciones e impulsaron su pronóstico anual. Lyft también dijo que la guerra de precios con Uber está amainando y que la empresa espera perder menos este año que en 2018.