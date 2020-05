NASA reanuda vuelos espaciales con humanos desde EEUU con histórico lanzamiento de SpaceX

SpaceX, la compañía de cohetes privada del multimillonario empresario Elon Musk, lanzó el sábado a dos estadounidenses hacia la órbita desde Florida en una misión que marca el primer vuelo espacial de astronautas de la NASA desde suelo estadounidense en nueve años.

Un cohete SpaceX Falcon 9 despegó del Centro Espacial Kennedy a las 15.22 EDT (1922 GMT), lanzando a Doug Hurley y Bob Behnken en un viaje de 19 horas a bordo de la cápsula Crew Dragon, recientemente diseñada por la compañía, con destino a la Estación Espacial Internacional.

Crew Dragon se separó de su impulsor de segunda etapa a las 15.35 y entró en órbita.

La misión conjunta de la NASA y la empresa de Elon Musk SpaceX Demo-2 ha sido calificada de histórica por tratarse de la primera vez que una nave privada lleva astronautas a la EEI.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue testigo del lanzamiento en directo desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida.

Hopefully a great, successful and safe ROCKET LAUNCH. Lifting off soon!?!? @FoxNews @OANN