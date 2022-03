Día 34 de invasión: El magnate ruso Abramovich participa en negociaciones para un alto al fuego en Ucrania

Política

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló el pasado jueves que Abramovich, cercano al presidente ruso, Vladímir Putin, participó en la organización de las negociaciones "en la fase inicial".

El magnate ruso Roman Abramovich participa en Estambul en las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar un alto el fuego en la campaña militar rusa en el país vecino, informaron este martes los medios rusos.

La cadena de televisión rusa Rossíya 24 mostró imágenes en las que se podía apreciar a Abramóvich llegando al Palacio de Dolmabahçe de Estambul, la sede las negociaciones, junto a la delegación rusa.

El diario estadounidense The Wall Street Journal señaló entonces que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que no se apresurara a sancionar al oligarca ruso porque podría servir como mediador.

Zelenski eludió confirmar o desmentir la publicación del medio estadounidenses en una entrevista ofrecida el domingo pasado a medios rusos independientes.

"Por distintas causas no puedo hablar de algunas de nuestras conversaciones privadas (con Biden)", subrayó el mandatario.

"Sé que este hombre de negocios estuvo en el subgrupo por la parte rusa. Sé que estuvo, oficial o extraoficialmente, mantuvo contacto (...). Y él realmente ayudó en un asunto de carácter humanitario relativo a la evacuación de gente y de un convoy humanitario", dijo.

Abramovich y dos enviados ucranianos que participaron en las negociaciones con Moscú desarrollaron síntomas de un posible envenenamiento tras una reunión en Kiev en febrero, segúnThe Wall Street Journal, que cita "fuentes familiares con el asunto".

Llamados a un alto al fuego

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó hoy a los representantes de Kiev y Moscú en las negociaciones en Estambul a actuar con "responsabilidad" y pactar un alto el fuego. El mandatario expresó asimismo su confianza en que la reunión de hoy y mañana abra el camino para un encuentro a nivel de jefes de Gobierno.

"Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos", subrayó el mandatario turco en su alocución televisada. Tras su breve recibimiento antes de partir hacia Uzbekistán, Erdogan dejó claro que Turquía no mediará directamente en estas conversaciones.

Las fuerzas de Ucrania siguen acometiendo contraataques localizados en el noreste de Kiev con "algún éxito" aunque Rusia sigue siendo una "amenaza significativa" para esa ciudad, según indica este martes el último parte de inteligencia militar del Reino Unido.