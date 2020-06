Internacional

SÁBADO 20 DE JUNIO

16:00 El Ministerio de Salud (Minsa) de Salud informó este sábado 20 de junio que se elevó a 251.338 el número de casos por el Covid-19 en el país. Se trata de 3.413 nuevos contagios, que se suman a los 247.925 del viernes. Este anuncio se dio en el día 96 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el día martes 30 de junio. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatoria a fin de prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

15:20 Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos son algunos casos vinculados a la emergencia sanitaria que muestran la buena salud de unas prácticas ilegales que todavía no han encontrado una vacuna efectiva, destacó la agencia EFE en un reporte este fin de semana.

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú o República Dominicana, entre otros países, han sufrido en los últimos cuatro meses escándalos relacionados con corruptelas y el coronavirus, que han alarmado a Gobiernos, autoridades internacionales y ciudadanos encerrados en cuarentena.

Tanto es así que esta misma semana, Naciones Unidas ha creado un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina para evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos durante la pandemia.

14:45 El brote registrado en la empresa cárnica Tönnies en el oeste de Alemania ha llevado a que 1.029 trabajadores den positivo de coronavirus, tras realizarse 3.127 test, informó este sábado el jefe del distrito de Gütersloh (estado federado de Renania del Norte-Westfalia), Sven-Georg Adenauer.

Adenauer dijo que los nuevos contagios entre la población en general no han aumentado significativamente y que existen muchas posibilidades de tener que evitar un confinamiento en la región.

"Tenemos buenas posibilidades de evitar un confinamiento, en la población en general no se registran elevados casos de contagio. Lo que pasa en la industria cárnica es una excepción", afirmó a EFE.

13:20 Pontegadea, vehículo de inversiones de Amancio Ortega, decidió llevar a los tribunales a H&M por el impago de arriendos.

La firma del también dueño de Inditex, matriz de Zara, le reclama US$ 1,3 millones, sin incluir intereses, por los retrasos del alquiler desde el pasado mes de marzo en uno de los edificios que le arrienda en San Francisco, según publica el diario San Francisco Business Times.

En concreto, la cadena sueca es inquilina de una tienda ubicada en el número 150 de la calle Powell, propiedad de Pontegadea desde 2006, y planea dejar el edificio una vez que expire su contrato de arrendamiento a final de año.

12:45 Un juez de Estados Unidos aprobó este sábado la venta de un libro en el que un exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump lo describe como corrupto e incompetente.

Con los ejemplares ya despachados a las librerías, el juez Royce Lambert no encontró razones para bloquear su publicación a pesar de que John Bolton.

"Si bien la conducta unilateral de Bolton despierta preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no probó que una interdicción sea un remedio apropiado", escribió el juez.

Trump reaccionó casi de inmediato al fallo y aseguró que su exconsejero pagará un "alto precio" por la publicación. "Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar", tuiteó el mandatrio estadounidense.

11:30 En un nuevo reporte diario sobre el estado actual de coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó este sábado que en las últimas 24 horas se registraron 5.355 nuevos casos, de los cuales 4.564 son de pacientes sintomáticos, 418 asintomáticos, y 373 sin notificar.

Con esto, en total hay 236.748 casos detectados en Chile por Covid-19, de los cuales 35.844 son activos-contagiantes.

Por otro lado, durante la última jornada se sumaron 202 personas a la lista de decesos producidos a causa del coronavirus.

Así la cifra total de fallecimientos en el país alcanza las 4.295 víctimas fatales, asociadas a la pandemia.

09:15 Los franceses volverán al cine y a practicar deporte de equipo a partir del lunes, aunque los estadios no abrirán hasta el 11 de julio, tras el avance en la lucha contra la epidemia del coronavirus, anunció el gobierno, que por los momentos descarta la posibilidad de un reconfinamiento en caso de una segunda ola de contagios.

Tal y como fue anunciado el 28 de mayo, además de ir al cine, los franceses podrán practicar deporte de equipo a partir del lunes.

Igualmente reabrirán los centros de vacaciones, los casinos y las salas de juegos "respetando las reglas sanitarias estrictas", señaló el gobierno en un comunicado la madrugada del sábado.

08:00 El ministro de Transportes de España, José Lu Ábalos, informó que la red de aeropuertos de Aena recibirá 100 vuelos este domingo, el primer día tras el fin del estado de alarma.

Este domingo, España abrirá sus fronteras a países del espacio Schengen y la Unión Europea con un protocolo que será implantado en todos los aeropuertos de la red por el que los viajeros que lleguen al país tendrán que someterse a tres controles sanitarios.

07:00 El viernes 19 de junio, fue el primer día sin IVA en Colombia, lo que generó más decepciones que alegrías. La combinación de una exención del impuesto al valor agregado en siete categorías de productos con una medida de restricción de salida (al menos en Bogotá) y un aumento del número de contagios de Covid-19 fue más que explosiva.

El resultado fue notorio: la indisciplina, la falta de control, la ausencia de soporte logístico y hasta la violación de algunos protocolos de bioseguridad, fue la constante. Y aunque se lograron seis veces las ventas de un día de pandemia, en la parte negativa del balance se constató en cierre de almacenes y 85 situaciones de aglomeración.

Este escenario no solo se vivió en los principales retailers del país. El caos también se registró en el comercio electrónico, un canal que en las primeras horas de la mañana ya estaba colapsado y donde aparecieron por primera vez conceptos nunca antes vistos como "la fila virtual", en la que los tiempos de espera eran de hasta una hora.

05:15 A pocas horas de que finalice el estado de alarma, el presidente de España, Pedro Sánchez, hizo una declaración institucional desde La Moncloa, en la que señaló que ahora "comienza una etapa nueva" en la que "hemos recuperado la calle, reconquistado la movilidad" y en la que "la economía empieza a latir". "Estamos en condiciones de avanzar, tenemos el deber de avanzar", añadió.

Sánchez apeló a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos porque "no podemos bajar la guardia" contra la pandemia por Covid-19. "Tendremos que seguir a rajatabla las reglas de higiene y de protección".

El jefe del Ejecutivo reclamó "unidad" para "levantar el país" y abogó por el entendimiento en Europa porque "el egoísmo y la división" impide prosperar.

VIERNES 19 DE JUNIO

18:23 Las muertes por Covid-19 en América Latina superaron hoy las 90 mil, cuando los casos se acercan a los 2 millones según cifras de Reuters, y a medida que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la pandemia se está acelerando, especialmente en la región.

Los fallecimientos por la infección llegaron a 90.439, por un importante incremento de los decesos y los contagios en Brasil, que hasta el momento se anota más de la mitad de las muertes y los infectados. Solo en lo que va de junio ha habido más de 38 mil muertes por coronavirus en la región.

17:58 Un nuevo hito superó Brasil hoy en lo que se refiere a la pandemia del coronavirus, ya que según cifras del Ministerio de Salud, el gigante latinoamericano superó el millón de casos confirmados de Covid-19 hoy. Los fallecidos, en tanto, bordean los 50 mil, ya que por el momento se sitúan en 48.954 en todo el territorio.

17:30 Dos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos se mostraron más pesimistas el viernes sobre la velocidad de cualquier recuperación económica tras la epidemia de coronavirus, y advirtieron de que la tasa de desempleo podría aumentar de nuevo si la enfermedad no se controla.

El banco central ya dejó claro que espera que la recuperación económica completa del impacto del virus lleve años y mantuvo la tasa de interés cerca de cero en su reunión de política monetaria de la semana pasada.

Pero las incipientes señales de recuperación de los datos económicos, con un aumento de los puestos de trabajo y ventas minoristas mejores de lo previsto en mayo, habían alimentado algunas esperanzas de que Estados Unidos pudiese recuperarse más rápidamente.

Las autoridades de la Fed rechazaron esa idea el viernes y advirtieron de que no se reabra la economía demasiado rápido tras el fin de los confinamientos estatales destinados a contener el virus, que ha matado a más de 118.000 estadounidenses.

16:00 El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, relevó el viernes al ministro de Salud y a tres viceministros del área, informó su despacho, en medio de cuestionamientos sobre el manejo del coronavirus en la nación centroamericana.

El ministro Hugo Monroy, médico cirujano, fue sustituido por Amelia Flores, una patóloga con especialidad en microbiología en España y maestría en epidemiologia y salud publica, que además fue viceministra del sector en el gobierno de Oscar Berger, dijo la Presidencia, que no detalló los motivos de los cambios.

La pandemia del coronavirus ha dejado 11,868 contagios y 449 muertes asociadas al brote en el país, donde ha habido críticas a la gestión gubernamental de la emergencia, en especial por la llegada de vuelos con connacionales deportados desde Estados Unidos infectados de coronavirus.

"Es importante que el presidente @DrGiammattei haya procedido, aunque de forma tardía, conforme a lo solicitado destituyendo al @MinSaludGuate Dr Hugo Monroy, esperando que los funcionarios nombrados sean idóneos, deseándoles éxitos por el bien del país", dijo el viernes el procurador de derechos humanos guatemalteco, Jordán Rodas.

15:00 Apple dijo el viernes que volverá a cerrar temporalmente algunas tiendas en Florida, Arizona, Carolina del Sur y Carolina del Norte, por el aumento de los nuevos contagios de coronavirus en Estados Unidos.

Las acciones de la compañía, que precisó que el cierre afectaría a 11 locales en esos estados, caían un 0,5%.

Apple planeaba reabrir unas 100 tiendas en Estados Unidos a fines de mayo, principalmente para recoger productos y con algunos servicios sin necesidad de pedir hora, mientras las restricciones impuestas para contener el virus se relajaban.

Sin embargo, los casos en Estados Unidos han tenido un aumento sostenido. El país registra más de 2,2 millones de personas contagiadas y al menos 118.396 muertes por COVID-19.

En una carta a sus clientes en mayo, Deirdre O'Brien, jefe de operaciones minoristas de la firma, había dicho que la compañía observaría los datos a nivel local y que los cierres eran una posibilidad basada en esa información.

"Estas no son decisiones que tomamos de forma precipitada, y la apertura de una tienda de ninguna manera significa que no tomaremos el paso preventivo de cerrarla nuevamente si las condiciones locales lo justifican", declaró O'Brien.

14:11 El Banco Central de Perú proyectó una profunda caída de la economía del país minero de un 12,5% este año, desde un crecimiento del 2,3% previsto antes de la crisis generada por el brote del coronavirus, dijo el viernes el organismo.

En un reporte trimestral de proyecciones macroeconómicas, el banco estimó para el 2021 una expansión de 11,5%, mucho mayor a la proyección de 3,8% anterior. "En el 2020 se registraría la caída del PBI más grande de los últimos 100 años en el Perú", dijo el organismo.

13:34 La recuperación económica de Estados Unidos de la pandemia de coronavirus será desafiante y no habrá una solución rápida, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en comentarios que reforzaron su reciente cautela. "Saldremos de esto, pero tomará tiempo y trabajo... El camino por delante probablemente será desafiante", afirmó, agregando que "se han perdido vidas y medios de subsistencia y la incertidumbre es muy grande".

En dos apariciones por separado esta semana ante legisladores en el Congreso estadounidense, Powell dejó en claro que el país enfrenta una larga recuperación a pesar de datos económicos recientes alentadores sobre empleo y gasto del consumidor.

13:06 Las autoridades de Japón retiraron hoy las alertas de viaje emitidas con motivo de la pandemia de coronavirus y levantaron las medidas de restricción en Tokio, la capital del país, por lo que los comercios pueden reabrir sus puertas en un intento por reactivar la economía.

Tokio, de 14 millones de habitantes, podrá ahora reabrir salas de concierto y clubes nocturnos, según la cadena CNA. "Debemos aumentar el nivel de actividades económicas y sociales", indicó el primer ministro, Shinzo Abe, durante una conferencia de prensa en la que explicó los planes de reapertura.

Asimismo, el gobierno informó de que se permitirá la entrada de extranjeros en el país, si bien en un inicio solo se autorizará el ingreso de unas 250 personas diarias provenientes de países con bajos niveles de contagio, como Vietnam y Tailandia.

12:33 Italia ha registrado en el último día otros 47 decesos y 251 nuevos casos mientras los contagios por COVID-19 parecen haber aumentado en la región de Lazio, donde se encuentra Roma y donde se detectó la semana pasada un foco en un hospital.

Según los datos de Protección Civil, desde que comenzó la pandemia ha habido 238.011 contagios y 34.561 víctimas mortales. Hasta ahora, 181.907 personas han superado la enfermedad, con otras 1.363 más en el último día.

12:10 La pandemia de coronavirus se está acelerando y los 150 mil nuevos casos del jueves son el mayor número en un solo día, siendo casi la mitad de ellos reportados en América, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El mundo está en una nueva y peligrosa fase", dijo el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en una sesión informativa virtual desde la sede de la OMS en Ginebra, agregando que "el virus se sigue propagando rápidamente, sigue siendo mortal y la mayoría de las personas siguen siendo susceptibles".

11:48 El déficit comercial de Colombia más que se duplicó en abril frente a igual mes del año pasado, a US$ 1.069 millones, debido al derrumbe de las exportaciones en medio de las cuarentenas alrededor del mundo por el coronavirus, reveló el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El desbalance se comparó con uno de US$ 464 millones en el cuarto mes de 2019. El déficit en abril resultó de importaciones por US$ 2.913 millones y exportaciones por US$ 1.843 millones. El valor de las ventas externas realizadas por Colombia se desplomó un 52,3% interanual en abril, mucho más que la caída de 32,6% en el de las importaciones, precisó el DANE en un comunicado.

La cuarta economía de América Latina atraviesa por una fase de caída en su consumo interno, derivada del confinamiento decretado por el gobierno desde el 25 de marzo y que se extenderá hasta el 1 de julio en su esfuerzo para contener el coronavirus.

11:05 En un nuevo reporte sobre la situación del coronavirus a nivel nacional, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 6.290 casos de coronavirus en Chile, con lo que el total de contagiados en el país suma 231.393 hasta el momento.

La autoridad también lamentó el fallecimiento de 252 personas hasta ayer, con lo que las muertes a nivel nacional ascienden hasta 4.093 hasta la fecha.

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, explicó que desde mañana al informe epidemiológico se incorporarán datos de fallecidos "y en forma adicional, se tomará la información del DEIS con PCR positivo y muertes que no tienen confirmación de laboratorio". "Es importante que los números pueden cambiar, por la revisión constante de datos del DEIS y no deben ser considerados como errores", advirtió.

10:36 El gobierno de Argentina prorrogó hasta fin de año el congelamiento de las tarifas de luz y gas en todo el país, se publicó el viernes en el Boletín Oficial. El país atraviesa una profunda crisis financiera, con una alta inflación y un importante déficit fiscal, la cual se ve magnificada por el aislamiento obligatorio que dispuso el gobierno para evitar una mayor propagación de la pandemia del coronavirus.

La publicación añadió que las empresas prestadoras de servicios "no podrán disponer de la suspensión o el corte de los respectivos servicios (...) en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimiento desde el 1 de marzo de 2020".

10:20 Boris Johnson dijo que con Covid-19 está "disminuyendo" en el Reino Unido y bajando el nivel de alerta, por lo que sería posible comenzar a avanzar en el plan para poner fin al bloqueo. El primer ministro indicó que el gobierno esperaba dar orientación "muy pronto" que ayudaría a las empresas, y en particular a la industria hotelera, a reabrir.

Los bares y restaurantes deben reabrir el 4 de julio, pero muchos en la industria han advertido que será imposible administrar negocios mientras se cumplan con la regla de distancia social de dos metros del gobierno. Los ministros y parlamentarios conservadores han instado a Johnson a recortar la regla de los dos metros para ayudar a la economía.

"Cuando avanzamos al 4 de julio, que es la próxima gran etapa del plan, esperamos que haya más orientación muy pronto que ayude a las personas, ayude a las empresas, ayude a la hospitalidad a prepararse para eso y cómo implementar las redes sociales. distanciarse de una manera segura al tiempo que permite a las personas volver a las tiendas, la hospitalidad, los restaurantes y todo lo demás", explicó Johnson.

09:42 El banco central de Rusia redujo las tasas de interés en 1 punto porcentual el viernes a 4,5%, el nivel más bajo desde el colapso de la Unión Soviética. Los analistas habían pronosticado ampliamente la medida, que la gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, había insinuado anteriormente debido a las restricciones económicas en curso para combatir la pandemia de coronavirus.

"El efecto desinflacionario será aún más fuerte de lo que asumimos en abril", dijo Nabiullina, agregando que "la demanda en el segundo trimestre caerá más bruscamente y la recuperación se extenderá más con el tiempo de lo que esperábamos hace un mes y medio".

09:17 La autoridad aduanera de China está pidiendo a los exportadores que desean ingresar alimentos al país firmar una declaración indicando que sus productos no están contaminados con coronavirus.

La declaración, indica Reuters, podría ser otro esfuerzo de China para reducir las pruebas adicionales que ha estado llevando a cabo sobre alimentos importados en la última semana, dejando la responsabilidad a los exportadores para que garanticen la seguridad de sus insumos.

El texto dice que el exportador está dispuesto a cumplir con las leyes y directrices chinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud para garantizar que los alimentos importados a China no estén contaminados con el virus que causa Covid-19.

"En el caso de que se detecte un nuevo caso o caso sospechoso de Covid-19 en una empresa alimentaria, o si existe un riesgo de contaminación de los productos alimenticios exportados a China, estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar los riesgos de seguridad alimentaria y proteger la salud del consumidor", agrega.

08:34 España informó hoy un total de 28.313 muertes por coronavirus hasta la jornada previa, desde la cifra anterior de 27.136 decesos, tras ajustar su base de datos para evitar duplicaciones y errores, dijeron autoridades.

La cifra de fallecidos de Covid-19 en el país no había sido actualizada desde el 7 de junio, cuando se habían registrado 27.136 muertes, mientras el país implementaba una nueva metodología para registrar decesos y casos.

08:02 Clover Biopharmaceuticals se convirtió en el sexto desarrollador chino de una posible vacuna para el Covid-19 en pasar a ensayos en humanos, lanzando un estudio en Australia que probará su fórmula de inmunización con refuerzos.

Las pruebas de Clover, que está reclutando a unos 150 pacientes adultos y ancianos, evaluará dos refuerzos diferentes, o adyuvantes, de la británica GSK y la estadounidense Dynavax en combinación con su vacuna candidata, SCB-2019, dijo la compañía china.

La también china CanSino Biological, Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos Wuhan se encuentran entre los que ya están probando vacunas, al igual que AstraZeneca, Moderna y CureVac de Alemania.

Clover dijo que los datos iniciales de seguridad de su estudio se esperan para agosto, y que su objetivo sería comenzar estudios más amplios para fin de año. Su vacuna se basa en proteínas llamadas antígenos que se tomarán en combinación con los adyuvantes.

07:00 La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este viernes a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE de que el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral todavía no ha llegado a su peor punto y que este momento "todavía está por llegar", con una tasa de paro que podría alcanzar el 10%, afectando especialmente a la población joven.

Lagarde avisa a los líderes de que "lo peor está por llegar" y el desempleo de la eurozona podría subir al 10%.

Según informó Europa Press, éste es uno de los mensajes que, de acuerdo a fuentes diplomáticas, la francesa ha trasladado a los líderes europeos en la cumbre por videoconferencia que mantiene este viernes como primera toma de contacto sobre el plan de recuperación y el presupuesto comunitario.

Lagarde, en concreto, apunta a que el BC espera una caída del PIB de la eurozona del 13% en el segundo trimestre de este año con respecto a los tres meses anteriores y una contracción de 8,7% en todo el 2020.

06:40 Un grupo de científicos de Italia ha encontrado rastros del nuevo coronavirus en muestras de aguas residuales recogidas en Milán y Turín en diciembre de 2019, lo cual sugiere que la enfermedad COVID-19 ya circulaba por el norte de Italia antes de que China informara de los primeros casos registrados de la enfermedad en el mundo.

El Servicio Sanitario Nacional de Italia examinó 40 muestras recogidas en varias plantas de tratamiento de aguas residuales en el norte de Italia entre octubre de 2019 y febrero de 2020. Un estudio publicado el jueves concluyó que las muestras tomadas en Milán y Turín el 18 de diciembre mostraron la presencia del SARS-Cov-2, el nombre con el que los científicos identifican al nuevo coronavirus.

05:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que espera que a finales de año ya estén disponibles "millones de dosis" de vacunas contra el COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus y que en 2021 estén disponibles otros 2.000 millones.

Actualmente hay unas 300 vacunas en ensayos y tres ya están cerca de comenzar la fase final de las pruebas con personas, la de la Universidad de Oxford, la vacuna RNA de la compañía Moderna y otra más que se está desarrollando en China.

No obstante, la jefa de cientícos de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo que estas hipótesis "no son certeras" ya que depende del resultado final de los ensayos.

04:00 Los primeros resultados del ensayo de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por CureVac se esperan para dentro de dos meses, según informó el viernes el sitio web alemán de noticias Focus Online.

CureVac, una compañía alemana que no cotiza en la bolsa, dijo esta semana que los primeros resultados significativos podrían estar disponibles en septiembre u octubre y, si las condiciones son favorables, podría estar aprobada para mediados del próximo año.

03:30 China ha publicado los datos de la secuenciación del genoma del coronavirus responsable de un reciente brote en Pekín, y las autoridades dijeron el viernes que han identificado una cepa europea basada en estudios preliminares.

Los detalles publicados en el sitio web del Centro Nacional de Datos de Microbiología de China revelan que los datos del genoma se basan en tres muestras —dos humanas y una ambiental— recogidas el 11 de junio.

"De acuerdo con los resultados preliminares de un estudio genómico y epidemiológico, el virus es de Europa, pero es diferente del virus que se está propagando actualmente en Europa", dijo Zhang Yong, del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Zhang Yong, en un artículo publicado el viernes. "Es más antiguo que el virus que se está propagando actualmente en Europa".

Zhang dijo que había varias posibilidades de cómo llegó el virus a China.

"Podría haber estado oculto en productos alimenticios congelados importados, o estaba al acecho en algún ambiente oscuro y húmedo como Xinfadi, sin que el ambiente haya sido desinfectado o esterilizado", escribió Zhang en el artículo publicado en el sitio web de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria.

JUEVES 18 DE JUNIO

17:43 El Ministerio de Salud de Brasil dio a conocer hoy nuevas estadísticas sobre el Covid-19, que muestran que el país se acerca rápidamente a un millón de casos confirmados y a las 50 mil muertes. Con el segundo mayor brote de coronavirus sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil ahora tiene 978.142 casos confirmados y 47.748 decesos, 1.238 más que el miércoles, según el ministerio.

17:26 Cuba dio luz verde el jueves a un plan inicial de reapertura, excepto para La Habana y Matanzas, luego de tres meses de restricciones por la pandemia de coronavirus, mientras una parte de los trabajadores por cuenta propia se queja de la falta de insumos.

Trece provincias y el municipio Isla de la Juventud no han reportado casos diagnosticados con la enfermedad durante varias semanas y han recibido el visto bueno del gobierno para emprender la primera fase de recuperación pos-COVID19, pero manteniendo el uso obligatorio de mascarillas y el aislamiento físico. La Habana y Matanzas son las provincias que aún mantienen una elevada tasa de contagios de la enfermedad y no cumplen los requisitos sanitarios para controlar el virus.

El gobierno sostiene que tiene controlado el virus y los nuevos casos se han reducido a menos de 15 como promedio diario desde un pico en abril de alrededor de 50. La isla ha reportado desde marzo 2.295 casos de la enfermedad y un total de 85 muertes. Un total de 2.020 pacientes se han recuperado.

El plan de reapertura incluye tres fases iniciales y las provincias deberán cumplir los requisitos sanitarios para ir evaluando el comportamiento de la epidemia. Cuba cerró fronteras a comienzos de abril, paralizó el transporte público y decidió interrrumpir las clases en las escuelas como parte de las medidas para frenar la propagación del virus.

16:52 La canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado este jueves que la pandemia de coronavirus "ha puesto de manifiesto la fragilidad de Europa" y ha defendido el fondo de reconstrucción previsto por el bloque comunitario para combatir la crisis provocada por la COVID-19.

La mandataria, que ha subrayado así que la respuesta dada por la UE "determinará su propio futuro, su prosperidad y su poder", ha insistido en que Bruselas debe "actuar con decisión y rápidos" a la hora de acordar un nuevo presupuesto y aprobar un fondo de recuperación de unos 750 mil millones de euros.

En este sentido, ha admitido que las negociaciones no han sido "nada fáciles", pero ha resaltado que espera que todos los países de la UE "actúen de corazón y se comprometan ante una situación que no tiene precedentes".

"No debemos ser ingenuos: las fuerzas antidemocráticas, los movimientos radicales y autoritarios, solo están esperando que surjan crisis económicas para poder abusar de ellas en el plano político", ha dicho en relación con la presidencia alemana del Consejo de la UE a partir del 1 de julio y de cara a la cumbre de la UE que se celebrará el viernes.

"Trabajaremos con decisión para contrarrestar el peligro de que una profunda grieta se amplíe permanentemente en toda Europa", ha asegurado antes de insistir en que los grupos radicalizados "solo esperan a que despierten los miedos sociales para propagar la inseguridad".

16:23 El Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles 52 fallecidos con coronavirus en la última semana, 22 más que ayer, y mantiene por duodécimo día el total en 27.136, mientras que los contagios detectados en 24 horas han sido 143 frente a los 141 del miércoles.

Casi la mitad de ellos han sido diagnosticados en Madrid, que ha comunicado 69 nuevos casos y 25 defunciones, doce más que Castilla y León, que ha detectado solo dos positivos, mientras que Cataluña ha informado de otras 16 infecciones y tres muertes, y Canarias ha pasado de ningún contagio a 12 y de un fallecimiento a ninguno.

Con ellas, el total de positivos confirmados en España mediante PCR asciende a 245.268, lo que le mantiene en el quinto puesto mundial con más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.131.321), Brasil (955.377), Rusia (561.091) y Reino Unido (299.251), y en el sexto en número de muertos, superado por Italia además de estos cinco.

16:08 Aquellos contribuyentes, empresas o particulares, que en España se han beneficiado más en el pasado de las tendencias globales o que se hayan visto menos afectados por la recesión desencadenada por la pandemia de Covid-19 deberían realizar una mayor aportación en el esfuerzo para superar la crisis y abordar las necesidades futuras, según ha señalado el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Es necesario un mayor reparto de la carga", indicó el vocero del FMI, Gerry Rice, al referirse a los posibles ajustes y/o subidas de impuestos que deberá acometer España en el futuro para reducir el déficit y la deuda una vez superada la crisis actual, que causará un incremento de la desigualdad.

"Los principios del ajuste fiscal deberían tratar de atajar la desigualdad y de aprovechar la oportunidad de transformar y mejorar la economía en términos de los retos económicos en cuestiones como la desigualdad, el cambio climático o la digitalización", apuntó Rice.

"Los contribuyentes, empresas y particulares, que se han beneficiado de las tendencias globales del pasado o que se han visto menos afectados por los recientes acontecimientos adversos deberían contribuir más a superar la crisis y a hacer frente a las necesidades futuras de la sociedad", ha defendido el funcionario. "Esto es cierto, no solo para España sino para más o menos todos los países", añadió.

En cuanto a la respuesta del Gobierno a la crisis, el vocero del FMI reiteró que este ha actuado con determinación en su respuesta económica a la crisis y ha desplegado "un arsenal de medidas bien dirigidas de apoyo a la liquidez y los ingresos", subrayando que la implementación de medidas fiscales de apoyo "era lo que había que hacer en estos momentos".

El FMI tiene previsto actualizar el próximo 24 de junio sus perspectivas económicas mundiales, incluyendo sus previsiones de crecimiento para la economía española, a la que señala como una de las más afectadas por la 'Gran Reclusión' como consecuencia del peso del sector servicios y su fuerte dependencia del turismo, así como de uso muy extenso de la contratación temporal.

15:32 Perú dio otro paso en su apertura económica y permitirá desde el lunes el funcionamiento de los centros comerciales con una asistencia limitada de público, en momentos en que los contagios de coronavirus suman más de 240.000 y no se detienen.

El reinicio fue oficializado en un decreto supremo difundido el jueves por el diario oficial El Peruano, en el que señaló que el aforo máximo será de un 50% en los centros minoristas con protocolos de bioseguridad como mantener el distanciamiento, el uso obligatorio de mascarillas y alcohol en las manos.

El decreto firmado por el presidente Martín Vizcarra precisó que no estará permitido el ingreso de menores de edad.

En Perú, el mercado minorista es dominado por las firmas chilenas Cencosud, Falabella y Ripley , pero en los últimos años han elevado su participación las cadenas locales del grupo Intercorp.

Los centros comerciales solo estaban operando a puerta cerrada, con ventas por internet, en momentos en que el Gobierno acelera el reinicio de sus actividades productivas tras anotar en abril una caída histórica de 40% de su economía.

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, había adelantado más temprano que habían varios centros comerciales y conglomerados en el país que estaban buscando la autorización para operar.

El decreto supremo indicó que la reapertura será en la mayoría de las 25 regiones del país, con excepción de cinco -entre ellas Arequipa con la segunda mayor población en el país- donde el ritmo de contagios aún es alto.

Los cines y las zonas recreativas se mantendrán cerrados en los centros comerciales y los restaurantes solo podrán brindar servicio de entrega a domicilio o para recoger.

El país sudamericano cumple una cuarentena desde mediados de marzo que se ha ampliado hasta fines de junio, cuando aún hay focos de contagios del virus en mercados populares, ventas callejeras y el transporte público.

El número de contagios de coronavirus en Perú es el segundo en América Latina, después de Brasil.

14:44 La economía de Colombia se contrajo un récord de 20,06% en abril, en comparación con el mismo mes del año pasado, arrasada por la semiparálisis de la producción provocada por las medidas de cuarentena para tratar de contener el contagio del coronavirus, informó el gobierno.

El desplome del PIB en el cuarto mes fue muy superior a la caída de 4,9% que registró en marzo, precisó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Los principales aportes al impacto de la economía en abril se dieron en el sector servicios, que representa el 67% de la economía, con una caída de 9,2%. En tanto, las actividades extractivas -como minería y petróleo- se derrumbaron un 13,7% y los sectores manufacturero y de construcción cayeron un 50,1%.

Colombia se encuentra desde el pasado 25 de marzo en una cuarentena obligatoria decretada por el presidente Iván Duque, que se extenderá hasta el 1 de julio.

14:20 La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que podría tomar uno o dos años para que la economía de Estados Unidos regrese a los niveles previos a la pandemia de coronavirus. Mester afirmó que espera que la economía se contraiga un 6% este año y que la tasa de desempleo se mantenga elevada en alrededor de un 9% para finales de 2020.

"Vamos a ver una recuperación de la economía, pero regresar a los niveles previos a la pandemia va a tomar otro año o dos", aseguró, agregando que la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus no ha alterado sus expectativas para el crecimiento a largo plazo, el que espera se mantenga bajo alrededor del 2%.

13:17 Una de las mayores empresas de alimentos de Reino Unido, 2 Sisters Food Group, informó que el jueves suspendió la producción de una planta de procesamiento de aves de corral en el norte de Gales durante 14 días tras registrar un brote de Covid-19. La empresa, que produce alrededor de un tercio de todos los productos avícolas consumidos en Reino Unido, indicó que transferiría la producción a las otras plantas hasta el 2 de julio.

El grupo dijo que un primer miembro del personal de la planta de Llangefni, en la isla de Anglesey, dio positivo por Covid-19 el 28 de mayo. El frigorífico emplea a 560 personas. Las autoridades sanitarias de Gales dijeron en un comunicado que ya se han confirmado 58 casos en la planta y se ha pedido a todos los empleados y contratistas que se autoaíslen durante 14 días.

11:55 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, detalló en el reporte diario que en las últimas 24 horas se sumaron 4.475 casos en Chile. De ellos, 4.060 presentaron síntomas. Con todo, el total de personas con coronavirus llega a 225.103.

Respecto a los muertos, la subsecretaria indicó que se reportaron 226 fallecidos en la última jornada, por lo que la cifra total asciende a 3.841

11:30 La actividad económica en Brasil se retrajo un 9,73 % en abril frente a marzo como consecuencia de la paralización de actividades provocada por la pandemia de la COVID-19, según un indicador divulgado este jueves por el Banco Central.

El llamado Índice de Actividad Económica (IBC-Br), un indicador con el que el organismo emisor intenta anticipar la tendencia del Producto Interior Bruto (PIB), no había sufrido una caída tan pronunciada en un mes desde que comenzó a ser medido hace 17 años, en enero de 2003.

De acuerdo con el estudio del Banco Central, la retracción de la actividad económica en abril fue aún mayor, del 15,09 %, en la comparación con el mismo mes del año pasado.

La actividad económica ya había sufrido una caída del 6,16 % en marzo frente a febrero pero entonces no había reflejado totalmente los efectos de las medidas de distanciamiento social adoptadas por los gobiernos regionales y municipales para frenar el avance de la pandemia, ya que las mismas sólo comenzaron a ser impuestas en la segunda quincena de marzo.

10:42 Los confinamientos en Estados Unidos se han extendido por más tiempo de lo esperado a pesar de que se revirtieron algunas restricciones a los traslados, lo que apunta a una contracción más profunda de lo estimado en el PIB durante el segundo trimestre, dijo hoy el Fondo Monetario Internacional.

Los detalles de las previsiones serán divulgados el 24 de junio, cuando el FMI publique una actualización de sus proyecciones en el informe Perspectivas de la Economía Global, dijo el portavoz del organismo, Gerry Rice.

Rice añadió que la economía china está recobrando impulso, ya que los datos indican una recuperación mejor a la anticipada en la inversión y los servicios durante mayo. En general, el balance de riesgos permanece a la baja, sostuvo.

9:54 China encontró que secciones de venta de carne, pescados y mariscos en el principal mercado mayorista de alimentos de Beijing fueron gravemente contaminados por coronavirus y sospecha que la baja temperatura y la humedad del área pudo contribuir a la permanencia del patógeno, dijeron el jueves autoridades.

El reporte preliminar fue revelado en momentos en que la capital afronta un rebrote de casos de COVID-19 que fue vinculado al centro de alimentos de Xinfadi, que alberga almacenes de refrigeración y puestos de comercio en un área del tamaño de 160 canchas de fútbol. El más reciente brote ha infectado a unas 158 personas en Beijing y generó preocupaciones sobre una nueva epidemia en China.

8:33 El Gobierno de Pedro Sánchez en España anunció un plan de apoyo al turismo, donde se inyectarán 4.262 millones de euros. La importancia de la iniciativa radica en que el sector genera más del 12% del PIB y por efectos del confinamiento fue uno de los más afectados.

En concreto 2.500 millones de euros se destinarán a líneas de avales ICO preferentes para empresas turísticas de modo que se pueda garantizar la liquidez del sector.

Para dar apoyo a las empresas, el plan establece un período de gracia en las deudas por hasta 12 meses a las operaciones financieras con garantía hipotecarias sobre alojamientos turísticos, otra a las cuotas de leasing de los buses para el transporte discrecional e incentivos comerciales de Aena (entidad aeronaútica), como deducciones en las tasas de aterrizaje.

El primero de los pilares será recuperar la confianza de España como destino seguro, a ello se destinarán un total de 200.000 euros, además para medidas para la reactivación del sector están previstos otros 3.362 millones de euros, a los que se sumarán otros 859 millones de euros para la mejora de la competitividad del sector impulsando un modelo basado en la sostenibilidad y la digitalización.

Otros pilares serán la potenciación de la inteligencia turística a través de la creación de un nuevo observatorio (3,1 millones de euros) y finalmente el impulso de herramientas de marketing para posicionar a España como destino seguro y sostenible y ayudar a la reactivación de los mercados tanto nacionales como internacionales (38,1 millones de euros).

"Es hora de avanzar, es hora de impulsar de nuevo al sector turístico", indicó el presidente Pedro Sánchez, asegurando que la recuperación del turismo es "una de nuestras mayores fortalezas".

07:30 Beijing ha puesto bajo control el más reciente brote de coronavirus, dijo este jueves una autoridad de salud pública de China, aunque la capital aún podría presentar algunos casos nuevos esporádicamente.

La ciudad ha registrado 158 nuevas infecciones desde que se confirmó el primer contagio el 11 de junio, el mayor brote desde inicios de febrero y que fue rastreado hasta un enorme mercado mayorista de carnes, pescados y mariscos en el suroeste de la ciudad.

A pesar de que se han detectado pocos casos en comparación con las cifras fuera de China, las autoridades actuaron rápidamente para evitar los contagios en la capital, que recientemente había sido elogiada por sus estrictas medidas sanitarias.

Apenas unos días después del primer caso, la ciudad regresó al nivel 2 de alerta, el segundo más alto de cuatro escalas en el sistema de respuesta de emergencias por el coronavirus, por lo que sus residentes quedaron bajo nuevas restricciones de movimiento.

"La epidemia en Beijing ha sido puesta bajo control", dijo Wu Zunyou, jefe de epidemiología de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de China.

Ante las cifras más recientes de casos, el 13 de junio se produjo el pico del actual brote, dijo Wu en una conferencia de prensa, un día después de que los nuevos contagios confirmados cayeron a 21, desde 31 en el día anterior.

"Cuando digo que está bajo control, eso no significa que el número de casos llegará a cero mañana o pasado mañana", declaró. "La tendencia persistirá por un tiempo, pero el número de casos disminuirá, así como la tendencia que hemos visto (en Beijing) en enero y febrero", añadió.

7:30 Avalancha ante la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE). El sector bancario europeo ha solicitado 1,3 billones de euros en nueva liquidez a la autoridad monetaria en el marco de la subasta celebrada dentro del programa de préstamos condicionados a la concesión de crédito (TLTRO III). Según los datos publicados por la institución que preside Christine Lagarde, son 742 las entidades que, en mayor o menor cuantía, han solicitado nuevos recursos.

07:00 Las mineras de Perú están acelerando su producción con nuevas reglas de bioseguridad, mayores turnos laborales, periodos de aislamiento y pruebas masivas de coronavirus con la intención de llegar al 80% de su capacidad a fines de junio, dijeron representantes del sector.

El reinicio de la industria es clave para la economía del país, el segundo mayor productor mundial de cobre, luego de que las minas frenaron operaciones por una cuarentena. Pero los sindicatos han expresado preocupaciones por algunos cambios que han extendido los periodos de trabajo y han solicitado mayor esfuerzo en las medidas de protección.

Las minas son responsables del 60% de las exportaciones de Perú, cuya economía se hundió un histórico 40,5% en abril con un desplome en la producción de cobre, oro y zinc.

05:57 La economía alemana probablemente llegó a su punto más bajo de la actual crisis en abril, pero tardará tiempo en recuperarse por completo, aunque la desecalada de las restricciones del coronavirus debería compensar rápidamente algunas pérdidas de producción, según dijo el jueves el instituto IfW.

El instituto dijo que prevé que la producción económica alemana caiga un 6,8% este año, antes de crecer un 6,3% en 2021.

Por otra parte, el IfW pronostica que la tasa de desempleo alemana aumentará al 6,1% el próximo año, frente al 5% de 2019.

04:00 Varios estados de Estados Unidos, incluyendo Oklahoma, han comunicado un aumento de las nuevas infecciones de coronavirus, días antes de un mitin electoral del presidente Donald Trump en Tulsa, que supondría la mayor concentración social bajo techo de la nación en tres meses.

El aumento de los casos de coronavirus en muchos estados en las últimas dos semanas, junto con el aumento de las hospitalizaciones por COVID-19, plantea una tendencia preocupante, ya que las cifras diarias de contagios han estado subiendo tras más de un mes a la baja.

Oklahoma registró un récord de 259 nuevos casos en las 24 horas anteriores, mientras que Florida tuvo más de 2.600 nuevos casos y Arizona más de 1.800, el segundo mayor aumento diario en estos dos estados.

03:54: El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos no volverá a paralizar la economía pese a que varios estados han registrado un aumento en el número de nuevas infecciones de coronavirus.

"No volveremos a cerrar el país. No tendremos que hacerlo", dijo Trump en una entrevista con el canal de noticias Fox.

Los comentarios de Trump se producen después de que el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijeran que Estados Unidos no podía volver a cerrar la economía.

En una conversación con los gobernadores, el vicepresidente Mike Pence los animó a repetir el argumento de la Administración de que el aumento de las pruebas diagnósticas explica el incremento de las cifras, según informó el New York Times.

