Uber sigue creciendo en el mundo y logra reducir las pérdidas en el cuarto trimestre

Multinacionales

Mayores reservas y 20 millones de nuevos usuarios mensuales activos en el mundo impulsaron a la empresa. EEUU y Canadá aportaron la mayoría de las cuentas.

Las acciones llegaron a caer bruscamente tras el reporte, pero luego sus a un alza en las reservas brutas.

La empresa liderada por Dara Khosrowshahi reportó ayer, al cierre del mercado, resultados para los últimos tres meses que estuvieron sobre las expectativas del mercado.

Las pérdidas netas fueron de US$ 1.100 millones, incluyendo US$ 243 millones en compensación por inventario. Los analistas esperaban US$ 1.200 millones, según S&P Capital IQ.

Los ingresos totales, en tanto, sumaron US$ 4.100 millones, en línea con lo proyectado por Wall Street.

La compañía dijo que el mejor desempeño fue impulsado por un aumento del 28% anual -o US$ 4 mil millones- en las reservas brutas hasta los US$ 18.100 millones, ayudado por la adición de 20 millones de usuarios mensuales activos a nivel mundial.

Estados Unidos y Canadá representaron la mayor parte de los ingresos en el período.

La medida, que representa el valor total de los viajes, los pedidos de alimentos y otros negocios, es precisamente la más observada de cerca por los accionistas.

“En un mundo donde los inversionistas demandan cada vez más no sólo crecimiento, sino también un crecimiento rentable, estamos bien posicionados para ganar a través de la innovación continua, la excelente ejecución y la escala inigualable de nuestra plataforma global”.

Menores pérdidas

En el desglose, la compañía con sede en San Francisco informó una pérdida ajustada de US$ 615 millones, menos que el promedio de US$ 713 millones esperado por Bloomberg. La cifra, que excluye intereses, impuestos y otros gastos, fue de US$ 817 millones en el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a la división de delivery de alimentos, Uber Eats, la firma experimentó un avance del 71% en las reservas, aunque siguió pesando en el conteo de los ingresos.

El área perdió US$ 461 millones, muy por encima de los US$ 278 millones del mismo período del año pasado.

La entrega del reporte financiero golpeó bruscamente la acción en operaciones fuera de rueda, pero ésta logró recuperarse luego de que los inversionistas conocieran más detalles de las estrategias por venir. Los títulos subieron 4,45%.

Enfoque en servicios

Uber está tratando de conectar más estrechamente sus diversos servicios y aumentar el uso entre los más de 100 millones de clientes que abren la aplicación cada mes.

La empresa está invirtiendo en el arriendo de bicicletas y scooters eléctricos, al tiempo en que experimenta con paseos en helicóptero y contratos temporales de personal.

Sin embargo, los nuevos negocios son costosos, y muchos de los inversionistas han venido castigando a la compañía por quemar efectivo para impulsar el crecimiento.

Por ello, en los últimos 12 meses, Uber ha tomado pasos para revisar en detalle sus hábitos de gasto.

Ha reducido desembolsos destinados al marketing, recortado más de 1.000 puestos de trabajo y abandonado algunas unidades de entrega de alimentos poco o nada rentables.

Por ejemplo, puso fin al servicio de delivery en Corea del Sur y vendió la operación en India el mes pasado.

“Reconocemos que la era del crecimiento a toda costa ha terminado”, dijo Khosrowshahi en un comunicado.

El negocio de viajes compartidos fue rentable de forma independiente en el cuarto trimestre, dijo Uber. La firma perdió US$ 130 millones en sus “otros programas tecnológicos”, incluida la división de conducción autónoma que está financiada por Uber, el grupo SoftBank, Toyota y otros.

Lo que sí no se conoció ayer fue la cifra de gastos en batallas contra iniciativas gubernamentales, como el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea de California, que busca reclasificar a los trabajadores de la economía compartida como empleados.

A ello se suman las discordias con los reguladores en Colombia, Londres y partes de Canadá que se han movido para prohibir el funcionamiento del servicio. En la mayoría de estos casos Uber está apelando las decisiones.