Xerox inicia licitación en oferta de adquisición hostil por HP

Multinacionales

HP anunció que su rival Xerox inició una oferta no solicitada por todas sus acciones en circulación, lo que intensifica una batalla por el control del gigante de las computadoras personales. Xerox ofreció a los inversionistas de HP efectivo y acciones por un total de US$ 24. El pionero de las fotocopias dijo que la fusión generaría US$ 2 mil millones en ahorros de costos y más de US$ 1.000 millones en crecimiento de ingresos adicionales.