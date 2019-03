EEUU anuncia sanciones contra funcionarios venezolanos involucrados en detención del jefe de gabinete de Guaidó

Política

El representante especial de EEUU para Venezuela Elliot Abrams, aseguró que vendrán revocaciones de visas "cada semana y cada día" contra quienes violen derechos humanos y reiteró que aunque "el sendero de hoy es pacífico", no se descarta una opción militar para resolver la crisis de la nación caribeña.

Estados Unidos condenó hoy, a través de su representante especial para Venezuela Elliot Abrams, la detención arbitraria en horas de la madrugada de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, y los allanamientos a su vivienda y a la del diputado a la Asamblea Nacional, Sergio Vergara.

"Exigimos la liberación inmediata. No sólo vendrán más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro sino que quiero señalar especialmente a quienes están involucrados directamente con estas arbitrariedades", dijo el alto funcionario de la Casa Blanca en una conferencia online con periodistas en la que participó Diario Financiero.

Nombró a la juez Carol Padilla, a los dos fiscales involucrados y a los oficiales del Sebin –Servicio de Inteligencia Militar y dijo: "Habrá consecuencias para los individuos involucrados y más presión de EEUU. Esperamos que en Europa y en América Latina se tomen medidas similares". "Vendrán más revocación de visas", agregó.

Aseguró que el régimen de Nicolás Maduro "aprenderá que esos acontecimientos tienen consecuencias inmediatas" y desafió a quienes cumplen sus órdenes. "Nosotros los conocemos. Sabemos quiénes están involucrados en los actos criminales y los efectos van a ser para el régimen y para los particulares", apuntó.

Asimismo, consideró que la detención de Marrero deja en evidencia que el régimen le tiene miedo a lo que podría ser la reacción internacional ante una posible detención de Guaidó. Por eso, hizo un llamado al Grupo de Lima y al resto de la comunidad internacional a "reaccionar inmediatamente contra lo ocurrido, porque de lo contrario vamos a ver más arremetida contra el equipo de Guaidó y contra la Asamblea Nacional".

Más temprano, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, rechazó los "allanamientos a las casas del diputado Sergio Vergara y del asesor del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero, por parte de organismos de inteligencia de la dictadura venezolana, y la detención de este último. Exigimos libertad y cese del hostigamiento a los demócratas en Venezuela".

Intervención militar

Respecto de una posible intervención militar, Abrams fue enfático en decir que "el sendero hoy es pacífico, de apoyo al pueblo venezolano y a Juan Guaidó". Apuntó que "en este momento no estamos siguiendo un sendero militar. El presidente (Donald Trump) ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa porque es verdad, pero en este momento no estamos pensando en alternativas militares", y agregó: "Seguiremos adelante con sanciones y revocaciones de visas cada semana y cada día".

También se refirió al impacto que las medidas de su Ejecutivo pueden tener sobre la población venezolana y dijo que "no creo que el problema sean las sanciones norteamericanas. La crisis existía antes de las sanciones y no ha sido creada por EEUU. Lo hizo Maduro. La caída de la producción petrolera no es responsabilidad de EEUU. Así lo quiere hacer ver el régimen, pero es absolutamente falso".

Sus palabras surgieron luego de que ayer, en un informe de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, expresara su preocupación ante la posibilidad de que las sanciones agraven la economía de la nación caribeña.

España y Rusia

Tras su reunión ayer con funcionarios del gobierno de Rusia en Roma, Abrams relató que aunque dejaron claro que el Kremlin sigue apoyando a Maduro, también están conscientes de que la crisis existe, que la situación se agrava con el pasar de los días y que el hambre existe. "A diferencia de Maduro que sigue diciendo que todo es culpa de EEUU", relató.

No negó que el tema militar fue abordado en la cita y contó que les aseguró que no es el sendero actual, "pero en un futuro, vamos a ver".

Respecto de la posible colaboración de España en un nuevo diálogo, Abrams dijo que eventualmente será necesaria una negociación, pero aclaró que "la mediación es otra cosa y no la veo. En otras transiciones a la democracia en Latinoamérica, no ha sido necesaria una mediación de extranjeros. En España se han dado cuenta que hay dos lados: el del pueblo y el de la dictadura".