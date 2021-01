Un acalorado debate se vive en estos momentos dentro del Capitolio de Estados Unidos, el cual hace solo una semana fue violentado por manifestantes que defendían al presidente Donald Trump, y que ahora es la sede de la votación de un nuevo juicio político contra el mandatario.

Mientras los legisladores de la Cámara de Representantes debaten sobre si el jefe de Estado es apto para mantenerse en su cargo, Trump se sumó al debate público sobre el complicado clima político y social que vive el país.

A través de un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca, Trump señaló que "A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo".

En la misiva, el presidente afirma que "eso no es lo que yo defiendo, y no es lo que representa Estados Unidos", a lo que agrega que "hago un llamado a todos los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos".

"In light of reports of more demonstrations, I urge that there must be NO violence, NO lawbreaking and NO vandalism of any kind. That is not what I stand for, and it is not what America stands for." pic.twitter.com/uq2NJu64jQ