Volkswagen y Ford desarrollarán autos eléctricos y autónomos en conjunto

Multinacionales

La estadounidense desarrollará al menos un coche a batería para el mercado de masas en Europa a partir de 2023 y entregará más de 600.000 vehículos europeos basados en la plataforma de VW durante seis años.

La alemana Volkswagen y la estadounidense Ford, cooperarán en tecnología de automóviles eléctricos y de conducción autónoma, compartiendo los costes a escala mundial para dar un gran paso en la transformación de la industria.

Volkswagen invertirá US$ 2.600 millones en Argo AI, el socio de automóviles autónomos de Ford, en un acuerdo que valora la operación en más de US$ 7.000 millones, dijeron los dos fabricantes este viernes en un comunicado conjunto en Nueva York. La inversión incluye US$ 1.000 millones en financiación y el aporte de la unidad de conducción inteligente autónoma de Audi de US$ 1.600 millones por parte de Volkswagen.

"Ford y Volkswagen siguen siendo independientes y ferozmente competitivos en el mercado, pero una asociación y trabajo en Argo AI en esta tecnología importante nos permite ofrecer una capacidad, escala y alcance geográfico inigualables", dijo presidente y director ejecutivo de Ford, Jim Hackett.

Desafíos de la industria motor

Los cambios sin precedentes a los que se enfrenta la industria automotriz están obligando a los actores del mercado a considerar nuevas asociaciones y una posible consolidación. Volkswagen, el principal fabricante de automóviles del mundo, ofrece el lanzamiento de los modelos eléctricos más ambicioso de la industria, mientras que Ford, también entre los diez principales, está desarrollando tecnología avanzada de conducción automática con Argo.

Para Volkswagen, la inversión de Argo supone una oportunidad de ponerse a la altura de Waymo, de Alphabet, y la unidad Cruise de General Motors. Las pruebas en carretera y la acumulación de grandes cantidades de datos son fundamentales para el desarrollo posterior de los automóviles autonómos, y pocos, aparte de Waymo, están equipados para hacerlo solos.

"Se tardó un tiempo en lograr este acuerdo, pero eso es porque resolvimos muchos problemas difíciles", dijo Bryan Salesky, cofundador y responsable de Argo AI, en una entrevista. "Tenemos una línea de visión clara para la producción, el suministro de vehículos y una línea de visión clara hacia dónde queremos ir en comercialización y cómo".

Además de compartir costes para el desarrollo de vehículos autónomos, Ford utilizará los fundamentos de los autos eléctricos de VW que constituyen la piedra angular del lanzamiento más ambicioso de autos eléctricos en el sector tras un gasto de unos 30.000 millones de euros (US$ 34.000 millones). Sumar más vehículos a las líneas de producción ayudaría a aumentar la escala y ahorrar costos, y ofrecería a Ford una plataforma para cumplir mejor con las normas más estrictas sobre las emisiones de dióxido de carbono en Europa.

Ford desarrollará al menos un coche a batería para el mercado de masas en Europa a partir de 2023 y entregará más de 600.000 vehículos europeos basados en la plataforma de VW durante seis años. Se están manteniendo conversaciones para un segundo modelo eléctrico en Europa, señaló.