Día 30 de invasión: Rusia afirma que su eventual expulsión del G20 "no será mortal"

La UE evitó concretar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia mientras Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron más represalias

Rusia afirmó este viernes que su eventual expulsión del Grupo de los Veinte (G20) por la "operación militar especial" en Ucrania -como pidió en Europa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como represalia por la invasión que cumplió más de un mes, "no será mortal", aunque destacó la importancia de la cooperación en ese formato.

"En lo que respecta al G20, es importante, pero, por otra parte, en las condiciones actuales, cuando la mayoría de sus miembros se encuentran en situación de guerra económica con nosotros por iniciativa propia, tampoco será mortal", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Biden declaró el jueves que Rusia debería ser expulsada del G20 y advirtió de que su Gobierno "responderá" si Moscú usa armas químicas en territorio ucraniano. Durante una rueda de prensa después de participar en sendas cumbres de la OTAN y el G7 en Bruselas, Biden añadió que la respuesta de Estados Unidos dependería de "la naturaleza del uso" de las armas químicas en Ucrania por parte de Rusia.

La Unión Europea (UE) evitó en la madrugada de este viernes concretar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia mientras Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron más represalias contra Moscú, cuando se cumple un mes del inicio de la invasión de Ucrania.

Por su parte, el gobierno japonés engrosó su lista de ciudadanos y empresas rusas sancionadas a raíz de la guerra con Ucrania, con la congelación de activos de más de una veintena de personas y la suspensión de exportaciones a 80 nuevas empresas.

El objetivo del maratón de cumbres de esta semana en Bruselas, que empezó con una reunión de la OTAN, siguió con otra del G7 y terminó con un Consejo Europeo donde participó como invitado excepcional el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, era poner de manifiesto, una vez más, la unidad sin fisuras de los socios occidentales contra Vladimir Putin.

Los líderes europeos mantuvieron un debate de hora y media con Biden, en el que se insistió en la necesidad de que Washington y los Veintisiete se mantengan "unidos" y "alineados en sus sanciones" y se abordó en particular la crisis humanitaria generada por el conflicto, según explicaron fuentes europeas. En las conclusiones aprobadas al final de la cita, la UE volvió a pedir a Moscú que cese los ataques, permita la creación de corredores humanitarios para evacuar a civiles, dé acceso a la ayuda humanitaria y libere a los rehenes.

No obstante, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recriminó a los líderes europeos que las sanciones que han aprobado contra Rusia a lo largo de este mes de invasión han llegado "un poco tarde", porque no han logrado evitar la guerra. "Han aprobado sanciones. Estamos agradecidos. Estos son pasos poderosos. Pero fue un poco tarde. Porque si hubiera sido preventivo, Rusia no hubiera ido a la guerra", dijo Zelenski a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, durante la intervención que hizo por videoconferencia en la cumbre que los Veintisiete celebraron en Bruselas.

Biden pide expulsar a Rusia del G20

Biden prometió ayer una respuesta "proporcional" si Moscú emplea armas químicas en Ucrania y pidió expulsar a Rusia del G20 como castigo por su invasión del territorio ucraniano.

Biden reconoció además que las sanciones internacionales probablemente no conseguirán que Rusia detenga a corto plazo la guerra en Ucrania y pronosticó que la escasez de alimentos derivada de la guerra "va a ser real".