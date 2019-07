Fallece Ross Perot, el multimillonario estadounidense que llegó a ser candidato presidencial

Política

El empresario, que se presentó para el puesto en la Casa Blanca en 1992 y 1996, murió en Dallas a los 89 años.

El multimillonario de Dallas, Ross Perot, que ofreció su experiencia empresarial y su sabiduría hogareña a los votantes estadounidenses como candidato a la presidencia en 1992 y 1996, falleció este martes a los 89 años, en su casa de Dallas, según un comunicado de la familia.

"Si alguien tan bendecido como yo no está dispuesto a limpiar el granero, ¿quién lo hará?", dijo durante su campaña de 1992.

Antes de llegar a la política estadounidense por sorpresa, Perot hizo lo mismo con los negocios estadounidenses. Vendió Electronic Data Systems, la primera firma que fundó, a General Motors por US$ 2.600 millones, y la segunda, Perot Systems, a Dell por US$ 3.900 millones. El fallecido multimillonario acumuló un patrimonio neto de US$ 4.400 millones, según el índice Bloomberg Billionaires.

Perot comenzó a llamar a los líderes estadounidenses sobre el déficit presupuestario federal en 1988, describiendo el problema como una "tía loca que mantenemos en el sótano" que algún día estallaría y causaría estragos. Intensificó sus críticas en 1991, cuando una recesión económica y una creciente tasa de desempleo estaban salpicando las calificaciones de aprobación del presidente republicano, George H.W. Bush.