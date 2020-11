Política

El presidente interino de Perú, Manuel Merino, anunció su renuncia "irrevocable", tras una noche de protestas contra su Gobierno que dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos y que llevaron al país a una nueva crisis.

Domingo 15 de noviembre

00:30 Tras una primera elección de la nueva Mesa Directiva, con la lista única encabezada por Rocío Silva Santisteban, que tuvo 52 votos en contra, ahora se tendrá que ir a un nuevo proceso electoral.

¿Qué significa ello? Se ha convocado a una Junta de Portavoces para la decisión de ir a un segundo proceso, sea con lista única o más de una lista, para lo cual le Mesa Directiva temporal convoque a un nuevo proceso.

De esta forma se determinará el plazo de inscripción y nuevamente, el proceso de votación.

En este segundo proceso se tendrá que votar nuevamente por la mayoría simple, es decir por la mitad más un voto.

Para el caso de la primera elección la asistencia fue de 119 congresistas, por ello era necesario que obtenga 60 votos a favor, pero no lo logró.

Sin en este caso, nuevamente no se logra la votación se irá otra vez a una tercera ronda de votación, y nuevamente convocando a la Junta de Portavoces, y la historia nuevamente se repite.

Cabe indicar que, en la primera votación, el Congreso de la República rechazó la lista de candidatos de la Mesa Directiva liderada por Rocío Silva Santisteban, al que se sumó Francisco Sagasti (Partido Morado) en la primera vicepresidencia, Luis Roel Alva (Acción Popular) en la segunda y Yessica Apaza (Unión por el Perú) en la tercera.

23:50 Tras un larga jornada que desató una semana de crisis política, el Congreso no llega a un acuerdo para una nueva Mesa Directiva que asuma el gobierno interino hasta las elecciones de julio 2021 y decide suspender la sesión y convocar a junta de portavoces a la presidencia para alcanzar un concesoso para presentar una nueva alternativa de lista a a votación.

En este caso la lista presentada por Rocío Silva (Frente Amplio) como presidenta,en la primera vicepresidencia irá Francisco Sagasti (Partido Morado), Luis Roel Alva (Acción Popular) en la segunda y Yessica Apaza (Unión por el Perú) en la tercera, necesitaban 60 votos a favor y solo consiguió 42, 52 contra y 25 abstenciones la lista única presentada.

Se espera retomar en breves minutos una nueva votación.

22:30 Cumplida la hora máxima (8:00 p.m.), esta noche solo se presentó una lista que busca integrar la Mesa Directiva del Congreso, de manera que sigue siendo encabezada por la congresista Rocío Silva Santisteban. Con ello, inicia la sesión para elegir a nueva Mesa Directiva del Congreso.

Única lista de candidatos para la Mesa Directiva.

El congresista Francisco Sagasti reconsideró su decisión y regresó a esta lista de candidatos. Horas antes había desistido del mismo.

De este modo, en la primera vicepresidencia irá Francisco Sagasti (Partido Morado), Luis Roel Alva (Acción Popular) en la segunda y Yessica Apaza (Unión por el Perú) en la tercera.

20:30 Economistas advierten que si vuelve Vizcarra seguiría la inestabilidad social

El Congreso de la República suspendió su sesión hasta las 8:30 p.m. para elegir a su nueva Mesa Directiva, tras la renuncia de la anterior por las protestas sociales contra el gobierno de Manuel Merino que se saldaron con dos muertos.

La congresista Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) encabeza la única lista para la nueva Mesa Directiva del Parlamento y estuvo a cargo de la conducción del pleno tras aceptarse la renuncia de Merino de Lama a la Presidencia.

Completan la relación Francisco Sagasti (Partido Morado) en la primera vicepresidencia, Luis Roel Alva (Acción Popular) en la segunda y Yessica Apaza (Unión por el Perú) en la tercera.

El presidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso) anunció que no continuará en el cargo y había exhortado al mandatario Manuel Merino a renunciar tras las manifestaciones en todo el país.

Los miembros de la actual Mesa Directiva también presentaron sus renuncias: Guillermo Aliaga (Somos Perú) lo hizo poco después de confirmarse los dos fallecidos durante la protesta del sábado, mientras que María Teresa Cabrera (Podemos Perú) oficializó su salida recién este domingo.

Se cita a los señores y señoras congresistas a la sesión especial de la elección de la Mesa Directiva que se celebrará a las 8:30 de la noche por la plataforma virtual y se fija como hora límite para la presentación de la lista de candidatos a las 8 de la noche.

20:00 Ante la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente del Perú, los economistas Alonso Segura y Elmer Cuba coincidieron que el regreso de Vizcarra generaría inestabilidad social, lo cual se vería reflejado en los mercados.

"Si tomamos lo que se ha visto en la calle como una señal de lo que podría ocurrir si el presidente Vizcarra regresa, habría inestabilidad política y social en la calle. Una vez tomada la decisión, ya superamos esa etapa", indicó Segura en entrevista con canal N.

"Las variables de corto palzo saltan muy rápido, como los bonos soberanos, acciones en al BVL y el tipo de cambio. Si esto se mantiene así, va a seguir ocurriendo en los próximos días", anotó, por su parte, Elmer Cuba.

Segura explicó que una inestabilidad política y social prolongada podría afectar al sector real de la economía, como la inversión, el empleo y los ingresos; además de ralentizar la recuperación.

A su vez, Cuba indicó que se debe plantear un gobierno de ancha base, que incluya gente de izquierda, derecha, jóvenes, políticos experimentados, etc.

"La alternativa más viable hoy, con menos ruido político asociado, es un gobierno a la Paniagua, de amplia base: gente con cierta inclinación a la izquierda, también a la derecha, inclusión de mujeres, jóvenes, y gente con mucho prestigio, casi retirada, que pueda volver a aportar al país en los próximos meses", subrayó.

El lunes, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra. El titular del Legislativo asumió el poder, lo cual desencadenó protestas por siete días consecutivos. Hoy renunció Merino.

19:00 IPAE Asociación Empresarial y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) urgieron al Congreso de la República a elegir un nuevo presidente de transición, tras la renuncia de Manuel Merino a la presidencia.

"Es indispensable que el Congreso de la República confíe la dirección de un gobierno de transición a un representante que haya demostrado su compromiso con la democracia", indicó IPAE.

"Se debe recomponer la Mesa Directiva y elegir al nuevo presidente de transición entre alguno de los congresistas que no apoyaron la vacancia para que este termine el presente periodo presidencial", apuntó, por su parte, la CCL.

Ambos grupos saludaron las multitudinarias protestas que inundaron las calles del Perú durante los últimos días, en rechazo al régimen de Manuel Merino.

Por otro lado, condenaron la muerte de dos jóvenes a manos de la represión policial durante las marchas.

"Hoy levantamos nuestra voz de indignación ante la incorrecta actuación del gobierno. Exigimos una investigación profunda y transparente de lo ocurrido y demandamos el respeto a los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho de protesta", expresó IPAE.

"Agradecemos a los miles de jóvenes que han sido partícipes de este gran paso en pro de la paz social y la estabilidad del país", anotó la CCL.

18:00 El Tribunal Constitucional (TC) anunció que sesionará este lunes 16 de noviembre a las 12 p.m. (hora local) de "manera extraordinaria" para evaluar la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo respecto a la causal de incapacidad moral para la vacancia presidencial.

El Pleno del Tribunal Constitucional sesionará mañana lunes 16 al mediodía, de manera extraordinaria, para evaluar lo relacionado a la demanda competencial.

El TC tenía previsto sesionar sobre este tema el miércoles 18 de noviembre; sin embargo, ante la crisis política suscitada tras la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino a la presidencia, adelantó la sesión por dos días.

El órgano constitucional también exigió a la Policía Nacional la "inmediata ubicación, identificación y puesta a buen recaudo" de los más de 40 desaparecidos durante las protestas en contra del gobierno de Merino de Lama.

El Tribunal Constitucional exige a la PNP la inmediata ubicación, identificación y puesta a buen recaudo de los más de 40 desaparecidos durante las recientes protestas.

Como se recuerda, la demanda competencial fue planteada por el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Huerta Guerrero, el pasado 14 de setiembre, en el marco de la primera moción de vacancia que se formuló en contra del expresidente Martín Vizcarra. Este recurso había sido admitido a trámite y actualmente continúa en curso al interior del máximo intérprete de la Constitución.

Más temprano, Martín Vizcarra, expresidente de la República, exhortó al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse respecto a la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo por el uso de la "incapacidad moral" como mecanismo de vacancia presidencial.

"Cuando el 30 de setiembre del año pasado disolví constitucionalmente el Congreso de la República, yo dije que me allanaba a lo que defina el Tribunal Constitucional, que lo que determinaba yo respetaba, lo mismo pedimos ahora los peruanos, que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga si es legal lo que han hecho los congresistas el lunes 9", afirmó desde los exteriores de su vivienda ante la prensa.

16:00 Cacerolazos masivos en Lima tras renuncia de Manuel Merino a la Presidencia de la República

Lima tronó con un cacerolazo masivo luego que Manuel Merino de Lama renunciara hoy a la Presidencia de la República, tras la marcha ciudadana que se realizó ayer en el Centro de Lima en rechazo a su asunción que terminó en tragedia con la muerte de dos jóvenes.

En los exteriores de Palacio de Gobierno y del Congreso de la República se escucharon los cacerolazos y la frase "Sí, se pudo" realizado por agrupaciones de personas y varios ciudadanos que residen en el Cercado de Lima. La misma acción se reportó en otros distritos de la capital, pues vecinos golpearon ollas y sartenes desde sus ventanas, como mensaje a que se pudo lograr que Merino de Lama dimita al cargo de mandatario.

"Dos jóvenes tuvieron que morir para que este desgraciado se vaya. Estábamos muy cansados de tanta corrupción. Hay mucha impunidad. El Perú es de nuestros hijos. Sí, se pudo", dijo una de las manifestantes para América Noticias.

Vale recordar, que el Ministerio Público inició las investigaciones por la muerte de los ciudadanos Jack Brian Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24), víctimas de la represión policial durante la marcha nacional contra el régimen de Manuel Merino.

15:50 La Mesa Directiva del Congreso de la República citó a una sesión extraordinaria del pleno del Legislativo este domingo a las 4 p.m. (hora local) En esta sesión se evaluará la sucesión presidencial tras la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia de la República.

Esta citación se dio a conocer minutos después de que el jefe del Estado anunció en un mensaje a la Nación que presenta su renuncia "irrevocable" al cargo tras los sucesos registrados los últimos días en las manifestaciones en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y que han cobrado, hasta el momento, la vida de dos jóvenes.

"Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos en garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante", afirmó.

Previamente, el titular del Legislativo, Luis Valdez, indicó que la Junta de Portavoces acordó exhortar al presidente de la República, Manuel Merino, a que presente su renuncia inmediata "con el objeto y la finalidad de salvaguardar la integridad de los peruanos".

Explicó que, en caso de que el mandatario no renuncie, el Parlamento iba a iniciar un "proceso de censura" en su contra.

"Le pedimos al presidente Merino que presente su carta de renuncia de manera inmediata, caso contrario el Congreso el día de hoy estará tomando una decisión que será iniciar un proceso de censura y será la representación nacional la que pueda generar esta sucesión de acuerdo al análisis y valoración de quien pueda ser el presidente de la República", manifestó.

14:15 Tras ofrecer las condolencias por los dos fallecidos en las protestas ocurridas en ese país en horas de la noche, el presidente interino Manuel Merino puso su cargo a disposición en un mensaje televisado.

"Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República. E invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos", dijo Merino, quien tomó posesión luego de la vacancia producida por la destitución de Vizcarra.

Sobre los manifestante que murieron, Merino dijo que "todo el Perú está de luto. Estos sucesos deben ser profundamente investigados. Yo como todos, quiero lo mejor para el país".

"Los corruptos no pueden representarnos. El poder es para servir a los demás y no para intereses subalternos. La protesta tiene también grupos interesados. No soy un político de casualidad, ya que he tenido la oportunidad tres veces en el Parlamento", agregó.

Así renunció Manuel Merino a la Presidencia de Perú. "Invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos", expresó.



Así renunció Manuel Merino a la Presidencia de Perú. "Invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos", expresó.

13:00 El Congreso de Perú solicita la renuncia "inmediata" del presidente Manuel Merino

El Congreso de Perú ha pedido este domingo la renuncia inmediata del presidente del país, Manuel Merino, como medida para atajar la crisis política y social abierta en el país tras la asunción de su cargo a principios de esta semana.

"Con la única finalidad de salvaguardar la vida, la finalidad, la salud de todos los peruanos, las bancadas y los congresistas de la república tienen la difícil decisión de exhortarle a la renuncia porque valoramos la vida de los peruanos por encima de cualquier interés", ha declarado este sábado el presidente del Congreso, Luis Valdez.

"Caso contrario, el Congreso tomará la decisión de iniciar un proceso de moción de censura a la espera de elegir a un sustituto. El plazo es el día de hoy", ha subrayado.

El Congreso de Perú suma así su presión a Merino, tras la renuncia de más de una docena de sus ministros, y sucesivas peticiones de todos los ámbitos del espectro político peruano para que abandone la Presidencia que asumió hace menos de una semana, tras el cese de su predecesor, Martín Vizcarra.

12:00 Tras las manifestaciones que han traído como saldo el deceso de dos personas, hasta el momento han presentado su renuncia 13 ministros del gabinete Flores-Aráoz. Estos son:

Patricia Teullet al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Abel Salinas al Ministerio de Salud.

Delia Muñoz del Ministerio de Justicia

Gastón Rodríguez del Ministerio del Interior

Federico Tong al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Fernando D´Alessio al Ministerio de Educación

Mara Seminario en Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Fernando Hurtado Pascual del Ministerio de Agricultura y Riego.

José Arista del Ministerio de Economía y Finanzas

Hilda Sandoval del Ministerio de Vivienda y Construcción

Carlos Herrera Descalzi del Ministerio de Energía y Minas.

Walter Chávez Cruz al Ministerio de Defensa

María del Carmen de Reparaz, del Ministerio de Cultura

Al igual que lo ministros también dieron un paso al costado 10 viceministros y dos altos funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam) lo que expresaron su más firme "rechazo a la coacción sistemática hacia las legítimas protestas".

"Estas acciones de coacción no corresponden a los valores que sustentan nuestra condición de servidores públicos, ni al Perú con libertad e igualdad de oportunidades que buscamos construir", indicaron en una carta abierta.

Se trata de Jeanette Noborikawa, viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral; Alberto Maurer, de Políticas Agrarias; Javier Loza, de Políticas y Evaluación Social; Richard Ruiz, de Prestaciones Sociales; Gabriel Quijandría, de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; Lies Linares, de Gestión Ambiental; Angela Acevedo, de Interculturidad; Leslie Urteaga, de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; María Molero, de la Mujer; Paulo Vilca, de Gobernanza Territorial; José Valdivia Morón, secretario general del Minam y Manuel Mesones, jefe de Gabinete de Asesores del Minam.

Solicitarían renuncia de Merin

El presidente del Congreso, Luis Valdez, convocó para hoy a las 8 a.m. con carácter de urgencia -desde las ocho de la mañana- a la Junta de Portavoces del parlamento para solicitar la renuncia de Manuel Merino de la presidencia del Perú.

"Frente a los hechos, que ya son insostenibles, estoy convocando a primera hora para el día de mañana a una Junta de Portavoces en la que no solo se evaluará la renuncia del señor Manuel Merino de la presidencia, sino de ver la forma constitucional de resolver esta crisis de manera inmediata", dijo en diálogo con canal N la noche del sábado.

Horas antes, el congresista Guillermo Aliaga, de Somos Perú, informó en su cuenta de Twitter su renuncia a la Mesa Directiva del Parlamento, de la cual era primer vicepresidente. Dicha bancada votó a favor de la vacancia de Vizcarra el lunes.

En tanto, Merino aún no se ha pronunciado desde que se confirmó la primera muerte durante las protestas por el Centro de Lima. El primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, reveló el sábado por la noche en RPP que había llamado al mandatario en varias oportunidades pero este no le respondía.

11:00 De acuerdo a Canal N, los Comandantes de las Fuerzas Armadas fueron citados por Manuel Merino a Palacio de Gobierno a las 7.45 de mañana, pero ninguno se presentó.

Fuentes de Canal N revelaron que comandantes de las Fuerzas Armadas fueron citados a las 7:45 a.m. en Palacio de Gobierno, sin embargo, ninguno se ha presentado

09:00 Manuel Merino aún no renuncia a la presidencia y Congreso evalúa su salida

Pese al deceso de -hasta el momento- dos jóvenes como resultado de la represión policial a las protestas en contra de Manuel Merino, el todavía presidente en funciones no se ha pronunciado, ni tampoco ha presentado su dimisión a la Presidencia.

De acuerdo a informaciones periodísticas, Merino no daría un paso al costado alegando que la "Constitución lo avala" y se espera para las próximas horas un pronunciamiento.

En tanto que desde el Congreso, Luis Valdez, convocó con carácter de urgencia -desde las ocho de la mañana- a la Junta de Portavoces del parlamento para solicitar la renuncia de Manuel Merino de la presidencia del Perú.

"Frente a los hechos, que ya son insostenibles, estoy convocando a primera hora para el día de mañana a una Junta de Portavoces en la que no solo se evaluará la renuncia del señor Manuel Merino de la presidencia, sino de ver la forma constitucional de resolver esta crisis de manera inmediata", dijo en diálogo con canal N la noche del sábado.

Valdez refirió que en la reunión de la Junta de Portavoces se podría elegir a una nueva Mesa Directiva, a fin de que quien asuma la titularidad de esta pueda ser el siguiente presidente del Perú.

"Ninguno de los miembros de esta Mesa Directiva buscará presidir el Congreso, ni tampoco los parlamentarios de mi bancada", remarcó al enfatizar que "las manifestaciones son claras y tampoco se puede ir en contra de la población".

El parlamentario dijo -anoche- que no ha podido comunicarse con Merino.

"Le pido al señor Merino que evaluando la situación, se aparte de la Presidencia", subrayó.

A esta situación se suma que hasta el momento ha renunciando 12 ministros de Estado

Sábado 14 de noviembre

Crisis en Perú se agudiza tras violenta noche de protestas, renuncias de varios ministros y convocan de nuevo al Congreso

El Gobierno del presidente interino de Perú, Manuel Merino, se tambaleaba este domingo tras la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y una ola de reclamos para que renuncie al cargo luego de una noche de manifestaciones que dejó al menos dos muertos y centenares de heridos.

Las víctimas, las primeras desde el inicio de las protestas tras la destitución el lunes del presidente Martín Vizcarra por denuncias de corrupción, participaron en la manifestación del sábado que terminaron en choques con la policía en el centro de Lima, según fuentes médicas y sus familiares.

Tras las muertes, al menos 11 de los 18 ministros anunciaron de forma separada -algunos por Twitter- su renuncia al gabinete, entre ellos los encargados de las carteras de Justicia, Interior, Comercio Exterior y Energía y Minas.

En tanto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que reúne a las autoridades del interior del país, difundió un comunicado por Twitter "exigiendo la renuncia inmediata del señor Merino, responsable político de los hechos de violencia".

PRONUNCIAMIENTO #ANGR: "EXIGIMOS LA RENUNCIA INMEDIATA DEL SEÑOR MERINO"

La protesta del sábado era pacífica, pero en la noche algunos manifestantes encapuchados que buscaban ingresar a una avenida en el centro de Lima - que conduce al Congreso - comenzaron a lanzar piedras y bombardas contra una barrera de la policía, que respondieron con bombas lacrimógenas.

La estatal EsSalud informó en un comunicado la muerte de dos jóvenes "por herida de proyecto de arma de fuego" y el ministerio de Salud dijo que 63 personas se encontraban hospitalizadas por golpes e inhalación de gases tóxicos. Nueve presentaban herida de bala, refirió.

La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos local, Mar Pérez, dijo por su parte que tienen registrados 102 heridos y que al menos 41 personas estaban desaparecidas.

El presidente del Congreso, Luis Valdéz, solicitó la renuncia de Merino, un pedido al que se sumaron figuras políticas como el alcalde de Lima y algunos posibles candidatos presidenciales.

Valdéz, del partido de centroderecha Alianza por el Progreso, convocó a una junta de representantes de los partidos con representación en el Congreso unicameral para proponer la inmediata renuncia de Merino y una salida constitucional de la crisis.

"El presidente Merino debería presentar su renuncia", dijo Valdéz en la madrugada del domingo a la cadena local América Televisión, agregando que no se puede ignorar el clamor de la población manifestado en las protestas.

El primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, afirmó después en una entrevista con la radio RPP que estaba intentando hablar con el presidente Merino, pero que no lograba dar con él.

"Si el presidente de la República se va por supuesto que me voy con él, pero yo al presidente de la República, que le debo respeto, consideración y lealtad, no puedo dejarlo solo", dijo.

Protestas

Más temprano, Flores-Aráoz había dicho que la destitución de Vizcarra fue legal. "Aquí hubo un cambio constitucional", manifestó tras alegar que el Congreso usó la facultad de declarar la vacancia en medio de denuncias de corrupción.

Merino, miembro del partido de centroderecha Acción Popular y que había sido presidente del Congreso, prometió al asumir el cargo respetar las elecciones generales, programas para el 11 de abril.

Las protestas comenzaron el lunes cuando el Congreso destituyó a Vizcarra. El sábado, al menos 5.000 personas marcharon en Lima con banderas, carteles y cánticos como "y va caer, y va caer, Merino va a caer".

La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la protesta y organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el "uso excesivo" de la fuerza.

"La marcha no es para que regrese Vizcarra, es estrictamente en contra de Merino. Nosotros estamos cansados ​​de la corrupción, de los políticos de siempre que se reparten e imponen sus intereses personales", dijo César Anchante, un egresado de la Universidad de Lima, que participó en las manifestaciones.

Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre y que atraviesa una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicido en las últimas dos décadas.

Junta en el Congreso

Pese al deceso de -hasta el momento- dos jóvenes como resultado de la represión policial a las protestas en contra de Manuel Merino, el todavía presidente en funciones no se ha pronunciado, ni tampoco ha presentado su dimisión a la Presidencia. De acuerdo a informaciones periodísticas, Merino no daría un paso al costado alegando que la "Constitución lo avala" y se espera para las próximas horas un pronunciamiento.

En tanto que desde el Congreso, Luis Valdez, convocó con carácter de urgencia -desde las ocho de la mañana- a la Junta de Portavoces del parlamento para solicitar la renuncia de Manuel Merino de la presidencia del Perú.

Por disposición del presidente del Congreso, Luis Valdez Farías, se cita a la Junta de Portavoces para mañana domingo a las 8:00 horas, en el Hemiciclo del Congreso. Sesión presencial.

"Frente a los hechos, que ya son insostenibles, estoy convocando a primera hora para el día de mañana a una Junta de Portavoces en la que no solo se evaluará la renuncia del señor Manuel Merino de la presidencia, sino de ver la forma constitucional de resolver esta crisis de manera inmediata", dijo en diálogo con canal N la noche del sábado.

Refirió que en la reunión de la Junta de Portavoces se podría elegir a una nueva Mesa Directiva, a fin de que quien asuma la titularidad de esta pueda ser el siguiente presidente del Perú.

"Ninguno de los miembros de esta Mesa Directiva buscará presidir el Congreso, ni tampoco los parlamentarios de mi bancada", remarcó al enfatizar que "las manifestaciones son claras y tampoco se puede ir en contra de la población".

Valdez también hizo un llamado a las fuerzas policiales para no usar ningún tipo de armas que pueda poner en riesgo la vida de los manifestantes.

El parlamentario dijo que no ha podido comunicarse con Merino, pero que "está al tanto de los acontecimientos".

"Han sido claro las manifestaciones por lo que tampoco se puede ir en contra de la población. Le pido al señor Merino que evaluando la situación, se aparte de la Presidencia", subrayó.