Invasión en día 13: Biden confirma embargo a petróleo ruso y Reino Unido se suma a las restricciones

Política

La Unión Europea podría revelar un plan tan pronto como esta semana para emitir bonos de manera conjunta para financiar el gasto en energía y defensa.

El alza en los precios del petróleo continuó este martes su loca carrera ascendente, a medida que la invasión rusa a Ucrania no sólo afecta la oferta de energía sino que amenaza las cadenas logísticas.

La escalada era impulsada desde temprano por versiones de que el presidente de Estados Unidos se preparaba para anunciar hoy mismo un bloqueo a las importaciones rusas de energéticos. Y tal como se esperaba, Joe Biden confirmó efectivamente esta tarde el embargo, que incluirá al petróleo, el Gas Natural Licuado (GNL) y el carbón exportado por Rusia.

El jefe del gobierno estadounidense reconoció que la decisión tendrá un costo para sus ciudadanos, pero dijo que están unidos en el objetivo de presionar al presidente ruso Vladimir Putin para detener su ofensiva, y destacó que la crisis es un recordatorio de que el país debe avanzar hacia la independencia energética.

Biden aseguró además que se tomó la medida luego de consultar con sus aliados. Por su parte, Reino Unido resolvió imponer sus propias restricciones, que se irán implementando de manera progresiva en los próximos meses, y que no incluirán las importaciones de gas, un insumo clave para las industrias en Europa.

Los contratos de WTI con entrega en abril subían 4,8% a US$ 125,16 por barril a las 08:47 AM de Nueva York, mientras que el Brent con despacho para mayo trepó 5,4% a US$ 129,82.

Alto el fuego

Ucrania y Rusia dijeron que harían su cuarto intento este martes para establecer un corredor humanitario para los civiles que huyen de las áreas de intensos combates después de que las violaciones rusas y una disputa sobre dónde llegarían los evacuados arruinaran los acuerdos anteriores.

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo en un comunicado en video que la violencia se detendría durante 12 horas a lo largo de una ruta que se extiende desde la ciudad de Sumy, a 32 KM de la frontera rusa, hasta la ciudad central de Poltava. Solo se acordó una ruta, dijo, y han comenzado las evacuaciones.

Sin embargo, destacando la fragilidad del esfuerzo, el ejército de Rusia dijo que estaba abriendo corredores humanitarios desde cinco ciudades: la capital, Kiev, la segunda ciudad más grande, Kharkiv, Chernikiv, Sumy y Mariupol, pero no dijo a dónde conducirían. Ucrania ha rechazado las medidas para dirigir a los evacuados a Rusia o su aliado Bielorrusia.

A medida que la escalada de las hostilidades amenaza cada vez más a la economía mundial, la Unión Europea podría revelar un plan tan pronto como esta semana para emitir bonos de manera conjunta para financiar el gasto en energía y defensa para ayudar al bloque a hacer frente a las consecuencias.

El futuro de las áreas separatistas

Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy indicó que estaba preparado para discutir asuntos territoriales, incluido el futuro de dos áreas separatistas en el este de Ucrania que Rusia reconoció como independientes como preludio de la invasión de Putin.

Pero dejó en claro que no está listo para cumplir con las demandas de Putin, que son una reescritura de la constitución de Ucrania para dar a esos territorios una independencia total.

"Podemos discutir y llegar a un compromiso sobre cómo vivirán estos territorios", dijo Zelenskiy en una entrevista con ABC TV el lunes que fue transmitida en parte por los medios de Rusia el martes. "Estoy listo para el diálogo, no estamos listos para la capitulación".

Mercados repuntan

Las acciones en Europa suben junto con los futuros de EE. UU. después de que Bloomberg informara que la Unión Europea está considerando la venta conjunta de bonos para ayudar a contrarrestar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Los bonos cayeron y el euro se fortaleció.

El índice Stoxx Europe 600 revirtió una caída inicial para subir más de un 1% este martes, listo para su primer avance en cuatro días, ante la posibilidad de un mayor estímulo del banco central. Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 también suben. El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó siete puntos básicos y los bonos alemanes suben nueve puntos básicos. El diferencial entre los rendimientos italiano y alemán a 10 años, un indicador clave de riesgo en la zona del euro, se estrechó.

G7 y la seguridad alimentaria

Mientras el conflicto amenaza con prolongarse, Alemania organizará una reunión especial de ministros de agricultura de los países del Grupo de los Siete para el 11 de marzodonde discutirán el impacto de la guerra en la seguridad alimentaria mundial y cómo estabilizar los mercados, dijo el ministerio de agricultura en un comunicado.

En desarrollo...