Invasión en día 12: Petróleo salta a US$ 139 mientras UE estudia cortar compras de crudo a Rusia 80% este año

El incremento a un nuevo máximo desde 2008 se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera que la Casa Blanca discute con sus aliados suspender las importaciones de energéticos desde Rusia.

Los precios del petróleo se dispararon en las primeras negociaciones del lunes, debido a que Estados Unidos y sus aliados evalúan la posibilidad de prohibir la importación de productos petroleros y energéticos rusos, una medida que podría aumentar la presión económica a medida que más empresas se retiran del país en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que cumplió su día 12.

Los precios del crudo registraron este lunes el mayor salto diario de la historia, con el Brent llegando a casi US$ 140 por barril, aunque luego se moderó cerca de US$ 124, mientras que el WTI se ubicó en torno a US$ 120.

El incremento de los precios a un nuevo máximo desde 2008 se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera el domingo que estaba discutiendo una prohibición petrolera con aliados y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Casa Blanca se había mostrado previamente reacia a considerar la medida, advirtiendo que aumentaría los precios para los consumidores.

Por su parte, la Comisión Europea está estudiando alternativas para disminuir su dependencia de los recursos energéticos rusos, que podría reducir las necesidades de importación en casi 80% este año, informaron dos funcionarios a Bloomberg.

El plan, que será presentado este martes, incluirá medidas como aprovechar nuevos suministros de gas y mejoras en la eficiencia energética para lograr la independencia del mayor proveedor de combustibles fósiles mucho antes de 2030, la fecha proyectada previamente.

Mientras Rusia continuaba con sus ataques, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, defendió el lunes los lazos de su país con Rusia y dijo que la discordia fue "sembrada por terceros". El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró durante el fin de semana que la guerra continuará hasta que Ucrania acepte sus demandas, atenuando las esperanzas de un acuerdo negociado.

Las fuerzas rusas han continuado su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en Járkov (este), la segunda mayor ciudad, y las regiones de Sumy (noreste) y Odesa (sur), informaron las autoridades ucranianas.

"Desde el comienzo del día 12 (de la invasión rusa), el enemigo continuó realizando ataques con cohetes-bomba y artillería contra los asentamientos de Ucrania", señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas en su último parte.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes para abordar la situación humanitaria en Ucrania tras once días de ofensiva militar rusa que han causado la muerte de más de 2.000 civiles y la huida de más de un millón de personas. Una fuente diplomática apuntó a Efe que en la reunión comparecerán el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, y la directora ejecutiva de Unicef, Cathy Russel.

Amenaza a inflación global

Los productos básicos de granos y metales también han aumentado debido a las preocupaciones sobre el caos en los flujos de materias primas debido a la invasión y las sanciones a Rusia que están convirtiendo a la potencia de los recursos en un paria global. Las monedas vinculadas a las materias primas, como el dólar australiano, se fortalecieron.

Los operadores se amontonaron en las opciones de que el petróleo podría aumentar aún más después de alcanzar su nivel más alto desde 2008, y algunos incluso hicieron apuestas de bajo costo de que los futuros subirán por encima de los 200 dólares antes de fines de marzo.

La economía global ya estaba luchando con una alta inflación debido a la pandemia. La Reserva Federal y otros bancos centrales clave ahora enfrentan la difícil tarea de endurecer la política monetaria para contener el costo de vida sin alterar la expansión económica o agitar los activos de riesgo.

