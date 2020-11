Joe Biden vence a Donald Trump y se convierte en el nuevo presidente de EEUU

Política

El mandatario electo logró adjudicarse los votos de Pensilvania, que dejaron a Trump fuera de la competencia.

Luego de cuatro días de conteos, por fin la espera habría terminado. De acuerdo a proyecciones de último minuto realizadas por las principales cadenas de medios estadounidenses, Joe Biden ya cuenta con los 270 votos necesarios en el colegio electoral para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.

Según CNN, los 20 votos de Pensilvania implican que el demócrata suma 273 votos en el colegio electoral, lo que lo convierte en el mandatario número 46 del país. Donald Trump, en tanto, sumaría 213 sufragios.

The New York Times le adjudica 273 votos al exvicepresidente de Obama y 214 a Trump, proyección similar a la que realiza NBC News. The Associated Press, en tanto, es más optimista aún, y proyecta que Biden ya tiene 284 votos, mientras que el actual mandatario solo 214.

De acuerdo a datos de este último medio, la victoria del demócrata se proyecta cuando cuenta con el 50,6% de los votos, equivalentes a 74.847.834 sufragios. Su contrincante, en tanto, sumaría el apoyo de 70.591.531 personas, correspondientes al 47,7% de quienes participaron.

Incluso Fox News, fuertemente ligado al Partido Republicano y al presidente Trump durante su mandato, ya le adjudica la presidencia a Biden, y con 290 votos en el colegio electoral, frente a solo 214 que sumaría el actual mandatario.

Su cuenta de Twitter fue la plataforma que Biden eligió para reconocer la victoria. "EEUU, me siento honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí", escribió el nuevo presidente.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Si bien durante la semana Biden declaró estar seguro de que contaba con los votos necesarios para alcanzar la presidencia, evitó autoproclamarse anticipadamente. "Nunca lo olvides: los recuentos no son solo números. Representan votos y votantes, hombres y mujeres que ejercen el derecho fundamental a que se escuche su voz", dijo el viernes por la noche.

Minutos después de que el nuevo mandatario fuera proclamado, la descripción de su cuenta de Twitter fue actualizada, acorde a su nuevo cargo. "Presidente electo, esposo de @DrBiden, orgulloso padre y abuelo. Listo para reconstruir mejor para todos los estadounidenses", se lee en su perfil.

Con la victoria de Biden, Kamala Harris se convierte en la primera mujer, primera afroamericana y primera asioamericana en llegar a la vicepresidencia de la principal economía del mundo. La senadora también agradeció la victoria a través de su Twitter, que ahora destaca que es la "vicepresidenta electa de EEUU. Senadora, esposa, Momala, tía. Luchando por la gente. She/her".

En su cuenta, escribió que "Esta elección es sobre mucho más que @Joe Biden o yo. Se trata del alma de EEUU y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos".

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Pero Biden por sí mismo también pasará a la historia, ya que asumirá la presidencia el 20 de enero de 2021 con 78 años, lo que lo convertirá en el mandatario de mayor edad en comenzar el cargo.

El rechazo de Trump

Tal como lo había anticipado durante la semana, incluso acusando sin fundamentos de que la elección estaba siendo "robada", Trump se negó a conceder la victoria a su contincante.

Minutos después de conocer que las principales cadenas del país ya le daban la victoria a Biden, el mandatario emitió un comunicado que señala que "el simple hecho es que esta elección está lejos de terminar", según el medio CNBC.

Asimismo, la misiva indica que el lunes su equipo comenzará a "procesar nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente", de acuerdo a lo reportado por la cadena.

El mandatario había publicado más temprano que a las 11:30 hora del este se dirigiría al país, sin embargo, a la misma hora se proclamó a Joe Biden como el ganador de la reñida elección presidencial.