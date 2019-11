Uber pierde licencia para operar en Londres por problemas de seguridad para pasajeros

Multinacionales

El organismo gestor del transporte de la capital britanica dijo haber "identificado un patrón de fallos por parte de la compañía que incluye varias infracciones que pusieron en riesgo a los pasajeros y su seguridad".

El organismo gestor del transporte de Londres decidió hoy lunes no renovar la licencia de la plataforma de alquiler de vehículos con conductor Uber en la capital británica alegando fallos que ponen en entredicho la seguridad de los pasajeros.

Uber "no es apta para tener una licencia", afirmó la autoridad de transportes en un comunicado, asegurando haber "identificado un patrón de fallos por parte de la compañía que incluye varias infracciones que pusieron en riesgo a los pasajeros y su seguridad". Por ese motivo, "Transport for London (TfL) ha concluido que no concederá a Uber London Limited una nueva licencia de operador privado en respuesta a su última solicitud", señaló en un comunicado.

El gigante de los transportes en línea podrá, sin embargo, seguir operando en la capital británica mientras se agotan todos los recursos posibles a esta decisión, precisó.

Este rechazo es el último revés para las operaciones de la compañía californiana en Londres, desde las protestas de los conductores de los tradicionales taxistas negros hasta las anteriores suspensiones de permisos.