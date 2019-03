Guaidó asegura que Maduro “no puede actuar en su contra” por eso arremete contra sus compañeros

Política

También explicó que solicitarán "lo que sea necesario" para lograr el cese de usurpación "al menor costo posible". "Estamos hablando con todos los gobiernos".

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ofreció declaraciones sobre la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero, desde una rueda de prensa llevada a cabo este jueves y cuestionó el hecho de que Nicolás Maduro arremeta en contra de sus hombres de confianza.

"El régimen está de salida. El anterior gobierno no protege a nadie. Funcionarios del Sebin, hay consecuencias directas al ejecutar órdenes inconstitucionales. Ya sus jefes llamaron a exculparse, que ellos no dieron la orden. Nicolás Maduro o no se atreve a encarcelarme o no manda, perdió la cadena de mando", expresó este jueves Guaidó.

"Estamos ante un régimen muy débil, que desgobierna, que no tiene autoridad y que no tiene cadena de mando", dijo sobre los hechos presentados en contra de Marrero.

Asimismo, aseguró que, como no pueden actuar en su contra, arremeten en contra de sus compañeros. "¿Cuál es el mensaje, que van a ir por mí? Como diríamos en La Guaira, ¡dale!", expresó el presidente interino.

Marrero fue detenido este jueves en la madrugada, luego de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaran su residencia en la urbanización Los Naranjos en Caracas.