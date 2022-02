EEUU dice que Rusia acepta propuesta de reunión bilateral para rebajar tensión sobre Ucrania

Política

Biden sostendrá contactos telefónicos con otros líderes occidentales hoy. Mientras, el ministro ucraniano de Defensa aseguró que la posibilidad de una invasión rusa "es baja".

El Gobierno ruso ha aceptado la propuesta lanzada por el secretario de Estados de Estados Unidos, Antony Blinken, de reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la próxima semana para preparar una cumbre entre los dos países, con el objetivo de rebajar la tensión en torno a Ucrania, informó el portavoz de Blinken, Ned Price.

Mientras, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, afirmó este viernes que la posibilidad de una invasión de Rusia a gran escala de Ucrania "es baja", pese a las advertencias de Estados Unidos y de otros países occidentales de un eventual ataque "en días".

"No minimizamos la amenaza de ninguna manera. Pero aún estimamos baja la probabilidad de una escalada de envergadura (...), afirmó Reznikov durante una intervención en la Rada Suprema (Parlamento). No obstante, coincidió con líderes occidentales en cuanto a que no hay una retirada de los soldados rusos en las fronteras con Ucrania, que cifró en 149.000 actualmente.

En un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU pronunciado ayer jueves antes de viajar a la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Blinken anunció que había enviado una carta a Lavrov con esa invitación y dijo que Estados Unidos ha propuesto también reuniones del Consejo OTAN-Rusia y del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El jefe de la diplomacia estadounidense, que volvió a denunciar hoy que Moscú planea una invasión inminente de Ucrania, llamó a las autoridades rusas a optar por la democracia y dijo que estas reuniones pueden servir para reducir la tensión y alcanzar acuerdos sobre las preocupaciones de seguridad de todas las partes.

"Los rusos han respondido con fechas propuestas para finales de la próxima semana, que hemos aceptado, siempre que no se produzca una invasión rusa de Ucrania", dijo el portavoz Price a los periodistas. Para Price, si los rusos invaden Ucrania "en los próximos días, quedará claro que nunca se tomaron en serio la diplomacia".

Blinken reitera amenaza

En su intervención ante el máximo órgano de Naciones Unidas, Blinken también detalló los supuestos planes de Rusia para justificar y lanzar de manera inminente una invasión de Ucrania, que incluiría la toma de Kiev.

"Durante los últimos meses, sin provocación ni justificación, Rusia ha acumulado más de 150.000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania. En Rusia, Bielorrusia, la Crimea ocupada. Rusia dice que está reduciendo esas fuerzas (pero) nosotros no vemos que eso esté ocurriendo sobre el terreno", dijo Blinken.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Vershinin, que antes de que hablase Blinken había pedido evitar que la reunión se convirtiese "en un circo" con "acusaciones sin fundamento diciendo que Rusia supuestamente va a atacar Ucrania", lamentó después las declaraciones estadounidenses.

"Esto es muy desafortunado, diría que incluso peligroso", dijo Vershinin, acusando a Washington de atizar la tensión en una situación ya muy compleja.

Biden en contacto con otros líderes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá una reunión telefónica este viernes con varios líderes occidentales para abordar el despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania, informó un funcionario de la Casa Blanca.

La fuente, que no dio detalles sobre los participantes en la llamada, agregó que el encuentro responde a los "continuos esfuerzos" de Estados Unidos de avanzar hacia "la disuasión y la diplomacia".

La llamada coincidirá con la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra este fin de semana, y en la que participará la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y Blinken.