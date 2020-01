A Trump no le importa si Irán está dispuesto a negociar con EEUU

Política

Fuentes militares dijeron que los heridos eran soldados locales y no hicieron referencia a las tensiones entre EEUU e Irán como causa del evento.

Cuatro personas resultaron heridas el domingo en un ataque contra la base aérea Balad en el norte de Irak, que alberga personal militar estadounidense.

El ejército iraquí dijo en un comunicado que ocho cohetes Katyusha fueron disparados contra la base, a unos 80 kilómetros al norte de la capital Bagdad, y que los cuatro heridos incluían a dos oficiales.

Fuentes militares identificaron a los heridos como soldados iraquíes. Dijeron que siete bombas de mortero habían alcanzado la pista de aterrizaje de la base.

No hubo informaciones de víctimas estadounidenses entre los soldados de Estados Unidos en la base.

El comunicado el ejército iraquí no dijo quién era el responsable del ataque ni mencionó la tensión entre Estados Unidos e Irán, que el miércoles pasado disparó misiles a dos bases militares en Irak que también albergan fuerzas estadounidenses.

Posición de Trump

En tanto, el presidente Trump dijo ayer que no le importa si Irán está dispuesto a negociar con EEUU después de que un alto asesor norteamericano sugirió anteriormente que la República Islámica no tendría otra opción que aceptar las conversaciones.

El asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, dijo a "Fox News Sunday" que la "campaña de máxima presión" de la administración Trump estaba funcionando, y añadió: "Irán se está ahogando, e Irán no va a tener otra opción que venir a la mesa".

En una publicación en su cuenta de Twitter el domingo, Trump citó la entrevista de O'Brien y escribió: "En realidad, no podría importarme menos si negocian. Dependerá totalmente de ellos, pero nada de armas nucleares y 'no maten a sus manifestantes'". Un portavoz de O'Brien no quiso hacer comentarios.