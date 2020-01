Defensa de Trump cierra argumentos de juicio político en medio de polémica por Bolton

Política

Los republicanos pidieron leer el borrador del libro del exasesor de Seguridad Nacional de forma clasificada, pero no citarlo a declarar, y los demócratas tildaron la propuesta de absurda".

Los abogados de Donald Trump expusieron este martes sus últimos alegatos en el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, en una jornada en la que el líder demócrata del Senado rechazó una propuesta de los republicanos para permitir que la Cámara Alta revise de forma clasificada el borrador de un libro del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Los abogados de Trump argumentaron ayer en el Senado que las acciones del mandatario, tal como se describe en el manuscrito de Bolton, incluso si son ciertas, no representan un delito que lleve a encontrar culpable al republicano en un juicio político.

El equipo legal de Trump tuvo hoy su último día de argumentos, en el que instó nuevamente a su absolución.

Contradiciendo directamente el relato de los acontecimientos hecho por Trump, Bolton escribió que el presidente le dijo que quería congelar los US$ 391 millones en ayuda de seguridad a Ucrania hasta que Kiev investigara a los demócratas, incluido el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, según The New York Times.

Las acusaciones de Bolton están en el centro de los cargos que enfrenta Trump en el juicio político. Los demócratas han dicho que el presidente abusó de su poder al usar la ayuda en seguridad, aprobada por el Congreso para ayudar a Ucrania a luchar contra los separatistas prorrusos, como un medio para lograr que un país aliado desprestigie a un rival político.

Trump buscará la reelección el 3 de noviembre, mientras que Biden es el máximo favorito para lograr la nominación entre los demócratas y enfrentar a Trump en la contienda presidencial.

El juicio determinará si Trump es destituido de su cargo después de ser acusado el mes pasado por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por su relación con Ucrania.

Se espera que Trump sea absuelto en el Senado de 100 escaños, donde los republicanos tienen 53 representantes y se necesita una mayoría de dos tercios para destituirlo según la Constitución de EEUU.

Los senadores republicanos, que hasta ahora se han negado a permitir testigos o nuevas pruebas en el juicio, se enfrentan a una creciente presión de los demócratas y algunos moderados en su propio partido para que se solicite la comparecencia de Bolton.

El abogado de Trump, Jay Sekulow, aludió al tema de Bolton al dirigirse al Senado, diciéndole a los senadores que están participando en "la tarea más solemne de nuestro marco constitucional: el juicio del líder del mundo libre, de un presidente debidamente elegido de EEUU. No es un juego de filtraciones y manuscritos sin fuente".

El senador republicano Lindsey Graham, un aliado de Trump que estuvo en la Casa Blanca esta mañana, dijo que apoya que el manuscrito de Bolton esté disponible de forma clasificada, pero se opuso a que el exasesor sea testigo.

"Mirar el manuscrito tiene sentido para mí. Pero no vamos a llamar a John Bolton (a declarar). Si llaman a John Bolton, llamemos a todos. No solo llamaremos a un testigo", dijo Graham a periodistas.

Pero el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, rechazó la propuesta republicana.

"Qué propuesta más absurda. Es un libro", dijo Schumer a periodistas sobre la idea presentada por Graham y el también republicano James Lankford, diciendo que no había necesidad de leer el borrador de forma clasificada "a menos que se quiera ocultar algo".