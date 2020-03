España declara "estado de alarma" frente a alza de contagios de coronavirus

Política

La medida permite al ejecutivo Limitar la circulación de personas y vehículos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e intervenir y ocupar transitoriamente fábricas, entre otras acciones.

Frente al alza de los casos de coronavirus registrados en España, que ya superan los 4 mil y las 120 muertes, el gobierno liderado por Pedro Sánchez decretó estado de alarma en el país ibérico.

La medida comprenderá a los próximos 15 días y permite al ejecutivo limitar la circulación de personas y vehículos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e intervenir y ocupar transitoriamente fábricas, entre otras acciones.

El estado permitirá al gobierno movilizar recursos para la crisis, en particular para temas sanitarios y económicos. La última vez se declaró esta situación en el país fue en 2010, en la crisis de los controladores aéreos.

"El gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos" afirmó Pedro Sánchez, y agregó que "estamos solo en la primera fase del combate contra el virus". Además, advirtió que la próxima semana los contagiados en España podrían ascender a 10 mil.

"Haremos desde el gobierno de españa lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta", sentenció el jefe del gobierno, e hizo un llamado de atención a los ciudadanos a seguir las medidas sanitarias necesarias.

Madrid, en particular, ha experimentado en las últimas horas un importante repunte de contagios por coronavirus hasta los dos millares de contagios y 40 fallecidos. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso, valora la posibilidad de cerrar la comunidad autónoma, informa Reuters, y el alcalde de la capital anticipa medidas más severas para restringir los movimientos de personas. En varios municipios de Barcelona los Mossos ya restringen los movimientos de unas 70.000 personas desde medianoche.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado hoy en una entrevista con TVE al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "tomar medidas más contundentes que afecten a la movilidad de las personas" para intentar detener el aumento de los casos de coronavirus en la comunidad de Madrid, donde se concentran más de la mitad de los casos de contagio confirmados en España. Reuters adelanta hoy que la presidenta de la comunidad autónoma se está planteando la limitación de movimientos y Aguado ha pedido hoy medidas "más contundentes", siguiendo los ejemplos de China e Italia, porque "todavía tenemos tiempo de actuar".

Aguado considera que, ante este "estado de alarma", Sánchez debería actuar "de manera más incisiva y rápida para contener la curva de crecimiento del virus". Cuando le han preguntado si está pidiendo a Sánchez que aplique el estado de alarma, dijo que no sabe si es la mejor medida, pero "no lo descarto". Manifiesta que si Madrid se cerrase, que no es competencia de la Comunidad, "de nada serviría si no se toman otras decisiones" como el cierre de la actividad aeroportuaria de Barajas, de la ferroviaria de Renfe o de las carreteras radiales. Ha señalado que si el Gobierno central toma esa decisión, "la acataremos" y añadió que ese tipo de medidas habría que hacerlas extensivas a todo el país.

Califica de "preocupante" la situación y declaró que, si no se actúa "rápido", aumentarán los casos de personas con coronavirus. Aguado insistió en la necesidad de que los ciudadanos se queden en casa para protegerse del "huracán silencioso" que es este virus y añadió que espera que se haga de manera voluntaria.

"El alcalde de Madrid anticipa medidas más severas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado la necesidad de que los madrileños eviten los desplazamientos innecesarios y las concentraciones de personas, sobre lo que ha indicado que "habrá que adoptar medidas más severas" para evitar dichas aglomeraciones.

"Se debe valorar cualquier paso en función de los escenarios, no debemos descartar ninguno. Yo transmito que no hay un escenario cerrado, otra cosa sería mentir a los ciudadanos. Es importante que todos adoptemos las medidas que se nos están indicados", ha expresado en una entrevista con Onda Madrid.

Ha insistido el regidor en la necesidad de que Sanidad les facilite más medios de protección para servidores públicos como policías o bomberos, de quienes ha dicho que en la actualidad son "héroes" y que siempre dan "lo mejor de sí mismos".

También ha vuelto a dirigirse a los jóvenes, de quienes ha dicho que son "la mejor garantía" del futuro. "Ahora les corresponde a ellos dar una demostración de coraje y entender que no estamos en días de vacaciones, sino en días de compromiso. Tienen que tratar de no contagiarse pero también porque ellos puede contagiar a personas en riesgo", ha dicho. Por ello ha vuelto a pedir que se realicen "trayectos únicamente imprescindibles y el resto de tiempo quedarse en casa".

Ayer, la Generalitat de Catalunya decidió en consejo extraordinario confinar a la población del área de la Conca d'Òdena (Barcelona), unas 70.000 personas, tras el foco de coronavirus declarado en Igualada (Barcelona), que afecta a los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, los cuales están cerrados desde anoche a las 21:00 horas. Hasta la medianoche se permitió a los residentes que no son de estas localidades que abandonen estas poblaciones, tomando datos de hacia dónde se dirigen; después no se podrá salir, salvo las prestaciones de servicios esenciales.

Con una previsión de al menos 15 días, el confinamiento se prolongará hasta que lo determine el comité técnico y asesor, y durante este plazo los Mossos desplegarán un cierre perimétrico con 29 puntos, y con un servicio interno y un grupo de apoyo que se dedicará a hacer el aprovisionamiento de las tiendas y la distribución de comida y farmacias de estas poblaciones.

Para el cierre de los municipios se ha asignado un equipo de 106 efectivos de los Mossos y que está dividido en tres grupos de trabajo: uno de control perimétrico; otro, de asistencia al ciudadano, y uno de dotaciones con la capacidad de hacer los acompañamientos para garantizar la prestación de los servicios públicos básicos, como limpieza y abastecimiento.