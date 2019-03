Chile se prepara para cumbre de Prosur y la visita de Bolsonaro

Política

Nuevo bloque regional espera reemplazar a Unasur, mientras que durante visita de presidente de Brasil se espera dar a conocer fecha para inicio de fin del roaming entre ambas naciones.

El próximo viernes será el día en que se reúnan en Santiago los presidentes que van a conformar el nuevo bloque regional Prosur, al cual ha llamado a participar el Presidente, Sebastián Piñera y que ya tiene confirmada la asistencia de algunos mandatarios como de Argentina, Colombia y Brasil.

Se trata del cuestionado nuevo referente Sudamericano que tiene como retractores a ex cancilleres de Chile y que para el ex presidente, Ricardo Lagos, no es conveniente conformarlo. Se tilda a Prosur como un bloque ideológico y que no tendrá el impacto que busca para reemplazar Unasur.

Sin embargo, desde el oficialismo han señalado que se necesita esta instancia justamente para terminar con ideologismos y avanzar en metas comunes de democracia, libre comercio y respeto a los derechos humanos.

De hecho el propio presidente Piñera ha señalado que "Unasur lleva tres años paralizado y fracasó por exceso de ideologismo. Nuestra propuesta es crear un nuevo referente en Sudamérica para una mejor coordinación, cooperación e integración regional, libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con democracia y DDHH".

El encuentro de Prosur además será antecedido con una visita oficial el jueves del presidente de Colombia, Iván Duque y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se quedará hasta el sábado para su visita oficial donde se reunirá con diversos representantes del oficialismo y tendrá un almuerzo en La Moneda, con el presidente Sebastián Piñera.

Fin del Roaming

La presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe, quien visitó a Bolsonaro en Brasil antes de asumir la presidencia no podrá asistir a las actividades oficiales ni reunirse con el mandatario a pesar de la cercanía que tiene por el casamiento de uno de sus hijos.

Así lo adelantó a DF al indicar que "lamentablemente y con mucha anticipación estaba anunciado el matrimonio civil de uno de mis hijos y, por lo tanto, me encantaría poder estar con el presidente Bolsonaro, pero mi hijo para mi es infinitamente más importante".

Sin embargo, destacó que "Bolsonaro dijo cuando lo fuimos a ver antes de que ganara la elección que Chile sería uno de los primeros países en visita oficial y está cumpliendo. No solo viene a Prosur, si no que se queda el sábado, nos llena de un legítimo orgullo haber cooperado en esto".

La senadora planteó que "tener una relación fluida y cercana con la principal economía de la región y la novena del mundo es una situación ideal para el país. Es un mercado gigante y se facilita ampliar las relaciones comerciales".

Se espera que uno de los aspectos más relevantes de la visita de Bolsonaro sea la fecha para la puesta en marcha del fin del roaming entre ambos países y la entrada en vigencia del nuevo TLC que intensifique las relaciones comerciales.