Proyecto del Congreso elevaría en 50% el salario mínimo para trabajadores agrarios.

El nuevo régimen agrario que podría aprobar el Congreso generaría la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo formales, entre empleos directos e indirectos, advirtieron diversos gremios empresariales del sector.

Señalaron que algunas de las nuevas medidas que ha contemplado la comisión especial del Congreso en la nueva ley agraria implica el alza de los costes laborales en 61%, ya que genera un incremento del 50% en la remuneración mínima vital, lo cual conlleva al incremento también de gratificaciones y CTS, fuera de incorporar nuevas asignaciones de alimentación y transporte.

Si anteriormente la Ley 27360 contemplaba un jornal de S/ 57,5 (cerca de US$ 16) que contenía todos los beneficios laborales, ahora el nuevo proyecto de ley que está en discusión plantea un jornal de S/ 92,5 (US$ 23 aproximadamente) lo que conllevaría al cierre de más de cientos de empresas del sector, refirieron.

"Tras el alza exagerada de los costes laborales y de producción, las empresas agroexportadoras se verán obligadas a replantear sus inversiones, contrataciones y nivel de producción. De esta forma muchas de ellas incurrirán en pérdidas y otras varias desaparecerán. Uno de cada tres agricultores se vean afectados y pierdan su trabajo", sostuvieron.

La advertencia es de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), junto con el Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH), la Asociación de Productores de críticos del Perú (ProCitrus), la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (ProVid), la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (ProArándanos), y los Productores de Palta Hass del Perú (ProHass).

"Los efectos en la generación de empleo, en el caso por ejemplo de los cultivos de espárragos, se perderían alrededor de 3.8 millones de jornales anuales lo que representa S/ 145 millones (unos US$ 40 millones) que dejarán de percibir los trabajadores y familias cada año. Los productores de uva de mesa perderán 6 millones de jornales lo que representa S/ 226 millones (US$ 62 millones ) de ingresos para los agricultores; en palta la pérdida sería de 1 millón de jornales al año lo que significa S/ 39 millones (unos US$ 10 millones) de ingresos para los trabajadores; y en arándanos 8 millones de jornales que representa S/ 320 millones (US$ 88 millones) de ingresos para los trabajadores y sus familias ", indicó Alejandro Fuentes, presidente de AGAP.

Por otro lado, los cultivos también se verían afectados debido a la incapacidad de pagar más mano de obra por el abrupto incremento en el sobrecoste, generando una reducción en las hectáreas productivas de 70.000 hectáreas.

"Si con la Ley 27360 se lograba un margen antes de gastos financieros tales como: espárragos (17.4%), de palta (29%), de arándanos (19.9%), de uva (17.4%) y de mango (12.8%), con la propuesta de la Comisión del Congreso los márgenes se reducirían significativamente alcanzando los siguientes niveles: espárragos a un 9.6%, palta a un 18.7%, arándanos a un 5.4%, uva a un 8.5% y mango a un 6.1%" señaló Fuentes.

"El sector agrícola ha sido una pieza clave para el desarrollo del Perú en los últimos años. Actualmente, la agricultura representa el 40% de las exportaciones no tradicionales y el 12% de las totales, abarcando el 5.6% del total del PBI. Previamente a la derogatoria de la Ley Agraria, este sector generaba el 16% del empleo formal en el Perú, siendo 1 de cada 4 empleos los generados por el sector agrícola no tradicional", señaló Fuentes.

Afectación en espárragos: Según detalla Juan José Gallino, presidente del IPEH, por efecto de la nueva Ley Agraria, en lo que se refiere a espárragos, los pequeños, medianos y grandes productores que tenían previsto la producción de más de 173 mil toneladas en más de 21 hectáreas de cultivo para la campaña 2019/2020 estarían perdiendo el 30% del volumen del total del campo, esto significa que habrá una pérdida por exportaciones de más de 74 mil toneladas, lo que se traduce en pérdidas para el país de más de US$ 230 millones en divisas por año. Además, el 100% de los pequeños agricultores no soportarán los sobrecostos que la Ley impone y desaparecerán.

Afectación en uvas de mesa: En lo que respecta a la producción de uvas de mesa, Manuel Yzaga, presidente de Provid, indica que de los más de 723 productores de uvas de mesa (entre pequeños, medianos y grandes) estarían perdiendo más de 7.4 mil hectáreas de cultivo, esto significa que habrá una pérdida de exportaciones para el país de más de 139 mil toneladas, lo que se traduce en más de US$ 348 millones.

Afectación en paltas: En el caso de los cultivos de Palta, el presidente de ProHass, Juan Carlos Paredes, señala que los campos de palto hass se verán afectados por la pérdida de 3.250 hectáreas, y un freno para las plantaciones nuevas de aproximadamente 3.500 hectáreas por año, lo que representaría una pérdida para el país de US$126 millones en divisas por año.

Afectación en arándanos: Por su parte, Daniel Bustamante, presidente de ProArándanos, alertó que 5.000 hectáreas de cultivo de arándanos corren el riesgo de desaparecer, lo que significaría una pérdida de US$ 290 millones en divisas por año.