Uber informa pérdidas de US$ 1.000 millones en primer reporte tras apertura a bolsa

Multinacionales

Uber informó ayer que sus pérdidas del primer trimestre más que duplicaron sus pérdidas del año anterior, en su primer reporte de resultados tras abrirse a bolsa. Eso sí, aseguró que ve señales de un respiro en la dura competencia de otras empresas de transporte.

Uber reportó ingresos por US$ 3.100 millones entre enero y marzo, un alza de 20% frente al mismo período del año anterior, y pérdidas operacionales de US$ 1.034 millones, un alza de 116%. Sus pérdidas por acción llegaron a US$ 2.260 millones, frente a ganancias por título de US$ 1,84 el año previo.

Las cifras confirmaron la dura erosión en el desempeño de Uber desde mediados del año pasado, luego de ser obligado a pagar incentivos más altos para atraer a conductores, lo que hizo que sus ingresos quedaran prácticamente planos al ser medidos frente al trimestre anterior.

Pero a pesar del lúgubre panorama, Nelson Chai, jefe financiero de la firma, dijo que antes del fin del primer trimestre, la compañía "empezó a ver señales de precios menos agresivos por parte sus competidores de viajes compartidos, lo que se ha mantenido (hacia el segundo trimestre)".

Las acciones de Uber cerraron las operaciones normales de hoy en torno a los US$ 40, o US$ 5 menos que su precio de apertura, mientras que Lyft cerró en US$ 54,44, una rebaja respecto del precio de apertura de US$ 72.