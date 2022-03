Invasión día 14: Biden evalúa sanciones a estatal rusa de energía atómica y Ucrania se abre a neutralidad

Política

Un portavoz del Kremlin dijo que para lograr el objetivo de garantizar el estatus neutral de Ucrania, preferiría hacerlo a través de conversaciones, más que una acción militar.

Nuevos reportes han surgido diciendo que la Casa Blanca estaría evaluando sumar a su reciente embargo de hidrocarburos rusos nuevas sanciones económicas, esta vez dirigidas a la industria de energía nuclear de Rusia, en medio de marcados repuntes en los mercados globales ante la perspectiva de que la guerra en Ucrania podría hallar una salida diplomática.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden está considerando imponer sanciones a la empresa estatal rusa de energía atómica, Rosatom, uno de los principales proveedores de combustible y tecnología para las centrales eléctricas de todo el mundo, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato.

No se ha tomado una decisión definitiva y la Casa Blanca está consultando con actores de la industria de energía nuclear sobre el posible impacto, según las fuentes. Rosatom y sus filiales representan alrededor del 35% del enriquecimiento de uranio mundial y tiene acuerdos para enviar el combustible nuclear a países de toda Europa.

No está claro qué significarían las sanciones para las plantas nucleares estadounidenses y los importadores de combustible. Rusia representó el 16,5% del uranio importado por EEUU en 2020 y el 23% del uranio enriquecido necesario para alimentar la flota de reactores nucleares comerciales del país gobernado por Biden, según Bloomberg.

Cualquier castigo también tendría que eximir el trabajo que Rosatom realiza con Irán bajo los términos del acuerdo nuclear actualmente en negociación y que EEUU busca zanjar exitosamente.

Salida diplomática

Mientras tanto, los mercados globales experimentaron una jornada de optimismo ante la posibilidad de que el conflicto geopolítico se resuelva pronto, ya que en las últimas horas las posturas de Ucrania y de Rusia parecen haberse acercado. En concreto, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky estaría dispuesto a no continuar solicitando la entrada a la OTAN, además de ciertas concesiones sobre el estatus de algunos territorios.

Por su parte, un alto asesor ucraniano política exterior dijo que su país está abierto a discutir las exigencias de neutralidad de Rusia, siempre que se den garantías de seguridad, aunque no "cederá ni un solo centímetro" de territorio. Por su parte, Zelensky dijo a Bild TV que "sólo después de las conversaciones directas entre los dos presidentes se puede poner fin a esta guerra".

Más temprano, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova señaló en una sesión informativa que los objetivos de Moscú no incluyen el derrocamiento del Gobierno de Kiev.

El petróleo marcó sus primeras bajas después de tres sesiones al alza, con el Brent retrocediendo un 13% hasta los US$ 111 el barril, mientras y el WTI cayendo 11% a US$ 108.

En Wall Street, los principales índices experimentaron un salto y el Nasdaq tuvo su mejor jornada en exactamente un año, mientras que en Europa, tanto el DAX alemán como el Euro Stoxx 50 anotaron su mayor salto diario desde el 24 de marzo de 2020.

Defensa europea

Por su parte, los líderes de la Unión Europea se comprometerán a gastar "sustancialmente" más dinero en defensa y seguridad, así como a condenar enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Esto se produce después de que el bloque aprobara el financiamiento de US$ 548 millones parra suministros letales y no letales para Kiev.

Los países miembros también anunciaron una nueva ronda de sanciones dirigidas a funcionarios de alto rango y oligarcas rusos en represalia por la invasión a Ucrania por parte de Moscú. Las nuevas acciones también incluirán restricciones al sector marítimo y excluirán a tres bancos bielorrusos del sistema bancario Swift, dijo Francia, que ocupa la presidencia del Consejo Europeo, en una serie de tuits.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una ayuda de emergencia de US$ 1.400 millones para Ucrania con el fin de financiar gastos y apoyar la balanza de pagos, informó hoy el gobernador del banco central ucraniano, Kyrylo Shevchenko, en un comunicado al que tuvo acceso Reuters.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, había adelantado en un foro organizado por el Financial Times que este monto se suma a los US$ 700 millones desembolsados ​​a Ucrania por el FMI en diciembre y otros US$ 2.700 millones en reservas de emergencia que recibió como parte de una asignación del FMI en agosto.

Rusia en default

Rusia, por su parte, ya resiente los efectos del bloqueo y está ad portas de un incumplimiento de pago de bonos, advirtió Fitch Ratings, será "inminente" dijo la clasificadora citando el aislamiento económico del país después de una ola de sanciones. Rosneft y otras grandes empresas rusas enfrentan vencimientos de deuda entre hoy y mañana. En tanto, Starbucks, McDonald's y Coca-Cola se unieron al flujo constante de empresas que suspenden operaciones o se retiran de Rusia.

