Día 15 de invasión: Rusia intenta blindar su economía y reunión con Ucrania concluye sin resultados

Mientras tanto, los líderes de la UE celebraron una cumbre informal para discutir su estrategia frente al conflicto y su dependencia en torno al mercado ruso de hidrocarburos.

En medio del continuo éxodo de empresas extranjeras que deciden salir de Rusia a medida que se incrementan las sanciones sobre el país, los altos funcionarios del gobierno liderado por Vladimir Putin delinean su hoja de ruta para enfrentar los devastadores efectos del aislamiento, en una jornada en que la primera reunión bilateral de alto nivel para solucionar el conflicto en Ucrania terminó sin mayores avances.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, afirmó ayer en su cuenta de la red social Vkontakte que responderán de forma "simétrica" ante la "confiscación arbitraria" de activos rusos en el extranjero.

"El Gobierno ruso ya está trabajando en medidas que incluyen la quiebra y la nacionalización de los activos de dichas organizaciones extranjeras", dijo Medvédev, aludiendo a las multinacionales que se han retirado o suspendido sus operaciones desde que tuvo lugar la invasión.

Por otro lado, el Gobierno emitió hoy jueves un comunicado informando una lista de bienes -incluyendo maquinaria, vehículos y equipos tecnológicos- cuya exportación desde Rusia estará prohibida durante todo el año 2022, con el objetivo de "mantener la estabilidad en el mercado ruso".

El Ejecutivo está impulsando una batería de proyectos de ley enfocada principalmente en "la estabilización de los mercados financieros, el apoyo a una serie de industrias, la garantía de la sostenibilidad del sector privado nacional, y también las propuestas para el retorno del capital a la jurisdicción rusa", además de contar con un equipo de coordinación especial para estabilizar la economía, según el registro de una reunión virtual entre Putin y altos funcionarios del Gobierno.

El país euroasiático se aproxima a una dura situación fiscal. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó hoy ante la prensa que un default de pago ya no es "un evento improbable", señalando que "no es que Rusia no tenga dinero, Rusia no puede usar este dinero".

Cumbre europea

Durante la jornada, los líderes de la Unión Europea confluyeron para llevar a cabo una cumbre informal en la ciudad francesa de Versalles, cuyo objetivo es definir los próximos movimientos del bloque ante el conflicto, haciendo hincaipé en la dependencia energética que liga a los países europeos al mercado ruso de hidrocarburos.

"Vamos a repensar la energía, porque tenemos que superar la dependencia de los combustibles fósiles rusos, con una inversión masiva en renovables, porque estas renovables nos dan, como una inversión estratégica, independencia y seguridad", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ante la prensa.

El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, afirmó que "más allá de las medidas nacionales, como la congelación de precios en Francia, debemos encontrar en Europa mecanismos sostenibles para reducir y luego eliminar nuestra dependencia del gas ruso".

Las conversaciones aún se mantienen en curso.

Negociaciones se estancan

Durante la mañana en Turquía, la primera reunión diplomática de alto nivel donde los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmytro Kuleba, intentaron llegar a una resolución sobre la guerra, terminó sin mayores novedades.

Rusia insiste en sus exigencias para poner fin a la invasión, como la neutralidad y desmilitarización de Ucrania y un reconocimiento ucraniano de la soberanía rusa sobre la península de Crimea y de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.

Ucrania, por su parte, ha insinuado esta semana que podría negociar un estatus de neutralidad y renunciar a solicitar una entrada en la OTAN, pero se niega a ceder parte de su territorio.

Según Europa Press, Lavrov afirmó que las autoridades ucranianas "empiezan a entender" la postura rusa y ha hecho hincapié en que Moscú "no quiere negar la seguridad al pueblo ucraniano" y está dispuesto a discutir "garantías" en este sentido.

Las cifras de la ofensiva militar dejan hasta ahora miles de muertos, más de dos millones de refugiados -la mayor cifra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial- , un creciente número de ciudades bombardeadas y muertos civiles, y corredores humanitarios que, según fuentes ucranianas, han posibilitado ya la evacuación de 40.000 personas, pero que funcionan con mucha dificultad.