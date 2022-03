Invasión día 14: El Kremlin compromete corredores humanitarios, mientras Fitch advierte sobre "inminente" default de Rusia

Política

Los líderes de la UE se comprometen a gastar "sustancialmente" más dinero en defensa y seguridad.

Rusia acordó abrir corredores humanitarios en partes de Ucrania durante 12 horas para permitir que los civiles escapen de varias ciudades, dijo la viceprimera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk en un comunicado enviado por correo electrónico, incluso cuando Estados Unidos advirtió que las fuerzas rusas estaban intensificando su bombardeo de Kiev.

Mientras tanto, los líderes de la UE se comprometen a gastar "sustancialmente" más dinero en defensa y seguridad, así como a condenar enérgicamente la invasión rusa de Ucrania, en la previa a la reunión en Versalles, Francia, a partir de este jueves. Esto se produce después de que el bloque aprobara el financiamiento de US$ 548 millones parra suministros letales y no letales para Kiev.

Los países miembros también anunciaron una nueva ronda de sanciones dirigidas a funcionarios de alto rango y oligarcas rusos en represalia por la invasión a Ucrania por parte de Moscú. Las nuevas acciones también incluirán restricciones al sector marítimo y excluirán a tres bancos bielorrusos del sistema bancario SWIFT, dijo Francia, que ocupa la presidencia del Consejo Europeo, en una serie de tuits.

También te puede interesar: Bitcoin supera los US$ 42.000 tras "inédito" comunicado de Yellen

Para la jornada de este miércoles también está previsto que la junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional discuta la aprobación US$ 1.400 millones en fondos de emergencia para ayudar a Ucrania a responder a la invasión de Rusia, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Georgieva adelantó en un foro organizado por el Financial Times que este monto se suma a los US$ 700 millones desembolsados ​​a Ucrania por el FMI en diciembre y otros US$ 2.700 millones en reservas de emergencia que recibió como parte de una asignación del FMI en agosto.

También te puede interesar: Bolsas globales repuntan ante señales de acercamiento entre Ucrania y Rusia pero el petróleo no cede y ya supera los US$ 130

Rusia en default

Rusia, por su parte, ya resiente los efectos del bloqueo y está ad portas de un incumplimiento de pago de bonos, advirtió Fitch Ratings, será "inminente" dijo la clasificadora citando el aislamiento económico del país después de una ola de sanciones. Rosneft y otras grandes empresas rusas enfrentan vencimientos de deuda entre hoy y mañana. Mientras que Starbucks Corp. , McDonald's y Coca-Cola Co. se unieron al flujo constante de empresas que suspenden operaciones o se retiran de Rusia.

¿Qué pasa en los mercados? Los futuros de acciones estadounidenses y europeas suben este miércoles, luego de que los operadores evaluaran los riesgos de un aumento en los precios de las materias primas tras la invasión rusa de Ucrania. Las cotizaciones europeas suben un 2%, mientras que los futuros S&P 500 y Nasdaq 100 obtienen ganancias más modestas.

En desarrollo...