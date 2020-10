Ventas de Pfizer caen en el tercer trimestre por menor demanda de analgésicos

Multinacionales

Pfizer Inc reportó el martes una caída del 4,3% en sus ventas trimestrales, golpeada por la creciente competencia de su analgésico Lyrica que ya no está sujeto a patentes y por una menor demanda de algunos de sus tratamientos durante la pandemia del COVID-19.

En el tercer trimestre, Pfizer dijo que las ventas de Lyrica cayeron 3% a US$ 352 millones. La facturación total de la farmacéutica estadounidense se redujo a US$ 12.130 millones desde US$ 12.680 millones informados en el mismo periodo hace un año.

Puesto que la pandemia de coronavirus disminuyó la demanda para ciertas terapias de Pfizer y devastó economías, los inversores ahora están enfocados en los datos de los estudios de etapas finales sobre la vacuna experimental contra del COVID-19 de Pfizer, que desarrolla junto a su socia alemana BioNTech SE .