Greta Thunberg envió mensaje a Chile y pidió ayuda para llegar a Cop25 en Madrid

Greta Thunberg, la líder activista que se ha convertido en icono de la actual campaña contra el cambio climático, reaccionó este viernes al anuncio de la suspensión de la próxima cumbre de Naciones Unidas, que iba a realizarse en Santiago y que ahora se celebrará en Madrid.

A través de redes sociales la joven sueca pidió ayuda a sus seguidores para ajustarse al nuevo escenario.

“Luego de que COP25 fuera oficialmente trasladada de Santiago a Madrid necesitaré algo de ayuda”, señaló en su cuenta de Twitter. “Resulta que he viajado por la mitad del mundo, en la dirección contraria. Ahora necesito encontrar una forma de cruzar el Atlántico en noviembre… Si alguien me puede ayudar a encontrar transporte estaré muy agradecida”.

La activista lamentó la suspensión del evento en nuestro país y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad a los chilenos.

“Siento mucho que no podré visitar Sudamérica y Centroamérica en esta ocasión. Lo esperaba con ansias. Pero, por supuesto esto no se trata de mí ni de mis experiencias o de a dónde quisiera viajar. Estamos en una emergencia climática y ecológica”, explicó.

“Le envío todo mi apoyo a las personas en Chile”, concluyó.

I’m so sorry I’ll not be able to visit South and Central America this time, I was so looking forward to this. But this is of course not about me, my experiences or where I wish to travel. We’re in a climate and ecological emergency.

I send my support to the people in Chile.