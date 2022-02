EEUU y Reino Unido aseguran que Rusia no ha retirado tropas y sigue acumulando fuerzas alrededor de Ucrania

Política

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado de Estados Unidos caracterizaron de "propaganda" los anuncios de Moscú. Rusia negó los informes.

Estados Unidos y Reino Unido aseguraron que Rusia no ha comenzado a retirar unidades militares alrededor de Ucrania y que sigue la acumulación de fuerzas militares en la zona. Washington denunció además las "falsas narrativas" lanzadas por Moscú sobre el conflicto, que mantiene en vilo a los mercados mundiales. Rusia negó los informes.

Poco después de que el Ministerio de Defensa ruso informara del repliegue de varias unidades castrenses en regiones limítrofes con Ucrania, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado de Estados Unidos caracterizaron de "propaganda" los anuncios de Moscú.

"Hemos visto lo opuesto en las semanas recientes, incluso en los días recientes. Más fuerzas rusas, no menos, en la frontera", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa tarde el miércoles. "Y -agregó- se están moviendo de manera preocupante hacia posiciones de combate". En los últimos días, Estados Unidos ha incrementado sus estimaciones de militares rusos concentrados cerca de Ucrania hasta los 150.000 efectivos, frente a los 100.000 de hace unas semanas.

Y, por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, aseguró este jueves que Rusia no ha comenzado a retirar sus tropas alrededor de Ucrania, sino que sigue adelante la acumulación militar, e incluso hizo referencia a la construcción de un puente entre Bielorrusia y las proximidades de Ucrania.

"Hemos visto lo contrario de algunas de las declaraciones (realizadas por Rusia), hemos visto un incremento de tropas en las últimas 48 horas, de hasta 7.000 soldados, hemos visto un puente construido desde Bielorrusia a Ucrania o cerca de Ucrania", declaró el político a su llegada a la segunda jornada de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas.

Wallace insistió en que se juzgará a Moscú "por sus acciones" e insistió en que la acumulación militar del Kremlin en torno a Ucrania sigue en este momento.

Preguntado por si podría ser contraproducente el refuerzo militar de la OTAN en el flanco oriental en un momento en el que Moscú asegura estar llevando a cabo una retirada de las fuerzas desplegadas en torno a Ucrania y la Alianza apuesta por el diálogo, el político británico dijo que "en absoluto".

"Lo que intentamos decir a Rusia es que las consecuencias de esta acumulación masiva, casi el 60% de las fuerzas de combate terrestre rusas en las fronteras de una nación soberana, provocarán el efecto contrario. En 2014, cuando invadiste de forma ilegal Ucrania y Crimea, terminaste con más tropas en tus fronteras, más gasto en defensa en la OTAN. Eso es lo que pasará, esa es la era estratégica que Putin potencialmente está a punto de crear si invade", expuso.

Afirmó que lo que se está convirtiendo en "trágicamente normal" es que Rusia utilice "actividades malignas y amenazas para tratar de salirse con la suya".

Wallace aseguró que el Reino Unido está empezando a preparar la duplicación de la presencia militar británica en Estonia, donde Londres lidera un grupo de combate desplegado desde 2017, y también indicó que ha puesto "en alerta" a 1.000 soldados más que se encuentran en el Reino Unido, pero que pueden trasladarse con rapidez "donde haga falta, si Rusia invade Ucrania".

Pese a que Moscú pide a la OTAN no aceptar nuevos miembros, en particular, Ucrania, el secretario de Defensa dijo que la política de "puertas abiertas" de la Alianza por la que van entrando en la organización más países "no va a cambiar".