Invasión en día 12: Rusia se convierte en el país más sancionado del mundo

Política

Mientras tanto, EEUU y sus aliados evalúan la posibilidad de prohibir la importación de hidrocarburos rusos, lo que generó una explosiva alza en los precios del petróleo.

Rusia superó a Irán y Corea del Norte para convertirse en el país más sancionado del mundo tras la seguidilla de acciones punitivas llevadas a cabo por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados como respuesta a la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, a lo que se suman las decisiones tomadas de forma independiente por distintas multinacionales, contribuyendo a un aislamiento continuo del país gobernado por Vladimir Putin en el día 12 de la invasión.

Según datos de la plataforma de monitoreo de sanciones Castellum.ai, Rusia se convirtió en blanco de 2.778 nuevas sanciones a partir del 22 de febrero, cuando un conjunto de países liderados por EEUU y la UE ya anunciaban nuevos castigos fnancieros contra Moscú, luego de que el país euroasiático diera un reconocimiento oficial a dos territorios separatistas del este de Ucrania.

Te puede interesar: Avance del petróleo derriba a las bolsas mundiales y S&P 500 sufre mayor caída desde octubre de 2020

Al día de hoy, el número de sanciones impuestas a Rusia superó las 5.530. Irán, que se encuentra en segundo lugar de la lista, ha recibido 3.616 medidas punitivas durante la última década, la mayoría por su programa nuclear y apoyo a grupos armados en distintos países del Medio Oriente. Detrás de estos dos países figuran Siria, Corea del Norte, Venezuela, Myanmar y Cuba.

La gran mayoría de las sanciones contra Rusia desde el 22 de febrero son contra personas –2.427, según Castellum.ai– en comparación con las 343 contra entidades, que generalmente son empresas o agencias gubernamentales. El país que lidera en el número de acciones es Suiza, con 568 medidas punitivas, frente a las 518 de la UE y las 512 de Francia, mientras que EEUU ha impuesto 243.

La presión sobre Moscú ha aumentado prácticamente todos los días, con empresas que se retiran o suspenden sus operaciones en el país en señal de protesta o bien por efectos comerciales y/o legales de las sanciones.

Te puede interesar: Tik Tok y Netflix se suman a éxodo desde Rusia mientras crece tensión nuclear en Ucrania

Golpe energético

Mientras tanto, EEUU y sus aliados evalúan la posibilidad de prohibir la importación de productos petroleros y energéticos rusos, generando una explosiva alza en los precios del petróleo durante las primeras negociaciones de hoy lunes. La medida podría aumentar la presión económica a medida que más empresas se retiran del país en respuesta a la invasión.

Los precios del crudo registraron este lunes el mayor salto diario de la historia, con el Brent llegando a casi US$ 140 por barril, aunque luego se moderó cerca de US$ 124, mientras que el WTI se ubicó en torno a US$ 120.

El incremento de los precios a un nuevo máximo desde 2008 se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera el domingo que estaba discutiendo una prohibición petrolera con aliados y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Casa Blanca se había mostrado previamente reacia a considerar la medida, advirtiendo que aumentaría los precios para los consumidores.

Por su parte, la Comisión Europea está estudiando alternativas para disminuir su dependencia de los recursos energéticos rusos, que podría reducir las necesidades de importación en casi 80% este año, informaron dos funcionarios a Bloomberg.

El plan, que será presentado este martes, incluirá medidas como aprovechar nuevos suministros de gas y mejoras en la eficiencia energética para lograr la independencia del mayor proveedor de combustibles fósiles mucho antes de 2030, la fecha proyectada previamente.

Te puede interesar: Fondos de BlackRock y VanEck expuestos a Rusia pierden 80% de su valor en el año

Campo de batalla

Mientras Rusia continuaba con sus ataques, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, defendió el lunes los lazos de su país con Rusia y dijo que la discordia fue "sembrada por terceros". El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró durante el fin de semana que la guerra continuará hasta que Ucrania acepte sus demandas, atenuando las esperanzas de un acuerdo negociado.

Las fuerzas rusas han continuado su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en Járkov (este), la segunda mayor ciudad, y las regiones de Sumy (noreste) y Odesa (sur), informaron las autoridades ucranianas.

"Desde el comienzo del día 12 (de la invasión rusa), el enemigo continuó realizando ataques con cohetes-bomba y artillería contra los asentamientos de Ucrania", señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas en su último parte.

Una tercera ronda de negociaciones entre delegados de ambos países terminó sin mayores resultados, salvo "pequeños avances positivos en mejorar la logística de los corredores humanitarios", dijo el asesor del gobierno ucraniano Mykhailo Podolyak, señalando que las conversaciones persisten en busca de un alto al fuego efectivo.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de urgencia para abordar la situación humanitaria en Ucrania, tras once días de ofensiva militar rusa que han causado la muerte de más de 2.000 civiles y la huida de más de 1,5 millones de personas.