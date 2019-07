Beijing condena protestas en Hong Kong y denuncia “desafío flagrante”

Política

Beijing también acusó a otros países de respaldar lo que calificó como crímenes violentos.

Beijing describió el asalto y la destrucción del edificio legislativo de Hong Kong por parte de un grupo de manifestantes contra un proyecto de ley de extradición como un "desafío flagrante" y acusó a los países extranjeros de ayudar a fomentar los disturbios.

Los manifestantes utilizaron postes de metal y carteles de la calle para abrirse camino hacia el Consejo Legislativo, el parlamento de facto de la ciudad, donde pintaron graffitis y desplegaron una bandera de Reino Unido en referencia a la era colonial, antes de una operación policial para limpiar el edificio.

El ataque llegó tras masivas manifestaciones que se han extendido durante las últimas tres semanas contra un proyecto de ley del gobierno que permitiría la extradición de sospechosos desde el territorio hacia China continental. Las protestas han hundido a uno de los principales centros financieros de Asia en su peor crisis política desde su traspaso de Reino Unido a China hace 22 años.

"Este grave acto ilegal pisotea el estado de derecho en Hong Kong, socava el orden social de Hong Kong y socava los intereses fundamentales de Hong Kong", dijo el martes la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de Beijing.

"Es un desafío descarado para 'un país, dos sistemas'", dijo, refiriéndose a la fórmula bajo la cual Beijing permite a Hong Kong un alto grado de autonomía.

Las protestas se han convertido en una gran crisis para la líder de Hong Kong, la presidenta ejecutiva Carrie Lam, quien fue nombrada por un comité especial compuesto principalmente por figuras pro Beijing en 2017, así como un serio desafío político para el presidente chino, Xi Jinping.

Derecho a protestar

Se estima que 2 millones salieron a las calles el 16 de junio, un día después de que Lam dijera que "suspendería" el proyecto de ley. El lunes, unas 550 mil personas se unieron a una marcha pacífica que conmemoró el 22 aniversario de la entrega de Hong Kong a China, pidiendo que Lam renuncie y que el proyecto de ley sea retirado por completo.

Beijing también acusó a otros países -que no precisó- de respaldar lo que calificó como crímenes violentos. "No solo no se oponen ni condenan el acto, sino que hablan del llamado derecho a la libertad... el derecho a la protesta pacífica de los delincuentes violentos, que abogan por criminales violentos", dijo la oficina de Beijing del comisionado del ministerio de Asuntos Exteriores en Hong Kong.