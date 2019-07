El lapidario informe de Bachelet sobre Venezuela en el que llama a Maduro detener "de inmediato" violaciones de DDHH

Política

El texto resulta de la visita de la Alta Comisionada al país y se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, publicó hoy su informe sobre la situación en Venezuela en el que insta al régimen de Nicolás Maduro a "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país".

En el texto, la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH advierte que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él".

En el documento, Bachelet reconoce la existencia de más de 790 presos políticos, las agresiones y violaciones de DDHH por parte de los efectivos militares a cargo del orden público, la construcción por parte del Ejecutivo del monopolio de las comunicaciones socavando la libertad de expresión, y el efecto de las sanciones en una crisis económico que existía mucho antes de su aplicación. Agrega que "la situación sanitaria del país es grave", contabiliza en 1.557 los fallecidos en hospitales por falta de suministros y asegura que el Defensor del Pueblo "ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos".

-"Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones", afirmó Bachelet.

"Un sacerdote católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho".

"Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando".

Lea a continuación el comunicado completo de la oficina de la ONU y vea aquí el informe completo: