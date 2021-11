La disputa por el mayor bastión electoral argentino: Oposición a Fernández logra el 47% y el libertario Javier Milei se posiciona como la tercera fuerza

Política

El candidato libertario logra casi cuatro puntos más que lo obtenido en las elecciones primarias (PASO).

María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) obtuvo el 47,01% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, contra el 25,10 % que registró el oficialista Leandro Santoro, de acuerdo a los resultados preliminares. De este modo, Juntos por el Cambio obtiene casi el doble de sufragios que el Frente de Todos y consigue 7 bancas en el Congreso en representación del distrito porteño.

En tanto, Javier Milei (La Libertad Avanza) se quedó con el tercer lugar con 17,03 % de los votos, casi cuatro puntos más que lo obtenido en las elecciones primarias (PASO). La cifra le adjudica dos diputados; junto a él ingresarán a la Cámara Baja a partir de diciembre la abogada y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Victoria Villaruel.

Escrutado el 99,41% de los votos en la CABA, la lista que tuvo a Vidal como primera candidata cosechó tres puntos más que en las PASO, si se suman los votos de las listas que encabezaron Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein que compitieron en la interna de Juntos por el Cambio.

Junto a la ex gobernadora serán diputados a partir de diciembre Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Carla Carrizo, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Por su parte, el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires apenas aumentó unas décimas en comparación con las primarias. De esta manera Santoro desembarcará en el Congreso, en tanto que Gisela Marziotta y Carlos Heller renovaron sus bancas.

En cuarto lugar aparece la lista del Frente de Izquierda y de Trabajadores que encabezó Myriam Bregman. Con 7,7% de los votos mejoró dos puntos en comparación con las PASO y consigue una banca.

Las celebraciones

Desde el búnker de campaña en Costa Salguero, Vidal celebró el triunfo junto a Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. "La mayoría de los argentino dijeron ´basta´. Dijeron ´acá estamos´", señaló la ex gobernadora.

Y agregó: "El poder es tuyo, los argentinos no tienen dueño y no se venden. Nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados. Los votos no se compran".

Además de Vidal comenzarán sus mandatos a partir del 10 de diciembre junto a Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Ana Carrizo, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet. Se queda afuera el lilito Fernando Sánchez y la científica Sandra Pitta, entre otros.

Del Frente de todos, Leandro Santoro debutará en la Cámara de Diputados y renuevan sus bancas Gisela Marziotta y Carlos Heller.

La sorpresa de las elecciones fue la lista de Javier Milei (La Libertad Avanza) que consiguió el 17% de los votos e ingresan dos diputados de su fuerza a la Cámara baja. Además del economista tendrá una banca la abogada Victoria Villaruel, su celebración ayer se dio en el recinto Luna Park.

La última banca que se ponía en juego por la Ciudad de Buenos Aires será para Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de Trabajadores.

Se queda fuera del Congreso Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad).

