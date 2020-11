Joe Biden llama a la unidad en su primer discurso: “Es hora de sanar en EEUU”

Política

El presidente electo dejó claro que “soy un orgulloso demócrata pero gobernaré como presidente de todos en EEUU".

Cerca de las 10:30 de la noche, y con una introducción de su vicepresidenta, Kamala Harris, comenzó su primer discurso hacia la nación y el mundo el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien hoy finalmente fue proclamado como el ganador de la contienda por las cadenas de medios norteamericanas.

Desde Wilmington, Delaware, el nuevo mandatario hizo un llamado a la unidad. "Es hora de sanar a EEUU", señaló, agregando que "soy un orgulloso demócrata, pero gobernaré como presidente de todos en EEUU".

"Trabajaré para ser un presidente que busca no dividir sino unificar. No veré estados rojos y estados azules, siempre veré a EEUU", aseguró.

En línea con lo anterior, Biden celebró que "la gente de esta nación ha hablado, nos ha entregado una victoria clara, una victoria convincente, una victoria para nosotros, el pueblo". Pero, también reconoció sentirse "honrado por la confianza que han depositado en mí", y destacó las masivas celebraciones a lo largo y ancho del país.

En su llamado a la unidad, el nuevo presidente también le habló a quienes no lo apoyaron en estas elecciones. "Para todos los que votaron por el presidente Trump, entiendo su decepción esta noche. Me he perdido un par de veces, pero ahora démonos una oportunidad", dijo.

Junto con ello, el nuevo presidente hizo un llamado a que todos se vuelvan a escuchar. "Es hora de dejar de lado la retórica dura, bajar la temperatura, volver a vernos, escucharnos de nuevo, y para avanzar, tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos", dijo, asegurando que "ellos no son nuestros enemigos, son estadounidenses".

Biden también aprovechó su intervención para agradecer, tanto a quienes "lucharon durante años para que esto sucediera", como a quienes "se ofrecieron como voluntarios y trabajaron en las urnas en medio de esta pandemia, funcionarios electos locales, merecen un agradecimiento especial de toda la nación", agregó.

Harris, por su parte, agradeció a cada persona que los apoyó tanto en su camino como en la campaña. "Los estadounidenses marcaron el comienzo de un nuevo día", dijo la vicepresidenta electa, quien afirmó que "Nosotros tenemos el poder para construir un futuro mejor". "La democracia es tan fuerte como nuestra voluntad de luchar por ella", aseguró.

"Sé que los tiempos han sido desafiantes, especialmente los últimos meses. El duelo, la tristeza y el dolor, las preocupaciones y las luchas, pero también hemos sido testigos de su coraje, su resistencia y la generosidad de su espíritu", dijo Harris, quien agregó que "durante cuatro años, ustedes marcharon y se organizaron por la igualdad y la justicia, por nuestras vidas y por nuestro planeta y luego votaron".

"Entregaron un mensaje claro: eligieron la esperanza y la unidad, la decencia y la ciencia, y sí, la verdad. Eligieron a Joe Biden", celebró Harris, quien también hizo un reconocimiento a las mujeres y niñas de todas las razas y procedencias. "Si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la última. Todas las niñas que miran esta noche ven que este es un país de posibilidades", afirmó.