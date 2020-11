Política

“Mi compromiso es con el Perú. El país merece salir adelante”.

Domingo 15 de noviembre

14:15 Tras ofrecer las condolencias por los dos fallecidos en las protestas ocurridas en ese país en horas de la noche, el presidente interino Manuel Merino puso su cargo a disposición en un mensaje televisado.

"Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República. E invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos", dijo Merino, quien tomó posesión luego de la vacancia producida por la destitución de Vizcarra.

Sobre los manifestante que murieron, Merino dijo que "todo el Perú está de luto. Estos sucesos deben ser profundamente investigados. Yo como todos, quiero lo mejor para el país".

"Los corruptos no pueden representarnos. El poder es para servir a los demás y no para intereses subalternos. La protesta tiene también grupos interesados. No soy un político de casualidad, ya que he tenido la oportunidad tres veces en el Parlamento", agregó.

Así renunció Manuel Merino a la Presidencia de Perú. "Invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos", expresó.



Toda la información: https://t.co/ZMhyYhw5LV pic.twitter.com/ZGysL2qnKb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 15, 2020

13:00 El Congreso de Perú solicita la renuncia "inmediata" del presidente Manuel Merino

El Congreso de Perú ha pedido este domingo la renuncia inmediata del presidente del país, Manuel Merino, como medida para atajar la crisis política y social abierta en el país tras la asunción de su cargo a principios de esta semana.

"Con la única finalidad de salvaguardar la vida, la finalidad, la salud de todos los peruanos, las bancadas y los congresistas de la república tienen la difícil decisión de exhortarle a la renuncia porque valoramos la vida de los peruanos por encima de cualquier interés", ha declarado este sábado el presidente del Congreso, Luis Valdez.

"Caso contrario, el Congreso tomará la decisión de iniciar un proceso de moción de censura a la espera de elegir a un sustituto. El plazo es el día de hoy", ha subrayado.

El Congreso de Perú suma así su presión a Merino, tras la renuncia de más de una docena de sus ministros, y sucesivas peticiones de todos los ámbitos del espectro político peruano para que abandone la Presidencia que asumió hace menos de una semana, tras el cese de su predecesor, Martín Vizcarra.

12:00 Tras las manifestaciones que han traído como saldo el deceso de dos personas, hasta el momento han presentado su renuncia 13 ministros del gabinete Flores-Aráoz. Estos son:

Patricia Teullet al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Abel Salinas al Ministerio de Salud.

Delia Muñoz del Ministerio de Justicia

Gastón Rodríguez del Ministerio del Interior

Federico Tong al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Fernando D´Alessio al Ministerio de Educación

Mara Seminario en Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Fernando Hurtado Pascual del Ministerio de Agricultura y Riego.

José Arista del Ministerio de Economía y Finanzas

Hilda Sandoval del Ministerio de Vivienda y Construcción

Carlos Herrera Descalzi del Ministerio de Energía y Minas.

Walter Chávez Cruz al Ministerio de Defensa

María del Carmen de Reparaz, del Ministerio de Cultura

Al igual que lo ministros también dieron un paso al costado 10 viceministros y dos altos funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam) lo que expresaron su más firme "rechazo a la coacción sistemática hacia las legítimas protestas".

"Estas acciones de coacción no corresponden a los valores que sustentan nuestra condición de servidores públicos, ni al Perú con libertad e igualdad de oportunidades que buscamos construir", indicaron en una carta abierta.

Se trata de Jeanette Noborikawa, viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral; Alberto Maurer, de Políticas Agrarias; Javier Loza, de Políticas y Evaluación Social; Richard Ruiz, de Prestaciones Sociales; Gabriel Quijandría, de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; Lies Linares, de Gestión Ambiental; Angela Acevedo, de Interculturidad; Leslie Urteaga, de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; María Molero, de la Mujer; Paulo Vilca, de Gobernanza Territorial; José Valdivia Morón, secretario general del Minam y Manuel Mesones, jefe de Gabinete de Asesores del Minam.

Solicitarían renuncia de Merin

El presidente del Congreso, Luis Valdez, convocó para hoy a las 8 a.m. con carácter de urgencia -desde las ocho de la mañana- a la Junta de Portavoces del parlamento para solicitar la renuncia de Manuel Merino de la presidencia del Perú.

"Frente a los hechos, que ya son insostenibles, estoy convocando a primera hora para el día de mañana a una Junta de Portavoces en la que no solo se evaluará la renuncia del señor Manuel Merino de la presidencia, sino de ver la forma constitucional de resolver esta crisis de manera inmediata", dijo en diálogo con canal N la noche del sábado.

Horas antes, el congresista Guillermo Aliaga, de Somos Perú, informó en su cuenta de Twitter su renuncia a la Mesa Directiva del Parlamento, de la cual era primer vicepresidente. Dicha bancada votó a favor de la vacancia de Vizcarra el lunes.

En tanto, Merino aún no se ha pronunciado desde que se confirmó la primera muerte durante las protestas por el Centro de Lima. El primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, reveló el sábado por la noche en RPP que había llamado al mandatario en varias oportunidades pero este no le respondía.

11:00 De acuerdo a Canal N, los Comandantes de las Fuerzas Armadas fueron citados por Manuel Merino a Palacio de Gobierno a las 7.45 de mañana, pero ninguno se presentó.

EN VIVO | Fuentes de Canal N revelaron que comandantes de las Fuerzas Armadas fueron citados a las 7:45 a.m. en Palacio de Gobierno, sin embargo, ninguno se ha presentado ► https://t.co/Yp74gn7xKX pic.twitter.com/1Aug7EHQOW — Canal N (@canalN_) November 15, 2020

09:00 Manuel Merino aún no renuncia a la presidencia y Congreso evalúa su salida

Pese al deceso de -hasta el momento- dos jóvenes como resultado de la represión policial a las protestas en contra de Manuel Merino, el todavía presidente en funciones no se ha pronunciado, ni tampoco ha presentado su dimisión a la Presidencia.

De acuerdo a informaciones periodísticas, Merino no daría un paso al costado alegando que la "Constitución lo avala" y se espera para las próximas horas un pronunciamiento.

En tanto que desde el Congreso, Luis Valdez, convocó con carácter de urgencia -desde las ocho de la mañana- a la Junta de Portavoces del parlamento para solicitar la renuncia de Manuel Merino de la presidencia del Perú.

"Frente a los hechos, que ya son insostenibles, estoy convocando a primera hora para el día de mañana a una Junta de Portavoces en la que no solo se evaluará la renuncia del señor Manuel Merino de la presidencia, sino de ver la forma constitucional de resolver esta crisis de manera inmediata", dijo en diálogo con canal N la noche del sábado.

Valdez refirió que en la reunión de la Junta de Portavoces se podría elegir a una nueva Mesa Directiva, a fin de que quien asuma la titularidad de esta pueda ser el siguiente presidente del Perú.

"Ninguno de los miembros de esta Mesa Directiva buscará presidir el Congreso, ni tampoco los parlamentarios de mi bancada", remarcó al enfatizar que "las manifestaciones son claras y tampoco se puede ir en contra de la población".

El parlamentario dijo -anoche- que no ha podido comunicarse con Merino.

"Le pido al señor Merino que evaluando la situación, se aparte de la Presidencia", subrayó.

A esta situación se suma que hasta el momento ha renunciando 12 ministros de Estado

Sábado 14 de noviembre

Crisis en Perú se agudiza tras violenta noche de protestas, renuncias de varios ministros y convocan de nuevo al Congreso

El Gobierno del presidente interino de Perú, Manuel Merino, se tambaleaba este domingo tras la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y una ola de reclamos para que renuncie al cargo luego de una noche de manifestaciones que dejó al menos dos muertos y centenares de heridos.

Las víctimas, las primeras desde el inicio de las protestas tras la destitución el lunes del presidente Martín Vizcarra por denuncias de corrupción, participaron en la manifestación del sábado que terminaron en choques con la policía en el centro de Lima, según fuentes médicas y sus familiares.

Tras las muertes, al menos 11 de los 18 ministros anunciaron de forma separada -algunos por Twitter- su renuncia al gabinete, entre ellos los encargados de las carteras de Justicia, Interior, Comercio Exterior y Energía y Minas.

En tanto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que reúne a las autoridades del interior del país, difundió un comunicado por Twitter "exigiendo la renuncia inmediata del señor Merino, responsable político de los hechos de violencia".

🇵🇪 PRONUNCIAMIENTO #ANGR: "EXIGIMOS LA RENUNCIA INMEDIATA DEL SEÑOR MERINO" 🇵🇪 pic.twitter.com/NnN7IPKkWQ — Gobiernos Regionales (@ANGRPERU) November 15, 2020

La protesta del sábado era pacífica, pero en la noche algunos manifestantes encapuchados que buscaban ingresar a una avenida en el centro de Lima - que conduce al Congreso - comenzaron a lanzar piedras y bombardas contra una barrera de la policía, que respondieron con bombas lacrimógenas.

La estatal EsSalud informó en un comunicado la muerte de dos jóvenes "por herida de proyecto de arma de fuego" y el ministerio de Salud dijo que 63 personas se encontraban hospitalizadas por golpes e inhalación de gases tóxicos. Nueve presentaban herida de bala, refirió.

La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos local, Mar Pérez, dijo por su parte que tienen registrados 102 heridos y que al menos 41 personas estaban desaparecidas.

El presidente del Congreso, Luis Valdéz, solicitó la renuncia de Merino, un pedido al que se sumaron figuras políticas como el alcalde de Lima y algunos posibles candidatos presidenciales.

Valdéz, del partido de centroderecha Alianza por el Progreso, convocó a una junta de representantes de los partidos con representación en el Congreso unicameral para proponer la inmediata renuncia de Merino y una salida constitucional de la crisis.

"El presidente Merino debería presentar su renuncia", dijo Valdéz en la madrugada del domingo a la cadena local América Televisión, agregando que no se puede ignorar el clamor de la población manifestado en las protestas.

El primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, afirmó después en una entrevista con la radio RPP que estaba intentando hablar con el presidente Merino, pero que no lograba dar con él.

"Si el presidente de la República se va por supuesto que me voy con él, pero yo al presidente de la República, que le debo respeto, consideración y lealtad, no puedo dejarlo solo", dijo.

Protestas

Más temprano, Flores-Aráoz había dicho que la destitución de Vizcarra fue legal. "Aquí hubo un cambio constitucional", manifestó tras alegar que el Congreso usó la facultad de declarar la vacancia en medio de denuncias de corrupción.

Merino, miembro del partido de centroderecha Acción Popular y que había sido presidente del Congreso, prometió al asumir el cargo respetar las elecciones generales, programas para el 11 de abril.

Las protestas comenzaron el lunes cuando el Congreso destituyó a Vizcarra. El sábado, al menos 5.000 personas marcharon en Lima con banderas, carteles y cánticos como "y va caer, y va caer, Merino va a caer".

La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la protesta y organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el "uso excesivo" de la fuerza.

"La marcha no es para que regrese Vizcarra, es estrictamente en contra de Merino. Nosotros estamos cansados ​​de la corrupción, de los políticos de siempre que se reparten e imponen sus intereses personales", dijo César Anchante, un egresado de la Universidad de Lima, que participó en las manifestaciones.

Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre y que atraviesa una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicido en las últimas dos décadas.

Junta en el Congreso

Pese al deceso de -hasta el momento- dos jóvenes como resultado de la represión policial a las protestas en contra de Manuel Merino, el todavía presidente en funciones no se ha pronunciado, ni tampoco ha presentado su dimisión a la Presidencia. De acuerdo a informaciones periodísticas, Merino no daría un paso al costado alegando que la "Constitución lo avala" y se espera para las próximas horas un pronunciamiento.

En tanto que desde el Congreso, Luis Valdez, convocó con carácter de urgencia -desde las ocho de la mañana- a la Junta de Portavoces del parlamento para solicitar la renuncia de Manuel Merino de la presidencia del Perú.

#LoÚltimo I Por disposición del presidente del Congreso, Luis Valdez Farías, se cita a la Junta de Portavoces para mañana domingo a las 8:00 horas, en el Hemiciclo del Congreso. Sesión presencial. pic.twitter.com/aGrlqrkHGc — Congreso del Perú (@congresoperu) November 15, 2020

"Frente a los hechos, que ya son insostenibles, estoy convocando a primera hora para el día de mañana a una Junta de Portavoces en la que no solo se evaluará la renuncia del señor Manuel Merino de la presidencia, sino de ver la forma constitucional de resolver esta crisis de manera inmediata", dijo en diálogo con canal N la noche del sábado.

Refirió que en la reunión de la Junta de Portavoces se podría elegir a una nueva Mesa Directiva, a fin de que quien asuma la titularidad de esta pueda ser el siguiente presidente del Perú.

"Ninguno de los miembros de esta Mesa Directiva buscará presidir el Congreso, ni tampoco los parlamentarios de mi bancada", remarcó al enfatizar que "las manifestaciones son claras y tampoco se puede ir en contra de la población".

Valdez también hizo un llamado a las fuerzas policiales para no usar ningún tipo de armas que pueda poner en riesgo la vida de los manifestantes.

El parlamentario dijo que no ha podido comunicarse con Merino, pero que "está al tanto de los acontecimientos".

"Han sido claro las manifestaciones por lo que tampoco se puede ir en contra de la población. Le pido al señor Merino que evaluando la situación, se aparte de la Presidencia", subrayó.