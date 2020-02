Donald Trump es absuelto de los dos cargos en su contra durante el juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió absuelto de los dos cargos que se le impugnaban durante el proceso de juicio político en su contra.

Por 52 votos contra 48, los republicanos declararon inocente al mandatario del cargo de abuso de poder, mientras que para el de obstrucción al Congreso, se impusieron ante los demócratas por 53 a 47.

Si bien el paso de los argumentos y pruebas por la Cámara de Representantes -liderada por Nancy Pelosi- fue más bien exitoso para la acusación de los demócratas, la cámara alta suponía muchas más trabas debido a la mayoría republicana en el Senado.

La primera reacción del mandatario fue, como de costumbre, a través de su cuenta de Twitter: posteó un video corto retratando la portada de la revista Time, con el avance del tiempo y sus futuras campañas presidenciales, el cual termina con el mensaje "por siempre".

El asesor de la campaña presidencial de Trump para este año y durante la elección de 2016, Brad Parscale, publicó mediante la misma red social un comunicado apoyando la gestión del mandatario, asegurando que "el presidente Trump ha sido totalmente reivindicado".

"Esta terrible experiencia siempre fue una táctica de campaña para invalidar los votos de 63 millones de estadounidenses en 2016 y fue un esfuerzo transparente para interferir con las elecciones de 2020 a sólo nueve meses de distancia", escribió.

This terrible ordeal was always a campaign tactic to invalidate the 2016 votes of 63 million Americans and was a transparent effort to interfere with the 2020 election only nine months away.



Full campaign statement: pic.twitter.com/ZwSphjRaXL