Bachelet se dirige a Casa Amarilla, tras reunión con Juan Guaidó

En paralelo, en estos momentos hay un grupo de manifestantes frente a las oficinas de Naciones Unidas para protestar por las precarias condiciones de los servicios públicos y la situación de los presos políticos. La marcha es apoyada por Guaidó.

En completo hermetismo salió del Palacio Federal de la República, Michelle Bachelet, tras reunirse con el líder opositor Juan Guaidó. En estos momentos, la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se dirige a la Casa Amarilla para reunirse con Diosdado Cabello, según información que manejan los medios de comunicación.

La agenda de la visita a Venezuela de Bachelet fue coordinada entre las oficinas de ONU en el país y la de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.

Tras casi dos horas de reunión con Bachelet, Guaidó confirmó que se habló del seguimiento a los casos de violación de derechos humanos y comentó que ella estaba muy conmovida con los testimonios de los casos de presos políticos, torturados y asesinados.

Guaidó dijo durante la conferencia de prensa que dio a la salida del Congreso, que la Alta Comisionada le manifestó que: "Una cosa es leer un informe y otra cosa es ver la cara de los venezolanos".

De acuerdo con la información que le entregó Bachelet, la oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos se instalará en Venezuela y también le confirmó que permanecerán dos miembros de su equipo con el propósito de hacer seguimiento para el informe que se presentará el 5 de julio al Consejo de la ONU.

Respecto del impacto que tendrá en la solución de la crisis que hoy vive el país, Guaidó fue claro: "Para nosotros lo importante no solo es visibilizar la crisis es aproximar soluciones a la catástrofe que vive Venezuela". Agregó que: "La única solución es un cambio. No nos confundamos, la visita ayuda a aproximar y ayuda a que no se normalice la crisis. Corresponde a los venezolanos buscar soluciones. Estoy seguro que la visita de la Alta Comisionada será importante".



Otro de los temas será el de asegurar elecciones presidenciales libres, algo que ha estado en la agenda permanente del líder opositor Juan Guaidó, que ya es reconocido por 50 países como presidente, pero que no ha logrado sacarlo del poder.

El llamado a protestar fue hecho para hoy a las 11.00: "Le pido a todo el pueblo venezolano que salgamos a la calle este viernes a visibilizar la crisis a protestar y exigir nuestros derechos", tuiteó el miércoles Guaidó.

Para esta noche, a las 21.00 hrs, antes de su salida de Venezuela, se espera que Bachelet tenga un encuentro con los diversos medios de comunicación, pero no se tiene claridad si se permitirán hacer preguntas.

