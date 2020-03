Bolsonaro dio negativo a test de coronavirus

Usando una mascarilla y junto a su ministro de Salud, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sorprendía ayer al mundo anunciando que estaba esperando los resultados de la prueba de coronavirus, a la que se había sometido. Finalmente este viernes pasado el mediodía, la página de Facebook del mandatario precisó que la prueba resultó "negativa".

Medios internacionales habían consignado durante la mañana que el test habría dado positivo. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el hijo del mandatario, Eduardo Bolsonaro, indicó: "Demasiadas mentiras y poca información. El examen de coronavirus realizado con el equipo que estaba con JB en EEUU Aún no se ha completado. Siempre hay personas que dicen mentiras en los medios de comunicación y, si la historia se confirma, dicen "¡Te lo dije!", De lo contrario, solo habrá 1 noticia falsa más".

(ENG)Too much lies and little information. Coronavirus exam done with the team that were with JB in USA have not yet been completed



There are always those people who tell lies in the media and if the story is confirmed they say "I told you!", if not will be just 1 more fake news