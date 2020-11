Política

Aunque todas las encuestas dan por ganador al demócrata, la experiencia de los últimos comicios advierte que no se puede cantar victoria hasta el final de la jornada. Y, para este año, el término podría llegar semanas después.

La elección presidencial de Estados Unidos es considerada como de los eventos más importantes del mundo en lo que respecta a la política, economía y relaciones comerciales, y este año, en medio de la pandemia, no es la excepción.

Las visiones del demócrata Joe Biden y del actual mandatario, el republicano Donald Trump exhiben grandes diferencias sobre temas como migración, o el manejo del Covid-19.

A solo un día de que los estadounidenses acudan a las urnas, le contamos las claves para entender una de las votaciones más controvertidas de los últimos años en la principal economía del mundo.

¿Qué se vota en EEUU?

Este martes los estadounidenses acudirán a las urnas para definir quién será el próximo presidente de la principal economía del mundo: si el demócrata y exvicepresidente, Joe Biden, o el actual mandatario, Donald Trump.

Además, el país renovará parcialmente a quienes conformarán el Senado y la Cámara de Representantes, algo a lo que se le ha prestado menos atención durante estos meses, pero que será determinante para el la próxima administración, pensando en las reformas y leyes que busque impulsar.

¿Quiénes son los compañeros de fórmula?

La opción para la vicepresidencia de Biden es Kamala Harris, senadora por California y que de ganar el demócrata, se convertiría en la primera mujer y afroamericana en ocupar dicho cargo en Estados Unidos. La opción de Trump es gobernar nuevamente junto al actual vicepresidente, Mike Pence, quien ha acompañado al actual mandatario desde que asumió la presidencia en enero de 2017.

¿Cómo se vota en EEUU?

Quizás una de las cosas más difíciles de entender sobre el proceso electoral en EEUU es justamente cómo se vota. La elección presidencial es indirecta, o sea que quien gobierna y su compañero de fórmula no son electos por contar con la mayor cantidad de votos ciudadanos, sino en un organismo denominado Colegio Electoral. Este último está conformado por 538 delegados, y el número de electores por estado es proporcional al tamaño de la población del mismo. Por ejemplo, California tiene 55 delegados, mientras que Nueva York se adjudica 29 y a Columbia (donde está Washington DC) le corresponden 3.

En todos los estados -menos en Maine y Nebraska- el candidato más votado obtiene el apoyo de todos los electores, y quien se adjudica a más de la mitad de los delegados se convierte en presidente.

Para conocer más detalles, le invitamos a revisar este video.

¿Puede ganar un candidato que no reciba el respaldo del voto popular?

Sí, y esto es justamente lo que pasó en la elección de 2016, cuando Hilary Clinton consiguió más de 2,8 millones de votos más que Donald Trump, pero este último se adjudicó 304 votos del Colegio Electoral.

Otro ejemplo es que en la elección de 2000, George W. Bush triunfó con 271 votos del órgano electoral, incluso cuando el demócrata Al Gore tenía más de medio millón de votos ciudadanos que él.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar?

Para convertirse en el próximo presidente de EEUU, Joe Biden o Donald Trump deberán adjudicarse los votos de 270 delegados del Colegio Electoral.

¿Qué es el voto anticipado?

Además de ir presencialmente a las urnas, los estadounidenses pueden manifestar su preferencia votando antes del día de las elecciones, que este año es el 3 de noviembre. Los estadounidenses pueden recibir su papeleta en sus hogares y votar por correo, depositando el sufragio en un lugar indicado antes de la fecha de los comicios. Y, adicionalmente, los votantes pueden acudir presencialmente a locales de votación para sufragar, pero esta opción no es tan masiva como el voto por correo, el cual también ha ganado popularidad debido a los temores de contagios provocados por el Covid-19.

¿Cuántas personas ya han votado?

A un día de los comicios, más de 93 millones de estadounidenses ya han votado por quien esperan que sea el próximo presidente de EEUU, lo que equivale al 67% de la población total que participó en las elecciones de 2016, según datos del Proyecto de Elecciones de EEUU de la Universidad de Florida.

¿Qué dicen las encuestas?

De acuerdo al sitio de encuestas Real Clear Politics, Biden cuenta con 6,9 puntos porcentuales de ventaja por sobre Trump, en promedio, lo que equivale a un 51% para el demócrata y un 44,1% para el republicano.

Hay algunos sondeos incluso más optimistas para el demócrata, como el de NBC News y el Wall Street Journal, en el que Biden sacaría 10 puntos más que su rival, o la de The Economist y YouGov, donde la ventaja es de 11 puntos.

Sin embargo, luego de la elección pasada los demócratas -y el país- aprendieron que no se puede confiar en que las encuestas entregan certezas sobre el resultado final, ya que en 2016 a un día de la elección Hilary Clinton tenía una ventaja de 3,3 puntos sobre Trump.

¿Cuáles son los "estados clave" y qué indican?

De los 50 estados de EEUU, solo un grupo de ellos definen finalmente quién se convierte en el próximo presidente: Arizona, Carolina del Norte, Florida, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Florida, Carolina del Norte, Ohio y Arizona.

En Pensilvania, considerados por muchos el estado que definirá la elección, Biden mantiene una ventaja de 4,3 puntos de acuerdo a Real Clear Politics, mientras que en Florida este mismo está un punto por sobre Trump, al igual que en Arizona. En Wisconsin la ventaja de Biden es de 6,6 puntos, en Michigan es de 5,1.

Desde la otra vereda, Carolina del Norte indica que Trump está 0,6 puntos por sobre el demócrata, y Ohio lo prefiere por 0,2 puntos.

¿Por qué se dice que el martes podría no haber un resultado final?

Debido al gran número de personas que ha votado anticipadamente, es posible que dichos sufragios no se terminen de contar durante la madrugada del martes, lo que podría implicar que el resultado final se conocería días o incluso semanas luego del día en que formalmente se vota. Esta incertidumbre sería, según expertos, el peor escenario posible para el mercado, más allá del triunfo de uno u otro candidato.

¿Esto ha ocurrido en el pasado?

Sí. Justamente en la elección de Bush en 2000, la Corte Suprema resolvió que el republicano había vencido a su contrincante demócrata, Al Gore, debido a lo ocurrido en el estado de Florida. La decisión se conoció 35 días después de la votación.

¿Qué pasa si Trump no reconoce a Biden como ganador?

Además del retraso en los conteos, cabe la posibilidad de que Trump no acepte un resultado adverso. "Bueno, tendremos que ver qué pasa. Saben, me he quejado mucho de las boletas, son un desastre", dijo hace semanas, y este fin de semana reafirmó su llamado a que los resultados estén el mismo martes. "No creo que sea justo que tengamos que esperar mucho tiempo", dijo.

Ante este escenario, tanto el partido Republicano como el Demócrata han anunciado que el día de la elección tendrán abogados vigilando el proceso en cada estado, y de haber irregularidades, acudirán a tribunales para resolver disputas. Incluso, Trump ya prometió emprender una impugnación legal en Pensilvania, antes de que se contaran todos los votos. "Vamos a ir en la noche, tan pronto como terminen las elecciones, vamos a ir con nuestros abogados", indicó.

¿Cuándo asume el próximo presidente?

Quien sea electo como el próximo mandatario asumirá su mandato el miércoles 20 de enero de 2021.