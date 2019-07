Boris Johnson gana la carrera para convertirse en primer ministro del Reino Unido

Boris Johnson, el extrovertido exalcalde de Londres que prometió liderar la salida del Reino Unido de la Unión Europa a fines de octubre con o sin acuerdo, sustituirá a Theresa May en el cargo de primer ministro tras ganar la contienda por el liderazgo del Partido Conservador, superando en votos al ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt.

Johnson, la cara visible del referendo del Brexit de 2016, logró el apoyo de 92.153 miembros del Partido Conservador, frente a los 46.656 de su rival.

May dejará el cargo mañana, tras acudir al Palacio de Buckingham, donde será recibida por la reina Isabel II, que nombrará más tarde primer ministro a Johnson antes de entrar a Downing Street.

Uno de los primeros en saludar a Johnson fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo a través de Twitter: "Felicito a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro del Reino Unido ¡Lo hará fantástico!".

Trump ha sido muy crítico de la gestión de May, especialmente de su manejo de la salida de la UE, y ha expresado públicamente su respaldo a Johnson desde que empezó la campaña de sucesión.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!