EEUU ofrece amnistía a Maduro si deja el poder, según The New York Times

Política

“La noción de que estamos negociando es completamente equivocada", dijo Elliot Abrams sobre contactos esporádicos entre funcionarios, algunos de ellos probablemente sin el consentimiento de Miraflores.

Estados Unidos no imputaría ni castigaría de ninguna manera a Nicolás Maduro, solo si este deja el poder de forma voluntaria, dijo Elliot Abrams, enviado especial para los asuntos de Venezuela, a The New York Times.

El alto funcionario aseguró que el gobierno de Donald Trump no mantiene una persecución en contra de Maduro y que solo quiere que se vaya de Venezuela. "No es una persecución. No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya", afirmó.

Abrams no especificó si EEUU permitiría a Maduro tener bienes en ese país en un supuesto de que finalmente abandone la nación caribeña.

"La apelación pragmática y de un tono más suave de Abrams", dijo el NYT, "es un contraste con ocho meses de sanciones, aislamiento internacional y amenazas del gobierno de Trump de una posible intervención militar contra Maduro y su círculo cercano, acusados de aferrarse al poder y de haber manipulado las elecciones del año pasado".

En tanto, el Departamento del Tesoro tendría previsto señalar al líder chavista como el beneficiario del narcotráfico venezolano.

Conversaciones

Eso sí, según el diario, Abrams hizo una aclaratoria e intentó "reducir la confusión que hay en torno a los esfuerzos del gobierno de Trump para obligar a Maduro a que deje la presidencia" después de que tanto Trump como Maduro confirmaran la semana pasada que existen conversaciones secretas entre ambos gobiernos. Según Bloomberg, dichas conversaciones de EEUU con miembros del chavismo, en realidad, negocian la renuncia de Maduro.

"La noción de que estamos negociando es completamente equivocada", señaló Abrams, quien aseguró que los pocos contactos que ha habido por parte de la Casa Blanca han sido para reiterar su llamado de retomar el orden democrático en Venezuela.

"Ha habido mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería completamente predecible cómo es el mensaje muy ocasional desde Washington: 'Necesitan volver a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder", dijo.

En cuanto a los mensajes por parte de la cúpula socialista, Abrams dijo que han sido poco frecuentes y dudosos, por lo que considera que, probablemente, no todos habrían sido bajo el consentimiento de Maduro, pese a que mantenían la misma línea: el dirigente socialista seguiría en resistencia.