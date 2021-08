Actor de películas de acción Steven Seagal pierde juicio ante la SEC por caso de criptomonedas

Política

Un juez federal autorizó al regulador a perseguir el cobro de más de US$ 200 mil que el actor hollywoodense debe por no revelar pagos por promover una oferta inicial de monedas para Bitcoiin2Gen.

Steven Seagal, el experto en artes marciales y protagonista de películas de acción de los años '90 como "Más allá de la ley", descubrió que ni siquiera radicarse en Rusia lo deja fuera del alcance de los tribunales estadounidenses, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) ganara un juicio en su contra.

Un juez federal en Brooklyn, Nueva York, dijo que la SEC puede recurrir al manager de Seagal para intentar cobrar más de US$ 200 mil que el actor le debe al gobierno de EEUU por no revelar que se le estaba pagando para promover una criptomoneda.

El juez federal de distrito William Kuntz firmó hoy viernes la orden que permite a la SEC perseguir el cobro de las multas, sanciones e intereses restantes. Seagal había acordado pagar una devolución de más de US$ 330 mil, pero el actor solo reembolsó US$ 75 mil y está atrasado con el resto, según una carta de Maureen Peyton King, abogada de la SEC.

Chris Nassif, portavoz de Seagal, no hizo ningún comentario sobre la orden judicial.

Seagal acordó resolver las acusaciones de la comisión de que le habían prometido US$ 250 mil en efectivo y US$ 750 mil en tokens por promover una oferta inicial de monedas para Bitcoiin2Gen. En sus publicaciones en redes sociales, Seagal había instado a sus fanáticos a no perderse la oferta. El actor resolvió las acusaciones sin admitir ni negar las irregularidades.

Seagal, que ahora vive en Moscú, no ha respondido a las repetidas demandas de la SEC tras realizar su pago inicial, según la comisión. El presidente ruso Vladimir Putin emitió un decreto presidencial en 2016 otorgando al actor la ciudadanía rusa.

La semana pasada Kuntz ordenó a Seagal o sus representantes que comparecieran ante el tribunal para responder a la SEC. Pero el viernes, ni Seagal, ni su exabogado, ni su manager aparecieron.