Warren Buffett anuncia que vendió todas las participaciones de Berkshire en aerolíneas de EEUU

Berkshire Hathaway vendió todas sus participacionesen las cuatro aerolíneas más grandes de Estados Unidos, dijo este sábado el presidente del holding, Warren Buffett, en la reunión anual de la compañía.

El conglomerado tenía posiciones considerables en las aerolíneas, incluida una participación de 11% en Delta Air Lines y cerca de un 9% en United Airlines y Southwest Airlines al final de 2019, según su informe anual.

Las acciones de las aerolíneas se han visto muy afectadas por el desplome de la demanda de viajes de Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus.

Buffett dijo que Berkshire había invertido cerca de US$ 7 mil millones u US$ 8 mil millones acumulando participaciones en las cuatro aerolíneas, incluyendo American Airlines.

"No sacamos nada parecido a US$ 7 mil millones u US$ 8 mil millones y ese fue mi error", dijo Buffett en la reunión anual de la compañía que se transmitió en vivo. "Yo fui quien tomó la decisión".

"Es un duro golpe que se agote esencialmente su demanda ... Es básicamente que cortamos los viajes aéreos en este país", agregó Buffett.

Más temprano, Berkshire Hathaway informó pérdidas netas récord de US$ 50 mil millones en el primer trimestre, a pesar de un aumento en las ganancias operativas, por la caída de las bolsas por el efecto del Covid-19.