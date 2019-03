Cecilia Morel: "No hay tiempo para ambigüedades en Venezuela hay dictadura"

Política

Se reunió con esposa de Juan Guaidó en La Moneda y señaló que "desde el primer momento Chile ha dado un apoyo irrestricto claro con el proceso de recuperación de la democracia y las libertades en Venezuela".

La Primera Dama, Cecilia Morel, recibió a su par de Venezuela y esposa del presidente encargado de ese país Juan Guaidó, Fabiana Rosales, en La Moneda, oportunidad en que ambas llamaron a seguir adelante con la decisión de que ese país recupere la democracia y se termine con la vulneración de los derechos civiles.

Morel fue enfática en señalar que "para nosotros, el gobierno de mi marido, el Presidente Sebastián Piñera, ha sido desde el primer momento un apoyo irrestricto claro y sin ambigüedades con el proceso de recuperación de la democracia y las libertades en Venezuela".

Planteó que "todos sabemos que la situación en Venezuela es insostenible. No están los tiempos para ambigüedades. No podemos irnos con palabras y eufemismos en Venezuela ya hay una dictadura y ya no se respetan no sólo los derechos civiles ni las libertades sino que tampoco los derechos humanos".

En tanto Fabiana Rosales dijo que "es un honor estar en este país que recibe a tantos venezolanos y que ven a Chile como su hogar, un pueblo hermano que les dio trabajo y calidez humana. Venezuela está comprometida con la lucha de la libertad y democracia".

Agregó que "Chile es un ejemplo de oportunidades y que salió adelante y que tiene valores democráticos, no permitamos que nadie juegue con la democracia, nunca permitamos que un discurso lleno de odio y resentimientos gobierne una nación. Estamos en un camino de esperanza, no hay vuelta atrás, no queremos vivir más en dictadura y en un régimen que nos oprime y roba nuestras oportunidades".