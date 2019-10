Avianca Holdings logró acuerdo con Gol y fortalecerá sus operaciones en Brasil

Política

El CEO de la aerolínea, anunció la firma de un acuerdo con Gol y no descartó la posibilidad de que Azul sea parte del joint venture.

En un año que ha estado marcado por varias turbulencias para el sector aéreo en los diferentes mercados de la región a causa de la devaluación de las monedas y aumento del costo del combustible, el plan de transformación de Avianca Holdings 2021 empezó a dar frutos, según señaló Anko Van der Werff, CEO de la firma, quien dijo que "aunque el camino aún es complicado, ya se ve el futuro con más optimismo. Avianca estará listo en 2021 para vivir otra etapa y el otro año abriremos rutas".

Además de anunciar que Avianca será portadora de mejores noticias en los próximos años, Van der Werff dijo que firmarán un acuerdo de código compartido con la aerolínea brasilera Gol y que el joint venture con Copa Airlines y United Airlines está prácticamente listo. Sin embargo, "a veces, nos parece lógico y útil incluir una aerolínea brasilera, más específicamente, estábamos platicando con Azul y queremos ver qué más podemos hacer con ellos", añadió el CEO al referirse a las ventajas del joint venture.

Además de hablar sobre esta nueva movida de Avianca en Brasil, Van der Werff le explicó a LR que en lo que están haciendo en términos de operaciones no ha influido United ni ninguna otra aerolínea. "Es algo que tenemos que hacer nosotros y por eso lo estamos manejando con el equipo interno", dijo el CEO durante el 'Alta Airline Leaders Forum 2019', que se está llevando a cabo en la capital de Brasil.

-¿Avianca mejorará sus resultados financieros para fin de año?

-Avianca Holdings reducirá su capacidad un poco. Si vemos lo que hemos comunicado, como la venta de algunos aviones, es algo que hacemos para ser mejores. En resumen, creemos que hemos crecido demasiado y entonces nos toca reducir un poco. Por eso, la Avianca de 2019-2020 en comparación con la Avianca 2017-2018 será un poquito más pequeña como aerolínea, pero será para tomar impulso y luego despegar otra vez. En 2020, ya lo anuncié, vamos abrir nuevas rutas y de nuevo a partir de 2021 estaremos listos para una nueva etapa.

-Este movimiento en Brasil con Azul y a partir de hoy con Gol, ¿Podría abrir la posibilidad de -incluir alguna aerolínea Brasilera en el joint venture con Copa y United?

-Esta nueva etapa también incluye a nuestros socios comerciales y estratégicos como Copa y United, firmas con las que ya estábamos negociando. La negociación de hecho está lista, estamos esperando la finalización de todo el proceso. Y, sí, a veces nos parece casi lógico o al menos muy útil incluir también a una aerolínea brasilera. Más específico, estábamos platicando con Azul y queremos ver qué más podríamos hacer con ellos.

Con estas afirmaciones por parte del ejecutivo, sumado al reciente acuerdo de código compartido que también celebró con la firma con Azul, se puede ver cómo se está trabajando en mejorar la rentabilidad mirando al mercado brasileño donde quiere fortalecer su presencia y donde hoy en día "opera de manera directa seis vuelos diarios que se sirven desde los hubs de Lima y Bogotá hacia tres destinos brasileros", explicó Silvia Mosquera, chief commercial officer de la compañía.

Ahora, con el código compartido que se anunciará hoy entre Gol y Avianca los viajeros tendrán acceso a cerca de 60 destinos ofrecidos por Gol en todo Brasil y se espera que este acuerdo, que es el número 16 de la firma colombiana, entre en vigencia antes del cierre del año, explicó Mosquera.

-¿Por qué apostarle a los joint venture?

-Yo he trabajado 20 años en la industria, siempre con joint ventures y creo muchísimo en ellos. Además, creo que ya no son el futuro, sino el presente y por eso tenemos que ser parte de estos. Pero, todos los joint ventures que he manejado son entre dos aerolíneas, lo cual ya es bastante complicado, y con tres (con Copa, United y nosotros) es un nivel de complejidad extra. Así que añadir una cuarta aerolínea será otro nivel. Por eso tenemos que ver qué pasa, no digo que no es posible, al revés, nosotros queremos y creemos que sí es posible, pero es complicado porque tenemos que negociar muy bien.

-¿Cómo van con el intercambio de bonos?

-United y Kingsland como nuestros stakeholders ya nos han dicho que sí están dispuestos y ya están negociados los términos y condiciones del préstamo. Ahora, falta terminar el proceso, eso ya le toca al equipo legal, por ejemplo, falta terminar la renegociación de los bonos, que ya está en 88%, y faltan unos documentos, por eso hemos extendido el plazo, no para tener más personas que participen, sino para terminar bien todo. Creemos que necesitaremos unas semanas más o un mes más para terminar.

-¿Y necesitarán más financiamiento después?

-No, no necesitamos más financiación después. Con todo eso y con el acuerdo de los bonos y obviamente, con los US$250 millones, estamos en la posición donde tenemos y donde queremos estar.