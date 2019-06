Whatsapp, Instagram y Facebook no irán más preinstaladas en los teléfonos de Huawei

Multinacionales

Facebook Inc da otro golpe a Huawei y anunció que no vendrán como pre instaladas en los nuevos teléfonos de la empresa china sus aplicaciones: Whatsapp, Instagram y Facebook.

Los clientes que ya tienen teléfonos de la marca aún podrán usar sus aplicaciones y recibir actualizaciones, dijo Facebook a Reuters.

Esto sin duda es un duro golpe para la compañía china, ya que como estrategia de ventas los fabricantes de teléfonos ofrecen pre instaladas las aplicaciones más populares como las de Facebook, Google, Twitter y Booking.com, entre otras.

Esto se suma al anuncio hecho por Alphabet Inc –matriz de Google- de que no proporcionaría el software de Android para teléfonos Huawei una vez que expire la prohibición hecha por el gobierno estadounidense. Esta medida no afectaría a los modelos actuales de teléfonos Huawei, ya que la Google aclaró que Playstore de Google y todas sus aplicaciones seguirán estando disponibles.

En tanto, Google advirtió a la administración de Trump que corre el riesgo de comprometer aún más la seguridad nacional de los EEUU si sigue adelante con las restricciones de exportación de Huawei, y solicitó ser eximido de cualquier prohibición, según informó el Financial Times, citando a tres personas informadas sobre las conversaciones.

Esta semana, el presidente de Huawei Liang Hua dijo a un pequeño grupo de reporteros estadounidenses que visitaban las operaciones de Huawei en China que Google está trabajando con el Departamento de Comercio para encontrar una solución. Indicó que beneficiaría a los consumidores si Google y el gobierno de EEUU pudieran encontrar una solución. "En el corto plazo hay un cierto impacto en nuestro negocio", dijo. "A largo plazo, tendremos que desarrollar nuestro propio sistema operativo y ecosistema".