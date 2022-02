Kiev resiste mientras reportes militares indican que tropas rusas están a pocos kilómetros del centro de la ciudad

Política

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al secretario de Estado que libere hasta US$ 350 millones para entregar "asistencia militar inmediata" a Ucrania.

Durante toda la noche, las fuerzas rusas han continuado su avance sobre Kiev y la mayor parte de ellas están ahora a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, señaló este sábado el Ministerio británico de Defensa sobre su información de inteligencia.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio agrega que Rusia todavía no tiene el control del espacio aéreo sobre Ucrania, "lo que reduce en gran medida la efectividad de la Fuerza Aérea Rusa".

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen ofreciendo una firme resistencia en todo el país. Es probable que las bajas rusas sean numerosas y mayores de lo anticipado o reconocido por el Kremlin", precisa la nota de Defensa.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó anoche una posible evacuación, en la que EEUU se ofreció a ayudar, y también que haya ordenado al Ejército deponer las armas ante el avance de la ofensiva rusa sobre la capital, según apunta Efe.

"Ahora en la red ha aparecido mucha información falsa de que yo he ordenado deponer las armas y de que tiene lugar una evacuación. Yo estoy aquí y no estamos deponiendo ningún arma", dijo Zelenski en una intervención divulgada en imágenes.

Apoyo a Ucrania

Luego de la dura jornada de ayer, este sábado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al secretario de Estado, Antony Blinken, que libere hasta US$ 350 millones a fin de proporcionar "asistencia militar inmediata" a Ucrania. Los US$ 350 millones han sido asignados para "artículos y servicios de defensa del Departamento de Defensa", así como para educación y entrenamiento militar. En total, Estados Unidos desembolsará hasta US$ 600 millones.

La Casa Blanca solicitó al Congreso de Estados Unidos US$ 6.400 millones para responder a la invasión, de los cuales 3.500 irían destinados al Departamento de Defensa, según informaron varios medios este viernes. Según The Wall Street Journal, la solicitud se trasladó a los legisladores durante una reunión este viernes y se espera que se incluya en la ley presupuestaria que se está negociando actualmente.

En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió hace pocas horas de que la crisis y la guerra en Ucrania "durará" y pidió prepararse "con mucha determinación". En un discurso pronunciado en la inauguración de una feria agrícola, donde repitió dos veces que "la guerra ha vuelto a Europa", el mandatario también alertó de que el conflicto tendrá "consecuencias" en este ámbito.

En desarrollo...