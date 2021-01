Política

13:52 El primer discurso de Joe Biden como el nuevo presidente en funciones de EEUU, comenzó abordando la compleja situación que atraviesa el país. "Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo y se ha escuchado la voluntad del pueblo", dijo.

Así, el mandatario señaló que "la democracia es preciada. La democracia es frágil. Y en este momento, mis amigos, ¡la democracia ha prevalecido!", agregando que "este es el día de la democracia, un día de historia y esperanza, de renovación y resolución".

Sobre los violentos hechos que hace exactamente dos semanas concentraron la atención mundial, Biden dijo que "en este terreno sagrado donde, hace apenas unos días, la violencia buscó sacudir los cimientos del Capitolio, nos unimos como una nación, bajo Dios, indivisible, para llevar a cabo la transferencia pacífica del poder como lo hemos hecho durante más de dos siglos".

Pese a ello, el demócrata reconoció que "EEUU tiene mucho que hacer, mucho que reparar y mucho que restaurar", a lo que agregó que el país debe "confrontar el alza del supremacismo blanco y el terrorismo doméstico".

Ante la ausencia de su antecesor, Biden agradeció a los expresidentes "de ambos partidos" que asistieron a la ceremonia. "Agradezco a mis predecesores de ambos partidos por su presencia aquí hoy. Les agradezco desde el fondo de mi corazón", indicó.

En relación a la pandemia, el nuevo jefe de Estado afirmó que "seguiremos adelante con rapidez y urgencia (...) Tenemos mucho que hacer en este invierno de peligroso y oportunidades importantes".

Ante esto, y haciendo alusión a los "desafíos" que enfrenta el país, planteó que "para superar estos desafíos, restaurar el alma y asegurar el futuro de EEUU, se requiere mucho más que palabras y se requiere la más elusiva de todas las cosas en una democracia, la unidad".

En línea con ello, Biden se comprometió a ser presidente "para todos los estadounidenses", algo que ya había prometido cuando fue proclamado como el ganador de las elecciones en noviembre.

"Para todos aquellos que apoyaron nuestra campaña, me siento honrado por la fe que depositaron en nosotros. Para todos los que no nos apoyaron, permítanme decir esto. Escúchenme mientras avanzamos. yo y mi corazón. Si todavía no estás de acuerdo, que así sea. Eso es democracia", dijo.

13:49 Precedido por una serie de discursos y presentaciones artísticas, Joe Biden tomó juramento y asumió oficialmente como el presidente número 46 de EEUU. El demócrata se convierte así en el mandatario que llega a la Casa Blanca con mayor edad, con 78 años, y tendrá la difícil tarea de controlar la pandemia del coronavirus en el país más afectado del mundo, y de consolidar la recuperación de la economía.

13:44 En un guiño a la comunidad latina, Jennifer Lopez interpretó la canción "America the Beautiful" en la ceremonia de cambio de mando. Previamente, Lady Gaga había interpretado el himno nacional de EEUU.

13:40 Kamala Harris hizo historia hoy al convertirse en la primera vicepresidenta mujer y afroamericana en la historia de EEUU. Su juramento, además, fue tomado por la primera mujer latina de la Corte Suprema.

13:20 Si bien ya había arribado al Capitolio, Joe Biden llegó a la ceremonia en la que juará como el presidente número 46 de EEUU. Acompañado de su esposa Jill, el mandatario electo fue ovacionado por los asistentes al evento.

Luego, con un discurso de la senadora y precandidata demócrata, Amy Klobuchar, se dio inicio al cambio de mando.

13:10 Ya todo está listo en el frente oeste del Capitolio de Estados Unidos hasta donde han llegado líderes políticos y de la sociedad civil para participar de la ceremonia de juramentación de Joe Biden como presidente constitucional.

En la previa se han visto llegar, como es costumbre, a los expresidentes George W. Bush, Barack Obama y Bill Clinton. En representación de la administración saliente y ausencia de Donald Trump, asiste el vicepresidente Mike Pence.

Por su parte, Kamala Harris, quien asumirá como vicepresidente de EEUU, acaparó la atención de la prensa a su llegada.

12:50 Barack Obama también aprovechó la plataforma Twitter para felicitar a su compañero de partido Joe Biden.

"Este es tu momento", escribió Obama junto a una foto en la que se le ve abrazado de espaldas junto al presidente electo Biden, como una muestra de la amistad que los une.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

11:50 El presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta en Twitter, envió un mensaje a Joe Biden, que hoy asume como presidente de Estados Unidos.

Para Piñera, el de Biden será "un Gobierno que tendrá la misión de sanar el alma, impulsar el reencuentro y fortalecer la amistad cívica", escribió en el tuit donde además le deseó "el mayor de los éxitos" tanto al nuevo gobernante como a su país.

Hoy @JoeBiden asume como 46° Pdte de EEUU. Un Gobierno q tendrá la misión de sanar el alma, impulsar el reencuentro y fortalecer la amistad cívica.



El compromiso con la democracia, la libertad y DDHH no reconoce fronteras. Le deseo el mayor de los éxitos al Pdte Biden y a EEUU. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 20, 2021

11:20 El presidente electo de EEUU Joe Biden asiste junto a su esposa Jill Biden a la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington, DC, donde participa de una misa antes de dirigirse al Capitolio para juramentarse y tomar posesión oficialmente del cargo que lo llevará a la Casa Blanca.

10:35 Desde a Base Conjunta Andrews en Maryland, Donald Trump pronunció su último discurso como presidente de EEUU. Luego de agradecer a su familia, al vicepresidente Mike Pence y al Congreso, entre otros, el mandatario saliente aseguró que "volveremos de alguna forma".

"Son gente asombrosa. Este es un gran, gran país. Es mi mayor honor y privilegio haber sido su presidente ", dijo Trump a quienes lo acompañaron durante sus palabras finales, y a quienes prometió "luchar siempre". "Que tengan una buena vida, nos veremos pronto", señaló.

Si bien no mencionó directamente a Joe Biden, Trump le deseó "mucha suerte" a su administración. El mandatario dijo que "creo que tendrán un gran éxito", a lo que agregó que "tienen la base para hacer algo realmente espectacular".

En un recorrido por lo que considera el legado de su administración, el republicano se atribuyó el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, y recordó que su reforma tributaria redujo los impuestos para las empresas.

La primera dama, en tanto, afirmó que "ser su primera dama fue mi mayor honor. Gracias por su amor y su apoyo. Estarán en mis pensamientos y oraciones. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a sus familias y Dios bendiga a esta hermosa nación. Gracias".

10:15 Acompañado de la primera dama, Melania Trump, el presidente Donald Trump abandonó esta mañana la Casa Blanca, a horas de que el demócrata Joe Biden asuma como el nuevo mandatario del país.

El avión presidencial se dirige en estos momentos a la Base Conjunta Andrews en los suburbios de Maryland, desde donde el republicano pronunciará su último discurso como presidente de EEUU, en medio de un evento de despedida con veteranos de su administración y otros partidarios. Luego de ello, Trump junto a su esposa viajarán a Florida.

La última vez que un mandatario estadounidense no asistió al cambio de mando de su sucesor fue en 1869, cuando Andrew Johnson, se negó a participar de la toma de posesión de Ulysses S. Grant.

En desarrollo...