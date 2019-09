Daniel Zovatto y situación de Macri: “El presidente tuvo que sacrificar sus principios. No tenía otra alternativa”

Política

Agosto fue horrible para Argentina, según el director para Latinoamérica y el Caribe de IDEA Internacional, Daniel Zovatto. Las nuevas medidas del gobierno comienzan a regir en "una situación extremadamente compleja, muy tensa y sobre todo con muchísimo nivel de incertidumbre", dando espacio incluso a una crisis aún mayor, dijo el también investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la UC (CEIUC). "En su doble condición de presidente hasta el 10 de diciembre, y de candidato a la reelección, Macri tiene que poner prioridad a su rol de presidente", agregó.

- ¿Por qué cree que Macri está haciendo esto?

- Porque hay una enorme volatilidad. El problema de fondo es la falta de confianza en la actual administración de Macri, porque ha cometido innumerables errores, y también en lo que podría venir, si en las elecciones de octubre se confirman los resultados de las PASO.

- ¿Macri llega a diciembre?

- Nadie puede contestar esa pregunta. Es como un paciente en terapia intensiva; hay que monitorearlo. Todas estas medidas, más la reestructuración parcial de la deuda, buscan acumular la mayor cantidad de dólares posible para poder salir a estabilizarlo. Ahora, hay que ir monitoreando si estas medidas van a ser suficientes para generar confianza.

- ¿Cree que Macri "se perdió" al implementar el control de cambios que tanto criticó?

- Es que no había de otra. Hay dos temas: o utilizaban los dólares para pagar la deuda, o para tratar de aquietar el dólar. La plata que hay en las reservas no alcanza para hacer las dos cosas. Entonces, si no se estabiliza el dólar frente al peso, la situación se le puede ir totalmente de las manos. Macri tuvo que sacrificar muchos de sus principios, su programa económico, porque no tenía otra alternativa.

- ¿Qué pasaría si el FMI modifica las condiciones del préstamo?

- Es muy probable. Yo creo que eso aceleró aún más la reestructuración de deuda parcial y la restricción cambiaria. Así, como dijo el gobierno, aunque no le lleguen los US$ 5.400 millones, hay suficientes dólares para tratar de contener la divisa.

Estas medidas, en gran parte, estuvieron motivadas por esa incertidumbre de si ese cheque iba a llegar o no.